[{"available":true,"c_guid":"e4a1f473-5506-4ea0-a8d6-253b6c314b6e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzati bérlakásokat érintő lakástörvény-módosítás parlamenti tárgyalásával egy időben szólaltak fel lakhatási szervezetek képviselői. A változtatást semmilyen formában nem tartják elfogadhatónak. ","shortLead":"Az önkormányzati bérlakásokat érintő lakástörvény-módosítás parlamenti tárgyalásával egy időben szólaltak fel lakhatási...","id":"20210526_A_Parlamentet_se_veszi_meg_senki__civilek_tovabbra_is_elfogadhatatlannak_tartjak_az_uj_lakastorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4a1f473-5506-4ea0-a8d6-253b6c314b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19f3709-d138-4802-b104-3c5f8eecd9de","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_A_Parlamentet_se_veszi_meg_senki__civilek_tovabbra_is_elfogadhatatlannak_tartjak_az_uj_lakastorvenyt","timestamp":"2021. május. 26. 11:52","title":"„A Parlamentet se veszi meg senki” – civilek továbbra is elfogadhatatlannak tartják az új lakástörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok sokáig úgy gondolták, hogy az ősrobbanás után keletkezett kvark-gluon plazma gáz halmazállapotú volt, most azonban kiderült, tévedtek.","shortLead":"A tudósok sokáig úgy gondolták, hogy az ősrobbanás után keletkezett kvark-gluon plazma gáz halmazállapotú volt, most...","id":"20210526_osrobbanas_kvark_gluon_plazma_vilagegyetem_keletkezese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65bb1177-bf50-404c-8875-5bf945f68471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdff54fa-b777-4473-9f9f-fb98198f76ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_osrobbanas_kvark_gluon_plazma_vilagegyetem_keletkezese","timestamp":"2021. május. 26. 20:03","title":"Kiderítették a tudósok, mi történt 0,000001 másodperccel az ősrobbanás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d36c58-c60c-49e9-9242-4a51d8828050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BBC-nek nyilatkozott egy, neve elhallgatását kérő szoftvermérnök, ami dolgozott az ujgurok érzelmeit leolvasó kínai rendszeren.","shortLead":"A BBC-nek nyilatkozott egy, neve elhallgatását kérő szoftvermérnök, ami dolgozott az ujgurok érzelmeit leolvasó kínai...","id":"20210526_ujgurok_kina_elnyomas_diktatura_mesterseseg_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79d36c58-c60c-49e9-9242-4a51d8828050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c24d3a-e96c-4fda-b869-9335ce059a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_ujgurok_kina_elnyomas_diktatura_mesterseseg_intelligencia","timestamp":"2021. május. 26. 14:03","title":"Kamera elé kényszerítik a kínai hatóságok az ujgurokat, hogy megtudják, mit gondolnak a rezsimről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42c4471-8058-447a-b4b6-30ee48ab99bb","c_author":"Dezső András","category":"vilag","description":"A Ryanair-gép eltérítését megszervező belarusz titkosszolgálatot, a KGB-t sokan az orosz titkosszolgálat, az FSZB egyik ágának tekintik: ugyanazt a kommunikációs rendszert, közös adatbázisokat használnak. Noha a világ most megdöbbent a belarusz titkosszolgálat akcióján, bizonyítékok vannak arra, hogy Aljakszandr Lukasenka korábban merényleteket akart végrehajtani ellenzékiek ellen, mégpedig az Európai Unión belül. Az más kérdés, hogy ez nem sikerült neki – csak Ukrajnában.","shortLead":"A Ryanair-gép eltérítését megszervező belarusz titkosszolgálatot, a KGB-t sokan az orosz titkosszolgálat, az FSZB egyik...","id":"20210527_Az_egesz_EUban_veszelyben_lehetnek_a_feherorosz_ellenzekiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c42c4471-8058-447a-b4b6-30ee48ab99bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696ec940-09b6-449f-b9c9-7957e952bc2f","keywords":null,"link":"/vilag/20210527_Az_egesz_EUban_veszelyben_lehetnek_a_feherorosz_ellenzekiek","timestamp":"2021. május. 27. 11:05","title":"Az egész EU-ban veszélyben lehetnek a fehérorosz ellenzékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Véget ért az Európai Unió állam- és kormányfőinek kétnapos rendkívüli csúcstalálkozója, a második napon a koronavírus-járványról és a klímaváltozásról volt szó. Utóbbival kapcsolatban még nagy viták várhatók – a magyar kormány a rezsicsökkentés miatt aggódik.","shortLead":"Véget ért az Európai Unió állam- és kormányfőinek kétnapos rendkívüli csúcstalálkozója, a második napon...","id":"20210525_Magyarorszag_unios_szintre_emeli_a_rezsiharcot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1c12b9-f37d-486e-8e19-10d8c6e6aa87","keywords":null,"link":"/eurologus/20210525_Magyarorszag_unios_szintre_emeli_a_rezsiharcot","timestamp":"2021. május. 25. 17:48","title":"Magyarország uniós szintre emeli a rezsiharcot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a1e6a7-0fdc-45fc-ae93-49e6375b5319","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Opera GX végre iPhone-okon és androidos készülékeken is használható. A gyártó azt ígéri: ezzel más lesz a böngészés élménye.","shortLead":"Az Opera GX végre iPhone-okon és androidos készülékeken is használható. A gyártó azt ígéri: ezzel más lesz a böngészés...","id":"20210526_opera_gx_android_ios_apk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08a1e6a7-0fdc-45fc-ae93-49e6375b5319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b067eca-a6fa-4d34-937b-e276aa58eb67","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_opera_gx_android_ios_apk","timestamp":"2021. május. 26. 19:03","title":"Új böngésző érkezett a mobilokra, ingyen letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa958caa-c9a0-45e6-ad92-bf5d89ff1f68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"1981. május 27-én hunyt el Pilinszky János Kossuth- és József Attila-díjas költő, a XX. századi magyar költészet egyik legnagyobb alakja.","shortLead":"1981. május 27-én hunyt el Pilinszky János Kossuth- és József Attila-díjas költő, a XX. századi magyar költészet egyik...","id":"20210527_pilinszky_janos_halalanak_40_evforduloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa958caa-c9a0-45e6-ad92-bf5d89ff1f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a506ee7-eac0-4d93-a854-bcd51ba2f46f","keywords":null,"link":"/kultura/20210527_pilinszky_janos_halalanak_40_evforduloja","timestamp":"2021. május. 27. 11:42","title":"„Költő vagyok és katolikus” – 40 éve halt meg Pilinszky János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387d223d-f844-4bbb-a9ff-ba9b11ad57b2","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A járvány újabb vámszedői bukkantak fel az egészségügyi beszerzésekben: a Fideszhez közel álló üzleti körök ráeszméltek, hogy a kormány lagymatag tesztelési gyakorlata ellenére is nagyon nagy pénz van a gyorstesztekben. ","shortLead":"A járvány újabb vámszedői bukkantak fel az egészségügyi beszerzésekben: a Fideszhez közel álló üzleti körök...","id":"202121__haszon_ajarvanybol__allami_beszerzesek__haverok_vagy_ugyesek__felepulnek_acovidbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=387d223d-f844-4bbb-a9ff-ba9b11ad57b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38635f0a-46db-4411-8fc7-d1285b5857ec","keywords":null,"link":"/360/202121__haszon_ajarvanybol__allami_beszerzesek__haverok_vagy_ugyesek__felepulnek_acovidbol","timestamp":"2021. május. 27. 06:30","title":"Nem jött be a thai masszázs, az állami Covid-tesztekből viszont milliárdokat kaszáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]