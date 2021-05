Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76bccf76-8c8a-4783-83d8-835a7bef768b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Lego és a Ferrari együttműködése közel 25 esztendőre tekint vissza, az első közös Technic szettre azonban egészen mostanáig kellett várnunk. Teszten a legújabb 18+ besorolású Lego, egy Ferrari 488 GTE.","shortLead":"A Lego és a Ferrari együttműködése közel 25 esztendőre tekint vissza, az első közös Technic szettre azonban egészen...","id":"20210515_versenyauto_a_nappaliban_osszeraktuk_az_elso_lego_technic_ferrarit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76bccf76-8c8a-4783-83d8-835a7bef768b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e895fac5-6cf9-4f12-bb1f-4a67d54c31c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_versenyauto_a_nappaliban_osszeraktuk_az_elso_lego_technic_ferrarit","timestamp":"2021. május. 15. 06:41","title":"Versenyautó a nappaliban: összeraktuk az első Lego Technic Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálra gázolt egy embert szombat délután Érd alsó előtt egy Tárnokra tartó vonat - közölte a Mávinform a Facebookon.","shortLead":"Halálra gázolt egy embert szombat délután Érd alsó előtt egy Tárnokra tartó vonat - közölte a Mávinform a Facebookon.","id":"20210515_Gazolt_a_vonat_Erden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c58e87-33c8-4f6d-b2a4-4b24b3e404c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Gazolt_a_vonat_Erden","timestamp":"2021. május. 15. 19:44","title":"Gázolt a vonat Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea27afd-8772-4593-93db-1c84388a00d6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egymilliárd forint uniós pénzből dolgozta ki a Magyar Turisztikai Ügynökség, hogy miként vegye el a szállodaszövetségtől a szálláshelyek minősítését, és adja át egy olyan társaságnak, amely nagy többségében Orbán Ráhel és Tiborcz István üzleti köreiből kerül ki.","shortLead":"Egymilliárd forint uniós pénzből dolgozta ki a Magyar Turisztikai Ügynökség, hogy miként vegye el...","id":"20210515_Torvenybe_iktatjak_hogy_Orban_Rahel_kore_minositheti_Tiborcz_Istvan_szallodait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dea27afd-8772-4593-93db-1c84388a00d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0370f85e-871f-47b7-a50f-5b559053ca5a","keywords":null,"link":"/360/20210515_Torvenybe_iktatjak_hogy_Orban_Rahel_kore_minositheti_Tiborcz_Istvan_szallodait","timestamp":"2021. május. 15. 09:30","title":"Törvénybe iktatják, hogy Orbán Ráhel köre minősítheti Tiborcz István szállodáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fia hét, a lánya kilenc éves volt.","shortLead":"A fia hét, a lánya kilenc éves volt.","id":"20210516_Hangok_parancsolatara_olte_meg_ket_kisgyereket_egy_amerikai_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd95b0a-e36f-4e6c-971e-445a63debcc8","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_Hangok_parancsolatara_olte_meg_ket_kisgyereket_egy_amerikai_no","timestamp":"2021. május. 16. 13:04","title":"\"Hangok parancsolatára\" ölte meg két kisgyerekét egy amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemzet színésze még ma is visszajár a professzorhoz, és minden tanácsát megfogadja. ","shortLead":"A nemzet színésze még ma is visszajár a professzorhoz, és minden tanácsát megfogadja. ","id":"20210516_Merkely_Bela_mutotte_Lehoczky_Zsuzsat_meg_husz_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=febe0a37-ff73-4fe6-b101-990ddb5eedbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b6b35-af2c-4f1e-8413-2141d1843b62","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Merkely_Bela_mutotte_Lehoczky_Zsuzsat_meg_husz_eve","timestamp":"2021. május. 16. 09:59","title":"Merkely Béla műtötte Lehoczky Zsuzsát még húsz éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca6cce6-0772-48d4-9a93-ad251fcaae41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában is enyhítenek a korlátozásokon, de a Magyarországról érkezőkre továbbra is kéthetes karantén vár.","shortLead":"Romániában is enyhítenek a korlátozásokon, de a Magyarországról érkezőkre továbbra is kéthetes karantén vár.","id":"20210515_Barki_mehet_Montenegroba_turistaskodni_megnyitjak_az_osszes_hatart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ca6cce6-0772-48d4-9a93-ad251fcaae41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d237db-10f9-4b96-bed1-085e6bbe3be6","keywords":null,"link":"/vilag/20210515_Barki_mehet_Montenegroba_turistaskodni_megnyitjak_az_osszes_hatart","timestamp":"2021. május. 15. 08:31","title":"Bárki mehet Montenegróba turistáskodni, megnyitják az összes határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","shortLead":"A modell kisfilmjét bárki megveheti úgynevezett nem helyettesíthető tokenért, azaz NFT-ért.","id":"20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a85c551b-7903-4837-b765-4eb9906ff6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7243d-2351-4ab0-bf4f-21f0a1d53cd7","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Cara_Delevingne_a_vaginajarol_keszitett_kulonleges_videot","timestamp":"2021. május. 16. 10:18","title":"Cara Delevingne a vaginájáról készített különleges videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Személygépkocsi és elektromos kerékpáros ütközött Debrecen és Balmazújváros között a 33-as számú főúton szombat délután, a balesetben a kerékpáros meghalt - közölte a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság sajtóügyelete az MTI-vel.","shortLead":"Személygépkocsi és elektromos kerékpáros ütközött Debrecen és Balmazújváros között a 33-as számú főúton szombat...","id":"20210515_Kerekparost_gazolt_halalra_egy_szemelykocsi_a_33as_fouton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaaa09-8789-4320-a08a-e2d4fa4b9807","keywords":null,"link":"/cegauto/20210515_Kerekparost_gazolt_halalra_egy_szemelykocsi_a_33as_fouton","timestamp":"2021. május. 15. 19:18","title":"Kerékpárost gázolt halálra egy személykocsi a 33-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]