[{"available":true,"c_guid":"50d9fce0-501d-4413-8e7a-9b72d3355f16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolidaritási hozzájárulás ügyében a fővárosnak kedvező ítélet született.","shortLead":"A szolidaritási hozzájárulás ügyében a fővárosnak kedvező ítélet született.","id":"20250121_Karacsony-Jogellenesen-van-a-kormanynal-Budapest-penze-gyozott-a-fovaros-a-birosagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50d9fce0-501d-4413-8e7a-9b72d3355f16.jpg","index":0,"item":"c00339c0-a325-489a-b4d5-825c6a9e5b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Karacsony-Jogellenesen-van-a-kormanynal-Budapest-penze-gyozott-a-fovaros-a-birosagon","timestamp":"2025. január. 21. 11:41","title":"Győzött a főváros a bíróságon, Karácsony szerint „jogellenesen van a kormánynál Budapest pénze”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a0ffd-501c-483f-9308-7c4f110ceb87","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Országszerte várható ónos csapadék, a középső tájakon a legtöbb.","shortLead":"Országszerte várható ónos csapadék, a középső tájakon a legtöbb.","id":"20250121_idojaras-onos-eso-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/236a0ffd-501c-483f-9308-7c4f110ceb87.jpg","index":0,"item":"ca28a594-03c8-4e62-9194-ca26cbbc6e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_idojaras-onos-eso-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 21. 09:17","title":"Jön az ónos eső, tíz megyében másodfokú a figyelmeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d37e0e2-e5ff-4ae9-88b0-bd4ef3fb484f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Olykor előfordul, hogy a pár egyik tagja önismereti munkát folytatva úgy érzi, „szintet lépett”, a lelki fejlődést tekintve messze jár társától.","shortLead":"Olykor előfordul, hogy a pár egyik tagja önismereti munkát folytatva úgy érzi, „szintet lépett”, a lelki fejlődést...","id":"20250121_Mi-a-megoldas-ha-az-egyikunk-elfejlodik-a-masik-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d37e0e2-e5ff-4ae9-88b0-bd4ef3fb484f.jpg","index":0,"item":"7c066aac-adad-4c5f-9c55-b36871e98f54","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250121_Mi-a-megoldas-ha-az-egyikunk-elfejlodik-a-masik-mellett","timestamp":"2025. január. 21. 12:41","title":"Mi a megoldás, ha az egyikünk elfejlődik a másik mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba0e74-fab8-4d74-b969-767361686e9f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A magyar piac nem teljesített rosszul. ","shortLead":"A magyar piac nem teljesített rosszul. ","id":"20250122_nott-az-eladott-uj-autok-szama-2024","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44ba0e74-fab8-4d74-b969-767361686e9f.jpg","index":0,"item":"f9824c23-1724-4bfb-a8ad-5e5f1a4c6a45","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_nott-az-eladott-uj-autok-szama-2024","timestamp":"2025. január. 22. 07:22","title":"Az EU-ban nőtt az eladott új autók száma tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa92ce63-6b80-41a0-b340-6ca7c6af6d07","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"200 ezer milliárd forintnyi pénz a beiktatására váró új amerikai kormány tagjainak összesített vagyona. Ennek a nagy része Elon Musknál van, de akad még néhány dollármilliárdos a listán.","shortLead":"200 ezer milliárd forintnyi pénz a beiktatására váró új amerikai kormány tagjainak összesített vagyona. Ennek a nagy...","id":"20250120_trump-biden-usa-kormany-milliardosok-gazdagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa92ce63-6b80-41a0-b340-6ca7c6af6d07.jpg","index":0,"item":"d124f75b-d727-44fa-af77-f5e213a83c31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_trump-biden-usa-kormany-milliardosok-gazdagok","timestamp":"2025. január. 20. 14:30","title":"Több pénze van a Trump-kormány tagjainak, mint amennyi Magyarország és Görögország együttes GDP-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az ügyészségi gyanúsításnak köszönhetően eltávolíthatják az uniós pénzek elköltésén őrködő Integritás Hatóság elnökét, nem sokkal azután, hogy éppen Rogán Antal propagandagépezetét kezdte vizsgálni. Mindez akkor történik, amikor Orbán Viktor a Brüsszel elleni támadás második fázisát hirdette meg. ","shortLead":"Az ügyészségi gyanúsításnak köszönhetően eltávolíthatják az uniós pénzek elköltésén őrködő Integritás Hatóság elnökét...","id":"20250122_hvg-megelozo-csalas-orban-csataja-brusszellel-integritas-hatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aceea1a-f717-463f-b2e7-fac5a1dba6c4.jpg","index":0,"item":"ff4f986b-5489-4207-b1c1-4252eb96899e","keywords":null,"link":"/360/20250122_hvg-megelozo-csalas-orban-csataja-brusszellel-integritas-hatosag","timestamp":"2025. január. 22. 06:30","title":"Belső aknamunka vezethetett az Integritás Hatóság elnökének meggyanúsításához, de van egy ok, amiért nagyon is kapóra jön a NER-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9d1554-9bf6-4fd6-95d8-3962dc73d457","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"A Mol szerint sokkal kisebb a gárdonyi olajszennyezés mértéke, mint amiről a lakosság beszámolt. A helyiek attól tartanak, hogy a Velencei-tó vizéig is eljuthat a gázolaj, és erre a HVG-nek nyilatkozó szakértő szerint is van esély. ","shortLead":"A Mol szerint sokkal kisebb a gárdonyi olajszennyezés mértéke, mint amiről a lakosság beszámolt. A helyiek attól...","id":"20250122_Mol-487-liter-gazolaj-Gardony-benzin-szennyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f9d1554-9bf6-4fd6-95d8-3962dc73d457.jpg","index":0,"item":"7bf76392-6da4-4552-a00c-bbe5fee23deb","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Mol-487-liter-gazolaj-Gardony-benzin-szennyezes-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 06:14","title":"Az állataikat mentik a gárdonyi civilek, még tart az olajszennyezés felszámolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3babce-eb20-43f8-adf8-342adb421166","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az előlegről nem kapott bizonylatot, ezért a tű alá feküdt.","shortLead":"Az előlegről nem kapott bizonylatot, ezért a tű alá feküdt.","id":"20250121_nav-bizonylat-tetovalas-szalon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de3babce-eb20-43f8-adf8-342adb421166.jpg","index":0,"item":"b600f7ca-8fbd-4ae4-8db9-f4bc1357094a","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_nav-bizonylat-tetovalas-szalon","timestamp":"2025. január. 21. 10:16","title":"Kitetováltatta magát egy NAV-ellenőr, hogy ellenőrizze, ad-e számlát a szalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]