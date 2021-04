Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecd36564-c802-430b-96d0-15cd17306642","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talajtani kutatók egy más országokban már jól bevált munkába fogtak: alsónadrágokkal nézik meg, milyen állapotú Magyarország talaja. A projekthez bárki csatlakozhat, nadrágot is kap.","shortLead":"Talajtani kutatók egy más országokban már jól bevált munkába fogtak: alsónadrágokkal nézik meg, milyen állapotú...","id":"20210409_alsonadrag_alsonemu_talajvizsgalat_talajminoseg_talaj_elkh_atk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecd36564-c802-430b-96d0-15cd17306642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed778dc-5c62-4420-9c84-86d021a10c1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_alsonadrag_alsonemu_talajvizsgalat_talajminoseg_talaj_elkh_atk","timestamp":"2021. április. 09. 09:33","title":"Fontos tudományos vizsgálat indult Magyarországon, és ehhez alsónadrágok is kellenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75f43d4-cc9b-4b75-a150-7c1a965f9cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Írásban tettünk fel kérdéseket a Főpolgármesteri Hivatalnak a csütörtöki Kormányinfó után.","shortLead":"Írásban tettünk fel kérdéseket a Főpolgármesteri Hivatalnak a csütörtöki Kormányinfó után.","id":"20210409_fopolgarmesteri_hivatal_karacsony_gergely_hajlektalan_gulyas_gergely_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e75f43d4-cc9b-4b75-a150-7c1a965f9cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e0d377-c0f0-4167-8f3a-84786c23fa76","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_fopolgarmesteri_hivatal_karacsony_gergely_hajlektalan_gulyas_gergely_budapest","timestamp":"2021. április. 09. 08:59","title":"A főpolgármesteri hivatal nem érti, honnan vette Gulyás, hogy több a hajléktalan Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e39a71-6ab7-42fd-b9c1-d93967426036","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen ismerik fel az otthonmaradás piaci előnyeit. A Belkin például olyan telefonállványt készített, amely nem csak a videós megbeszélésekhez jöhet jól.","shortLead":"Egyre többen ismerik fel az otthonmaradás piaci előnyeit. A Belkin például olyan telefonállványt készített, amely nem...","id":"20210410_belkin_telefontarto_allvany_iphone_12_magsafe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5e39a71-6ab7-42fd-b9c1-d93967426036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e5086a-4604-4a43-b9d0-3506ecc9acbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_belkin_telefontarto_allvany_iphone_12_magsafe","timestamp":"2021. április. 10. 12:03","title":"A Belkin új telefontartója mindig arra fordítja az iPhone-t, amerre a használója van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919cfad6-6f06-413d-8c75-e02f429cad67","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az Andrássy- és a Zichy-rezidenciát is megszerezte a NER, az egyetemekhez hasonlóan közérdekű vagyonkezelőbe vitték ki az állami tulajdont. Megmutatjuk, miért és mire kell nekik.","shortLead":"Az Andrássy- és a Zichy-rezidenciát is megszerezte a NER, az egyetemekhez hasonlóan közérdekű vagyonkezelőbe vitték ki...","id":"202114__andrassypalota__kiralyi_vizitek__ujrakezdesek__magyar_narancsosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=919cfad6-6f06-413d-8c75-e02f429cad67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc50abcd-f879-40dc-94cf-8a4c795308d4","keywords":null,"link":"/360/202114__andrassypalota__kiralyi_vizitek__ujrakezdesek__magyar_narancsosok","timestamp":"2021. április. 10. 13:30","title":"Szólt a rock, gyártottak kézifegyvert, most Demeter Szilárd dönt az Andrássy-palota sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Ezen a héten szakértők segítségével értékeltük a kormány elmúlt 11 éves tevékenységét, most önökön a sor, hogy levizsgáztassák a Nemzeti Együttműködés Rendszerét. ","shortLead":"Ezen a héten szakértők segítségével értékeltük a kormány elmúlt 11 éves tevékenységét, most önökön a sor...","id":"20210409_kormany_11_ev_ner_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74855b24-52a0-420e-845d-5054a7303baa","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_kormany_11_ev_ner_orban_viktor","timestamp":"2021. április. 09. 06:30","title":"Jövőre ballag a kormány, idén kisérettségi – adjon most ön osztályzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc58c32-d82e-4d12-ba19-8a45f4ec0903","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két céggel bővülhet azon okostelefon-gyártók listája, melyek saját fejlesztésű lapkakészlettel biztosítják be magukat.","shortLead":"Két céggel bővülhet azon okostelefon-gyártók listája, melyek saját fejlesztésű lapkakészlettel biztosítják be magukat.","id":"20210409_processzor_xiaomi_oppo_5g_telekommunikacio_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bc58c32-d82e-4d12-ba19-8a45f4ec0903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f09f07c-bfad-4d51-8dc2-141b8c4b78d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_processzor_xiaomi_oppo_5g_telekommunikacio_okostelefon","timestamp":"2021. április. 09. 16:03","title":"Saját processzort tehet telefonjaiba a Xiaomi és az Oppo is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6784d34e-f605-496c-98fb-0fbf940135fa","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nem szándékosság okozta, hogy az elmúlt napokban visszaesett több magyar politikus facebookos oldalának elérése – közölte a közösségi oldal péntek éjjel.","shortLead":"Nem szándékosság okozta, hogy az elmúlt napokban visszaesett több magyar politikus facebookos oldalának elérése –...","id":"20210410_facebook_politikai_tartalmak_eleres_csokkenese_technikai_hiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6784d34e-f605-496c-98fb-0fbf940135fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3600bffc-6d90-48b9-b61d-c02ae6fb929c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_facebook_politikai_tartalmak_eleres_csokkenese_technikai_hiba","timestamp":"2021. április. 10. 00:13","title":"Facebook: Egyszerű technikai hiba volt a magyar politikusok visszafogása, de már elhárult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75f43d4-cc9b-4b75-a150-7c1a965f9cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kérdés, két ember, nulla válasz.","shortLead":"Egy kérdés, két ember, nulla válasz.","id":"20210408_operativ_torzs_kormanyinfo_gulyas_gergely_muller_cecilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e75f43d4-cc9b-4b75-a150-7c1a965f9cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26315f9e-bc92-40ed-b7bd-7cce84e592d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_operativ_torzs_kormanyinfo_gulyas_gergely_muller_cecilia","timestamp":"2021. április. 08. 18:59","title":"Gulyás azt ígérte, majd Müller válaszol, ő viszont Gulyásra hivatkozva nem felelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]