Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"07092fe2-6236-4228-b97b-f24c591b3fd7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minden eddiginél drámaibb fordulatot ígérnek a Gossip Girl (A pletykafészek) rebootjában.","shortLead":"Minden eddiginél drámaibb fordulatot ígérnek a Gossip Girl (A pletykafészek) rebootjában.","id":"20210610_Visszaternek_a_szupergazdag_tinik__megerkezett_az_uj_Gossip_Girl_elozetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07092fe2-6236-4228-b97b-f24c591b3fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4013f28e-2007-48a9-bcb4-6ebe1c4e0707","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Visszaternek_a_szupergazdag_tinik__megerkezett_az_uj_Gossip_Girl_elozetese","timestamp":"2021. június. 10. 16:50","title":"Visszatérnek a szupergazdag tinik – megérkezett az új Gossip Girl előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f7db6-1ec3-4b78-b685-e131fce8f863","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Nobel-díjas svájci tudós 87 éves volt.","shortLead":"A Nobel-díjas svájci tudós 87 éves volt.","id":"20210609_Elhunyt_Richard_Ernst_az_MRI_atyja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f7db6-1ec3-4b78-b685-e131fce8f863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ab0515-5785-43a1-9798-53b63a72d930","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_Elhunyt_Richard_Ernst_az_MRI_atyja","timestamp":"2021. június. 09. 13:25","title":"Elhunyt Richard Ernst, az MRI atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csütörtöktől mehetnek a beoltott magyar állampolgárok szabadon az országba.","shortLead":"Csütörtöktől mehetnek a beoltott magyar állampolgárok szabadon az országba.","id":"20210609_marokko_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922576fd-1dd6-4a65-bb66-babd953ec68e","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_marokko_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. június. 09. 17:31","title":"Utazhatunk Marokkóba is a védettségi igazolványunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","shortLead":"Sokan nem hisznek abban, hogy a járványügyi intézkedéseket be tudják tartatni a szervezők a külföldről érkezőkkel.","id":"20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f49a9425-39cf-43ce-a149-9bb23a816ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babf75e6-23b6-447b-9967-11b5b5d3c973","keywords":null,"link":"/sport/20210609_japan_olimpia_nezok_tokio_2020","timestamp":"2021. június. 09. 11:43","title":"Nem bíznak a japánok az olimpiára érkező újságírókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059278ba-7035-41ea-b055-4885b935cf84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pandémia elleni harcban az álhírek szinte ugyanolyan ádáz ellenségnek bizonyulnak, mint maga a koronavírus. Az interneten terjedő összeesküvés-elméletek és téves információk nagyban hozzájárulnak az egész világon tapasztalható jelentős oltásellenességhez, illetve vírustagadáshoz. A jövőt a kamuhírek terjesztői és az azok ellen küzdők is a mesterséges intelligenciában látják – derül ki a Stylers Group elemzéséből.","shortLead":"A pandémia elleni harcban az álhírek szinte ugyanolyan ádáz ellenségnek bizonyulnak, mint maga a koronavírus...","id":"20210610_mesterseges_intelligencia_fake_news_oltasellenesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=059278ba-7035-41ea-b055-4885b935cf84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8931c86c-b3bc-434a-b31c-4c2418d72f03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_mesterseges_intelligencia_fake_news_oltasellenesseg","timestamp":"2021. június. 10. 09:03","title":"Miért tombol az oltásellenesség? Mivel lehetne ennek véget vetni? A válasz ugyanaz lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f737c23a-4ce9-4e49-a203-3ff8af26aab8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":" A járvány miatt rengeteg felnőtt vesztette el a megélhetését, így sok családban a gyerekek váltak kenyérkeresővé. ","shortLead":" A járvány miatt rengeteg felnőtt vesztette el a megélhetését, így sok családban a gyerekek váltak kenyérkeresővé. ","id":"20210610_ensz_koronavirus_gyermekunka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f737c23a-4ce9-4e49-a203-3ff8af26aab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42926aba-52c3-4f17-847c-32a1876cc241","keywords":null,"link":"/vilag/20210610_ensz_koronavirus_gyermekunka","timestamp":"2021. június. 10. 05:05","title":"ENSZ: A járvány nyomán egyre jobban terjed a gyermekmunka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768bf178-82c2-4f0d-8a83-805c7ac352c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénteken kezdődik a labdarúgó-Európa-bajnokság. A hvg.hu innentől kezdve az utolsó hármas sípszóig napi percről percre hírfolyamban számol be a torna eseményeiről. ","shortLead":"Pénteken kezdődik a labdarúgó-Európa-bajnokság. A hvg.hu innentől kezdve az utolsó hármas sípszóig napi percről percre...","id":"20210609_EB_2020_2021_pp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=768bf178-82c2-4f0d-8a83-805c7ac352c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5c94f9-c0ff-4afe-b8a4-60575df88413","keywords":null,"link":"/sport/20210609_EB_2020_2021_pp","timestamp":"2021. június. 09. 10:56","title":"Koronavírus a spanyoloknál, térdelési botrány Budapesten – indul a Európa-bajnokság közvetítése a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16530f95-3ca9-4239-bfcd-6a2a304810cd","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A magyar kormánypárt folyamatosan az új uniós dokumentum ellen kampányolt, mert az nem biztosít automatikus mentességet a keleti vakcinával oltottak számára. A szavazáson azonban nem ők, hanem a Momentum foglalt állást a javaslattal szemben.","shortLead":"A magyar kormánypárt folyamatosan az új uniós dokumentum ellen kampányolt, mert az nem biztosít automatikus mentességet...","id":"20210609_A_Fidesz_megszavazta_a_szerintuk_diszkriminativ_unios_vakcinaigazolast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16530f95-3ca9-4239-bfcd-6a2a304810cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae6ba59-fadf-48d3-a980-e4ec758acc67","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_A_Fidesz_megszavazta_a_szerintuk_diszkriminativ_unios_vakcinaigazolast","timestamp":"2021. június. 09. 10:22","title":"A Fidesz is megszavazta a szerintük diszkriminatív uniós vakcinaigazolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]