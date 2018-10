Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslatcsomagot kilenc párt írta alá februárban, most terjesztik be a parlamentnek.","shortLead":"A javaslatcsomagot kilenc párt írta alá februárban, most terjesztik be a parlamentnek.","id":"20181024_Az_orszaggyules_ele_viszik_az_oktatasi_minimumprogamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4933863b-59d3-4dde-9db5-9aa154806fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Az_orszaggyules_ele_viszik_az_oktatasi_minimumprogamot","timestamp":"2018. október. 24. 12:40","title":"Az Országgyűlés elé viszik az oktatási minimumprogramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6181d1-6e90-494a-9d9c-0d67b14ecf76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Dyson nevét legtöbben háztartási gépeiről ismerhetik. Az elektromosságot új terveik értelmében sem hagyják el, de jóval nagyobb masináknál is alkalmazhatják.","shortLead":"A brit Dyson nevét legtöbben háztartási gépeiről ismerhetik. Az elektromosságot új terveik értelmében sem hagyják el...","id":"20181024_dyson_elektromos_auto_gyar_szingapur_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff6181d1-6e90-494a-9d9c-0d67b14ecf76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbf3a04-76d6-4faf-8902-5a331363bd1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_dyson_elektromos_auto_gyar_szingapur_2020","timestamp":"2018. október. 24. 08:03","title":"Eddig porszívót gyártottak, most már rámennének az autókra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46700924-6d49-4a3d-9f29-3f3c7b5b1da7","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"El kell érni, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez - ez volt a fő üzenete a kedd délután a Bem téren tartott ellenzéki tüntetésnek. Felszólalt többek között Hadházy Ákos, Márki-Zay Péter, Jávor Benedek. Milliárdokról, a hatalom zsoldosairól, erőről és forradalomról beszéltek, leleplezett kastélyokkal és arany vécékefékkel példálóztak. Videó.","shortLead":"El kell érni, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez - ez volt a fő üzenete a kedd délután a Bem téren...","id":"20181023_A_hatalom_csak_az_erobol_ert__video_a_Bem_teri_ellenzeki_tuntetesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46700924-6d49-4a3d-9f29-3f3c7b5b1da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2cd4fa-0f1a-4bf4-baa7-9c23439a3008","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_A_hatalom_csak_az_erobol_ert__video_a_Bem_teri_ellenzeki_tuntetesrol","timestamp":"2018. október. 23. 21:03","title":"\"A hatalom csak az erőből ért\" - videó a Bem téri ellenzéki tüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új szabályozás értelmében a hajléktalanok azon holmiját, amit nem tudnak vagy nem akarnak magukkal vinni a közterületről az előállítás során, a hatóságoknak leltárba kell venniük. De mi lesz a hajléktalanok állataival?","shortLead":"Az új szabályozás értelmében a hajléktalanok azon holmiját, amit nem tudnak vagy nem akarnak magukkal vinni...","id":"20181024_Hajlektalantorveny_tobb_ezer_kutya_kerult_veszelybe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f41f019e-8c43-4f51-b1c1-cc83316de0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881b3374-60e8-464e-8804-5423f9a1cb42","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Hajlektalantorveny_tobb_ezer_kutya_kerult_veszelybe","timestamp":"2018. október. 24. 09:14","title":"Hajléktalantörvény: több ezer kutya került veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tűzszerészek mennek érte, lezárják Szabadság híd környékén a budai rakpartokat.","shortLead":"Tűzszerészek mennek érte, lezárják Szabadság híd környékén a budai rakpartokat.","id":"20181023_tuzersegi_eszkoz_kerult_elo_az_inseg_sziklanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1076a92-e429-42ef-9c2e-ce002d4988d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_tuzersegi_eszkoz_kerult_elo_az_inseg_sziklanal","timestamp":"2018. október. 23. 16:17","title":"Tüzérségi eszköz került elő az Ínség-sziklánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"December 31-ig meg kell kötni a szerződést azoknak a cégeknek, akik jövőre is adómentesen szeretnének kockázati biztosítást adni dolgozóiknak. Több tízezer cég érintett, és ennek a biztosításnak ráadásul gazdaságfehérítő hatása is van.","shortLead":"December 31-ig meg kell kötni a szerződést azoknak a cégeknek, akik jövőre is adómentesen szeretnének kockázati...","id":"20181024_2_millio_munkavallalo_biztositasa_forog_kockan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18b89460-fa97-43bb-9385-2128ad887104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4d7b3e-db2c-4776-9382-9a03ebef2956","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181024_2_millio_munkavallalo_biztositasa_forog_kockan","timestamp":"2018. október. 24. 09:28","title":"2 millió munkavállaló biztosítása forog kockán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc0a982-8edc-4870-b0d8-b38d469fcec9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A colombói tiszteletbeli magyar konzul áll a projekt mögött.","shortLead":"A colombói tiszteletbeli magyar konzul áll a projekt mögött.","id":"20181024_Jovo_nyaron_startolhat_az_uj_Malev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbc0a982-8edc-4870-b0d8-b38d469fcec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3685c746-20bc-4010-a059-7339f480fd5d","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Jovo_nyaron_startolhat_az_uj_Malev","timestamp":"2018. október. 24. 09:47","title":"Jövő nyáron startolhat az új \"Malév\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113c4139-d415-485d-96f1-b510eb1363f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök ma fogja ünnepelni október 23-át. ","shortLead":"A köztársasági elnök ma fogja ünnepelni október 23-át. ","id":"20181024_Ader_egy_hetre_Floridaba_ment_a_felesegevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113c4139-d415-485d-96f1-b510eb1363f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87f4941-e205-4f95-bdb7-f813bad03c99","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Ader_egy_hetre_Floridaba_ment_a_felesegevel","timestamp":"2018. október. 24. 08:18","title":"Áder egy hétre Floridába ment a feleségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]