[{"available":true,"c_guid":"4df4fa69-941c-46d2-8500-4763dc227dbb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB elnöke kifogásolt egy kijelentést az ÁSZ jelentésében, és kritikájára most meg is érkezett a válasz. ","shortLead":"Az MNB elnöke kifogásolt egy kijelentést az ÁSZ jelentésében, és kritikájára most meg is érkezett a válasz. ","id":"20250403_matolcsy-gyorgy-mnb-allami-szamvevoszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4df4fa69-941c-46d2-8500-4763dc227dbb.jpg","index":0,"item":"53570c05-1046-42e8-b0fe-24d896d873e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_matolcsy-gyorgy-mnb-allami-szamvevoszek","timestamp":"2025. április. 03. 17:09","title":"Az Állami Számvevőszék szerint nem adtak olyan szavakat Matolcsy György szájába, amik nem tőle származtak volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint egyre többen értik meg, hogy nincs hova hátrálni, ezért jövő keddre újabb demonstrációt tervez.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint egyre többen értik meg, hogy nincs hova hátrálni, ezért jövő keddre újabb...","id":"20250402_Hadhazy-Akos-uzent-a-zebras-hidfoglalas-utan-orban-viktor-tuntetes-gyulekezesi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc.jpg","index":0,"item":"84993313-d533-4ee7-a2ca-857a37c39aa7","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Hadhazy-Akos-uzent-a-zebras-hidfoglalas-utan-orban-viktor-tuntetes-gyulekezesi-torveny","timestamp":"2025. április. 02. 10:05","title":"Hadházy Ákos üzent a zebrás hídfoglalás után: Ha ez nem volt elég Orbánnak, jövő kedden legyünk még többen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azután rendelték el az állatok megölését, hogy Gyetván halálos támadás történt.","shortLead":"Azután rendelték el az állatok megölését, hogy Gyetván halálos támadás történt.","id":"20250402_szlovak-kormany-medve-kiloves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382.jpg","index":0,"item":"88d8c974-b876-4310-8ad1-247f5dfd21d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_szlovak-kormany-medve-kiloves","timestamp":"2025. április. 02. 15:37","title":"A szlovák kormány kilövet 350 medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset felháborodást váltott ki az országban, még a miniszterelnök is megdöbbent és vizsgálatot rendelt el az ügyben.","shortLead":"Az eset felháborodást váltott ki az országban, még a miniszterelnök is megdöbbent és vizsgálatot rendelt el az ügyben.","id":"20250402_tevedes-11-eves-gyerek-pszichiatria-rendorseg-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa.jpg","index":0,"item":"b52fd3c1-2bd4-496b-9b5d-3f56055345bf","keywords":null,"link":"/elet/20250402_tevedes-11-eves-gyerek-pszichiatria-rendorseg-vizsgalat","timestamp":"2025. április. 02. 12:11","title":"Tévedésből begyógyszereztek és pszichiátriára zártak egy 11 éves gyereket Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b75933-7b6c-4f24-93f9-1eeb7c4475fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Cseppet sem hétköznapi módszerrel gyakorolhatják a flörtölési szokásaikat a Tinderezők, megjelent ugyanis egy új játék, amiben a mesterséges intelligenciánál lehet próbálkozni. Ami aztán kegyetlenül kiértékeli a dolgot.","shortLead":"Cseppet sem hétköznapi módszerrel gyakorolhatják a flörtölési szokásaikat a Tinderezők, megjelent ugyanis egy új játék...","id":"20250402_tinder-openai-jatek-the-game-game-flortoles-jatek-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20b75933-7b6c-4f24-93f9-1eeb7c4475fb.jpg","index":0,"item":"3f0fbc66-b17f-48d5-b8df-8b39f40eae84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_tinder-openai-jatek-the-game-game-flortoles-jatek-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 02. 15:03","title":"Újdonság a Tinderen: ChatGPT-vel lehet gyakorolni a flörtölést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20a8a5e-67ac-47a5-96c1-64bedc691b13","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Három új nagykövetjelölt kinevezését támogatta zárt ülésén a külügyi bizottság, így kerül majd Irakba a nemzetbiztonsági átvilágításon korábban megbukott Zaid Naffa testvére, Grúziába pedig az a volt helyettes államtitkár, aki kapcsolatban állt az állami lélegeztetőgép-bizniszen később milliárdokat kereső maláj üzletemberrel.","shortLead":"Három új nagykövetjelölt kinevezését támogatta zárt ülésén a külügyi bizottság, így kerül majd Irakba...","id":"20250402_Nagykovetjeloltek-Oszama-Naffa-lelegeztetogep-biznisz-malaj-szelhamos-kulugyes-gruzia-malajzia-irak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b20a8a5e-67ac-47a5-96c1-64bedc691b13.jpg","index":0,"item":"05738f13-3552-4823-8551-ef2e730a3113","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Nagykovetjeloltek-Oszama-Naffa-lelegeztetogep-biznisz-malaj-szelhamos-kulugyes-gruzia-malajzia-irak-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 05:24","title":"Zöld utat kapott Zaid Naffa testvére és a lélegeztetőgép-biznisz maláj szélhámosával tárgyaló külügyes nagyköveti megbízatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c29be5-3e3f-4b39-83dd-7955946d2974","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Valamint a Tarzan-kiáltásra. ","shortLead":"Valamint a Tarzan-kiáltásra. ","id":"20250403_majom-genetika-jodli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c29be5-3e3f-4b39-83dd-7955946d2974.jpg","index":0,"item":"0083b653-2fc8-48e7-9568-d369a51ed45c","keywords":null,"link":"/elet/20250403_majom-genetika-jodli","timestamp":"2025. április. 03. 12:40","title":"A majmok genetikailag arra vannak kitalálva, hogy jódlizzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd6632-6b05-436b-8fd3-a25f46fdcbad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svéd kutatók az agyban megtalálható tau fehérje egy részére érzékeny vérvizsgálatot fejlesztettek ki. Ez segíthet az orvosoknak pontosan meghatározni, milyen kezelést kell kapnia egy kognitív problémában szenvedő betegnek.","shortLead":"Svéd kutatók az agyban megtalálható tau fehérje egy részére érzékeny vérvizsgálatot fejlesztettek ki. Ez segíthet...","id":"20250402_alzheimer-kor-diagnosztizalas-vervizsgalat-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbbd6632-6b05-436b-8fd3-a25f46fdcbad.jpg","index":0,"item":"75607055-c39e-4c63-a27e-aeb213aed21b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_alzheimer-kor-diagnosztizalas-vervizsgalat-kutatas","timestamp":"2025. április. 02. 20:03","title":"Vérből deríti ki egy új teszt, Alzheimer-kórban szenved-e valaki, és mennyire súlyos a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]