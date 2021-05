Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A police.hu-n megjelent közleményben körözött személyként írtak az előadóról.","shortLead":"A police.hu-n megjelent közleményben körözött személyként írtak az előadóról.","id":"20210519_ittas_vezetes_tnt_elfogatoparancs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd27742-a1c3-4fb9-ae16-6a9c8731e62a","keywords":null,"link":"/elet/20210519_ittas_vezetes_tnt_elfogatoparancs","timestamp":"2021. május. 19. 06:42","title":"Ittas vezetés miatt elfogatóparancsot adtak ki a TNT zenésze ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99a7afe-5831-4e95-a71a-84dbdc74e02b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyorsan meglett az elkövető, állatkínzásért felelhet.","shortLead":"Gyorsan meglett az elkövető, állatkínzásért felelhet.","id":"20210518_rakamaz_allatkinzas_doboz_kolyokkutya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d99a7afe-5831-4e95-a71a-84dbdc74e02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe691db-07db-4867-ae0d-1b9f4001994f","keywords":null,"link":"/elet/20210518_rakamaz_allatkinzas_doboz_kolyokkutya","timestamp":"2021. május. 18. 19:10","title":"Kitett egy férfi hat kölyökkutyát az út szélére egy dobozba, amire rá volt írva a címe – elkapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88623624-ee4e-4f61-b764-872d14a373ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már látni, milyen újdonságokat hoz az Android operációs rendszer 12-es verziója. A tervek szerint az év második felétől lesz elérhető a frissítés.","shortLead":"Már látni, milyen újdonságokat hoz az Android operációs rendszer 12-es verziója. A tervek szerint az év második felétől...","id":"20210519_google_android_12_operacios_rendszer_funkciok_uj_dizajn_material_you","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88623624-ee4e-4f61-b764-872d14a373ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabd4ea3-f642-45e2-aac4-0a9755fbae61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_google_android_12_operacios_rendszer_funkciok_uj_dizajn_material_you","timestamp":"2021. május. 19. 14:03","title":"Itt az Android 12, új dizájnnal – ezekre az új funkciókra számíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa65aa6-7140-4377-9c63-876ec08a3e9e","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A szlovákiai médiapiacon vannak jó történetek is, happy enddel, ilyen például a gazdaságilag fenntartható, kemény, az oknyomozást sem megvető lap, a Sme pályafutása.","shortLead":"A szlovákiai médiapiacon vannak jó történetek is, happy enddel, ilyen például a gazdaságilag fenntartható, kemény...","id":"20210518_Szeretettel_Pozsonybol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa65aa6-7140-4377-9c63-876ec08a3e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9999d220-0fae-492c-8897-f97cd2469ba5","keywords":null,"link":"/360/20210518_Szeretettel_Pozsonybol","timestamp":"2021. május. 18. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Lehet szabad sajtótermékkel sikeresnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1537fd6a-2ce0-4773-8f1b-905f6346b915","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt férfit vettek őrizetbe.","shortLead":"Öt férfit vettek őrizetbe.","id":"20210519_Felbehagytak_a_katalizatorlopast_a_tolvajok_Tatabanyan_mire_visszamentek_a_rendorok_is_ott_voltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1537fd6a-2ce0-4773-8f1b-905f6346b915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97938594-5d69-4297-8f99-7a7c852aa490","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_Felbehagytak_a_katalizatorlopast_a_tolvajok_Tatabanyan_mire_visszamentek_a_rendorok_is_ott_voltak","timestamp":"2021. május. 19. 07:35","title":"Félbehagyták a katalizátorlopást Tatabányán, mire visszamentek a tolvajok a rendőrök is ott voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Paolo Gentiloni uniós gazdasági biztos terve, mely a Business in Europe nevet viseli, túlmegy Biden amerikai elnök elképzelésein – állapítja meg a Bloomberg.","shortLead":"Paolo Gentiloni uniós gazdasági biztos terve, mely a Business in Europe nevet viseli, túlmegy Biden amerikai elnök...","id":"20210519_Ez_nem_fog_tetszeni_Varga_Mihalynak_az_EU_egyseges_tarsasagi_adozast_akar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01330512-c0e1-4626-8fac-65b6eeaf7d61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Ez_nem_fog_tetszeni_Varga_Mihalynak_az_EU_egyseges_tarsasagi_adozast_akar","timestamp":"2021. május. 19. 17:15","title":"Ez nem fog tetszeni Varga Mihálynak: az EU egységes társasági adózást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben – állítják egészségügyi források. Miközben Pintér Sándor belügyminiszter kezében egyre nagyobb hatalom koncentrálódik, Kásler Miklós is szeretné visszaszerezni a döntési jogát, ehhez azonban nem a legjobb módszert választotta, sőt még a miniszterhez lojális érintettek is meglehetősen hűvösen fogadták az Emmi utasítását.","shortLead":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben –...","id":"20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc2d47b-7a14-40ab-a179-6aa70e005a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","timestamp":"2021. május. 18. 14:30","title":"Kásler és Pintér harcáról szólhat az Emmi váratlan körlevele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10X véglegesen koporsóba került. A szoftver néhány érdekes újítása azonban nem vész el, a jelenleg is piacon lévő Windows 10-be építik őket.","shortLead":"A Windows 10X véglegesen koporsóba került. A szoftver néhány érdekes újítása azonban nem vész el, a jelenleg is piacon...","id":"20210519_microsoft_windows_10x_funkciok_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cef8798c-3025-4582-947c-c21b88fd376b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82dc7ba1-5178-4999-8745-35d7b21d399b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_microsoft_windows_10x_funkciok_operacios_rendszer","timestamp":"2021. május. 19. 11:35","title":"A Microsoft hivatalosan is elkaszálta az új Windowst, ami a gyenge gépeken is jobban futott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]