[{"available":true,"c_guid":"201a65d4-3e68-4740-b0fc-3db2715323e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ott dolgozók nem mindennapi módszert alkalmazva gyógyították meg a gyengélkedő állatot.","shortLead":"Az ott dolgozók nem mindennapi módszert alkalmazva gyógyították meg a gyengélkedő állatot.","id":"20250121_Igy-viditjak-fel-a-maganyos-holdhalat-a-felujitas-alatt-bezart-japan-akvariumban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/201a65d4-3e68-4740-b0fc-3db2715323e9.jpg","index":0,"item":"16b8946f-3003-47b7-8a86-9455e4ead5ad","keywords":null,"link":"/elet/20250121_Igy-viditjak-fel-a-maganyos-holdhalat-a-felujitas-alatt-bezart-japan-akvariumban","timestamp":"2025. január. 21. 11:14","title":"Hogyan lehet felvidítani egy magányos halat? – nem várt feladatot kellett megoldaniuk egy bezárt japán akvárium gondozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6aa4995-0b54-49b3-90b4-015373fecdef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő 17 éves fia is szemtanúja volt az esetnek. 