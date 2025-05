Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4714664-d29a-42a9-84bd-6a61df7ebfb7","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Mi szükség van még egy könyvre a holokausztról? – ezt kérdezték Magyarországon és az USA-ban is George Eisentől. Az Amerikában élő történész új munkája egyszerre személyes történet a családját ért tragédiáról és tudományos munka az 1941-es galíciai vérengzésekről.","shortLead":"Mi szükség van még egy könyvre a holokausztról? – ezt kérdezték Magyarországon és az USA-ban is George Eisentől...","id":"20250521_hvg-harom-kamenyec-podolszkij-oldokles-holokauszt-zarandokut-george-eisen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4714664-d29a-42a9-84bd-6a61df7ebfb7.jpg","index":0,"item":"e2590bfe-8724-4461-81f1-15b18e9cde43","keywords":null,"link":"/360/20250521_hvg-harom-kamenyec-podolszkij-oldokles-holokauszt-zarandokut-george-eisen","timestamp":"2025. május. 21. 19:32","title":"„Palack, benne a tömeggyilkosságról szóló üzenettel” – a magyar történetírás hazugsága és az Eisen fivérek tragédiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05eab37-c47e-4c89-ade4-2d0a63d86ddb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrij Portnov az ukrán elnöki iroda vezetőjének helyetteseként szolgált, és az Euromajdan után elhagyta Ukrajnát.","shortLead":"Andrij Portnov az ukrán elnöki iroda vezetőjének helyetteseként szolgált, és az Euromajdan után elhagyta Ukrajnát.","id":"20250521_spanyolorszag-merenylet-ukran-politikus-janukovics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f05eab37-c47e-4c89-ade4-2d0a63d86ddb.jpg","index":0,"item":"de2e8fa4-e8cc-4486-aa43-5e825ff92ba2","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_spanyolorszag-merenylet-ukran-politikus-janukovics","timestamp":"2025. május. 21. 13:00","title":"Lelőtték Janukovics volt ukrán elnök egy közeli emberét Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy ernyő alatt dolgozik tovább Jony Ive és Sam Altman, miután az OpenAI megvette Ive startupját, az io-t. A cél egy MI-alapú hardver elkészítése.","shortLead":"Egy ernyő alatt dolgozik tovább Jony Ive és Sam Altman, miután az OpenAI megvette Ive startupját, az io-t. A cél...","id":"20250522_jony-ive-io-felvasarlas-openai-mesterseges-intelligencia-harver-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c.jpg","index":0,"item":"203c7d1e-950a-46f5-a972-6890b8dc24df","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_jony-ive-io-felvasarlas-openai-mesterseges-intelligencia-harver-fejlesztes","timestamp":"2025. május. 22. 09:03","title":"Felvásárolja az Apple korábbi sztártervezőjének cégét az OpenAI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddff3ca-2d85-44d4-af1e-77d76e00a760","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pótlóbuszok járnak majd. ","shortLead":"Pótlóbuszok járnak majd. ","id":"20250522_Jon-a-nagy-nyari-felfordulas-jon-a-koruton-leall-a-4-6-os","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eddff3ca-2d85-44d4-af1e-77d76e00a760.jpg","index":0,"item":"a19046cf-ae8f-491a-a4c2-55e52fa53fe8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Jon-a-nagy-nyari-felfordulas-jon-a-koruton-leall-a-4-6-os","timestamp":"2025. május. 22. 08:46","title":"Jön a nyári felfordulás a nagykörúton – leáll a 4-6-os egy szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba71f45-a80f-4e17-9bf8-520835e709ff","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"A rendőrség is tudott annak a férfinak az erőszakosságáról, aki a közelmúltban megölte feleségét, egy év alatt kétszer is jártak a család csömendi otthonában. Mégsem lépett senki, az asszony pedig nem tett feljelentést, nem kért segítséget, amikor még lett volna rá lehetősége. A szakértők szerint a somogyi tragédia is rámutat a hazai áldozatvédelem hibájára, a félreérthető, gyakran rosszul alkalmazott jogszabályra. Tényleg csak annyin múlt volna egy élet, hogy nem mindenkinek egyértelmű, két bántalmazás már rendszeresnek számít-e?","shortLead":"A rendőrség is tudott annak a férfinak az erőszakosságáról, aki a közelmúltban megölte feleségét, egy év alatt kétszer...","id":"20250522_Csomendi-gyilkossag-rendorseg-ferfi-no-bantalmazas-spronz-julia-des-fanni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ba71f45-a80f-4e17-9bf8-520835e709ff.jpg","index":0,"item":"58875d61-ea62-4b32-bc55-df400fd44a16","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Csomendi-gyilkossag-rendorseg-ferfi-no-bantalmazas-spronz-julia-des-fanni","timestamp":"2025. május. 22. 06:55","title":"Csömendi csákányos gyilkosság: tudták, hogy a férfi többször bántalmazta a feleségét, mégsem tett senki semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5fe803-c790-492a-8fa3-d62d6bb5af64","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A rendőrség már vizsgálódik.","shortLead":"A rendőrség már vizsgálódik.","id":"20250522_olaszorszag-parma-park-rendorseg-magzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c5fe803-c790-492a-8fa3-d62d6bb5af64.jpg","index":0,"item":"f9115487-8226-4e3c-a758-eb4670646282","keywords":null,"link":"/vilag/20250522_olaszorszag-parma-park-rendorseg-magzat","timestamp":"2025. május. 22. 13:53","title":"Halott magzatot találtak Pármában egy park járdáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659bcb6-3b45-45c2-958a-19d50b81a024","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lélektér Alapítvány hétfőn meglepetésszerű zárcseréről írt, a helyszínt nekik korábban bérbeadó városi cég viszont azt írja, már 2022-ben ki kellett volna költözniük az épületből, amiről pontosan tudhatták, hogy új tulajdonosa van.","shortLead":"A Lélektér Alapítvány hétfőn meglepetésszerű zárcseréről írt, a helyszínt nekik korábban bérbeadó városi cég viszont...","id":"20250521_A-veszpremi-civileket-tajekoztattak-hogy-menniuk-kell-allitja-az-ifjusagi-hazat-elado-varosi-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1659bcb6-3b45-45c2-958a-19d50b81a024.jpg","index":0,"item":"be87f388-680a-4e6c-99c2-601b9b1be59b","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_A-veszpremi-civileket-tajekoztattak-hogy-menniuk-kell-allitja-az-ifjusagi-hazat-elado-varosi-ceg","timestamp":"2025. május. 21. 14:04","title":"A veszprémi civileknek időben szóltak, hogy menniük kell – állítja az ifjúsági házat eladó városi cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bc1c9d-786e-4fb1-8e7b-1535aceedf12","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Spotify egy új lapot tett a mobilos alkalmazásba, hogy a felhasználók naprakészek maradhassanak a zenei életben.","shortLead":"A Spotify egy új lapot tett a mobilos alkalmazásba, hogy a felhasználók naprakészek maradhassanak a zenei életben.","id":"20250522_spotify-upcoming-releases-premier-megjelenes-uj-album-uj-zene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5bc1c9d-786e-4fb1-8e7b-1535aceedf12.jpg","index":0,"item":"fa6c2cf2-a418-4e9d-aee9-6a38e2622049","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_spotify-upcoming-releases-premier-megjelenes-uj-album-uj-zene","timestamp":"2025. május. 22. 10:03","title":"Itt találhatja meg a legújabb zenéket a Spotifyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]