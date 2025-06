Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1ac68080-e902-462e-aea8-8666dbe4a102","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Négy, Elon Muskra és Mark Zuckerbergre emlékeztető techmilliárdos összejön egy luxusházban, miközben az általuk okozott káosz miatt a világ lángokba borul: ez az Utódlás sorozat alkotójának új filmje, a Mountainhead sztorija.","shortLead":"Négy, Elon Muskra és Mark Zuckerbergre emlékeztető techmilliárdos összejön egy luxusházban, miközben az általuk okozott...","id":"20250614_hvg-mountainhead-techguruk-film-jesse-armstrong-utodlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ac68080-e902-462e-aea8-8666dbe4a102.jpg","index":0,"item":"aa086aa0-ea8b-4303-9e95-7aa592ba123a","keywords":null,"link":"/360/20250614_hvg-mountainhead-techguruk-film-jesse-armstrong-utodlas","timestamp":"2025. június. 14. 17:30","title":"Min megy most keresztül az emberiség, amit nem is képes felfogni? Erre keres választ az Utódlás rendezőjének új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4439eda3-c52c-497b-a636-3d343eb295fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Teheránban úgy vélik, az izraeliek maguktól nem lettek volna képesek végrehajtani egy ilyen akciót.","shortLead":"Teheránban úgy vélik, az izraeliek maguktól nem lettek volna képesek végrehajtani egy ilyen akciót.","id":"20250613_svajci-nagykovet-usa-iran-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4439eda3-c52c-497b-a636-3d343eb295fd.jpg","index":0,"item":"18481000-c855-49ec-bd11-3b847a9e9c1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_svajci-nagykovet-usa-iran-fenyegetes","timestamp":"2025. június. 13. 17:59","title":"A svájci nagykövettel üzenték meg az irániak az USA-nak, hogy bűntársnak tekintik az izraeli bombázásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Brent olaj ára több mint 9 százalékot ugrott, nagyobbat, mint az elmúlt 5 évben bármikor.","shortLead":"A Brent olaj ára több mint 9 százalékot ugrott, nagyobbat, mint az elmúlt 5 évben bármikor.","id":"20250613_olaj-brent-izrael-iran-tamadas-legicsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89c53b00-0537-4952-8f8a-30db03ed3d56.jpg","index":0,"item":"4245f715-23ed-40b8-badf-67f8e956128a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_olaj-brent-izrael-iran-tamadas-legicsapas","timestamp":"2025. június. 13. 06:11","title":"Kilőttek az olajárak Izrael Irán elleni támadása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Rijekában vendégeskedő vízilabda-válogatott az embert próbáló utazás után is 14–11-re legyőzte Horvátországot.","shortLead":"A Rijekában vendégeskedő vízilabda-válogatott az embert próbáló utazás után is 14–11-re legyőzte Horvátországot.","id":"20250613_magyar-ferfi-vizilabda-valogatott-ryanair-horvatorszag-napoly-rijeka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4afe802b-e2ce-4020-ba05-6801baac7576.jpg","index":0,"item":"62dc2062-7682-4409-b498-4a10eb600c88","keywords":null,"link":"/elet/20250613_magyar-ferfi-vizilabda-valogatott-ryanair-horvatorszag-napoly-rijeka","timestamp":"2025. június. 13. 12:07","title":"Ryanairrel utazott volna a férfi vízilabda-válogatott, 14 órás vonatozás és buszozás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe54a271-2d42-49a9-b6f5-f7203d0daeb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egészen szeptember közepéig börtönben marad F. János.","shortLead":"Egészen szeptember közepéig börtönben marad F. János.","id":"20250613_till-tamas-gyilkossag-letartoztatas-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe54a271-2d42-49a9-b6f5-f7203d0daeb8.jpg","index":0,"item":"e54f443d-19c5-4dd6-b148-4983260a5be8","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_till-tamas-gyilkossag-letartoztatas-borton","timestamp":"2025. június. 13. 14:16","title":"Meghosszabbították Till Tamás feltételezett gyilkosának letartóztatását, a hűvösön tölti a nyarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cc8148-b685-4288-9c0b-07447c4ab83a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két ország, amelyek közül egyik sem ismeri el, hogy van atom… Fegyvere talán még pont nem. De az egyik most bombázza le a másikat. Amerika közben tárgyalna. Nagy Gábort, a HVG vezető szerkesztőjét Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Két ország, amelyek közül egyik sem ismeri el, hogy van atom… Fegyvere talán még pont nem. De az egyik most bombázza le...","id":"20250613_Fulke-podcast-Nagy-Gabor-Izrael-Iran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71cc8148-b685-4288-9c0b-07447c4ab83a.jpg","index":0,"item":"8251d268-307b-4778-856b-03b56e306fee","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_Fulke-podcast-Nagy-Gabor-Izrael-Iran-haboru-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 17:29","title":"Izraeli bombák az iráni atomra – Miért indult újabb háború a Közel-Keleten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ed65a1-4567-4473-8b15-b44d97e64c2b","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Nemzeti trikolórban pompázó szögesdróttal ölelt színpadon tért vissza a Budapest Parkba Beton.Hofi. Pénteken másodszor is előadja ugyanott a közéleti utalásoktól sem mentes, sok vendéggel felturbózott show-ját. ","shortLead":"Nemzeti trikolórban pompázó szögesdróttal ölelt színpadon tért vissza a Budapest Parkba Beton.Hofi. Pénteken másodszor...","id":"20250613_Inkabb-tulelesre-keszuljetek-ne-jovore-BetonHofival-mindannyian-be-vagyunk-zarva-Magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12ed65a1-4567-4473-8b15-b44d97e64c2b.jpg","index":0,"item":"f65c4cd8-6815-4ec2-adb4-bbd5bbafecd5","keywords":null,"link":"/kultura/20250613_Inkabb-tulelesre-keszuljetek-ne-jovore-BetonHofival-mindannyian-be-vagyunk-zarva-Magyarorszagra","timestamp":"2025. június. 13. 10:45","title":"„Inkább túlélésre készüljetek, ne jövőre” – Beton.Hofival mindannyian be vagyunk zárva Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ad43cd-4b71-4b99-b491-ec3328325034","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"Ha Teherán beváltaná a fenyegetését, és tényleg lezárná a Hormuzi-szorost, azzal nemcsak a globális olajpiacot állítaná a feje tetejére, de elvágná a világtól az egyik legnagyobb LNG-exportőrt, Katart is. A megtorlás potenciális célpontjaivá léptek elő Izrael tengeri gázmezői is, ez a két front együtt pedig óriási fenyegetést jelenthet az európai energiabiztonságra.","shortLead":"Ha Teherán beváltaná a fenyegetését, és tényleg lezárná a Hormuzi-szorost, azzal nemcsak a globális olajpiacot állítaná...","id":"20250614_Izrael-Iran-olaj-gaz-LNG-Hormuzi-szoros-blokad-tengeri-gazmezok-ellatasbiztonsag-kockazatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79ad43cd-4b71-4b99-b491-ec3328325034.jpg","index":0,"item":"f948ba5d-3bcf-4fb3-9fac-61d9f08a700a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_Izrael-Iran-olaj-gaz-LNG-Hormuzi-szoros-blokad-tengeri-gazmezok-ellatasbiztonsag-kockazatok","timestamp":"2025. június. 14. 17:30","title":"Mindenki az olajat félti az izraeli-iráni csapásoktól, pedig a gázellátás is legalább annyira veszélybe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]