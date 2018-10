Nagy-Britanniában kormányzati szinten foglalkoznak az emberek elmagányosodásával, és erre nem kevés pénzt is áldoznak, és stratégiát is kidolgoztak ellene. Theresa May miniszterelnök bejelentette, hogy 1,8 millió fontot költenek különböző közösségi projektekre: kávézókra, galériákra, kertekre.

Az orvosok pedig nemcsak gyógyszereket írhatnak fel majd a pácienseknek, hanem főzőiskolába vagy kertészkedni is küldhetik őket, hogy ezzel vegyék fel a küzdelmet a magány ellen. A miniszterelnök és feltehetően az orvostársadalom is hisz abban, hogy ezek a közösségi tevékenységek jelentősen javítják majd a betegek életminőségét. Az új lehetőségek 2023-tól lesznek érvényben. Az orvosok mellett a postásokat is arra biztatják, hogy időről időre nézzenek rá az egyedül élő emberekre, amikor kiviszik nekik a küldeményeiket.

A brit miniszterelnök szerint a magány korunk egyik legnagyobb egészségügyi kihívása, és olyan betegségekkel hozható összefüggésbe, mint a szívgondok, a sztrók vagy az Alzheimer.