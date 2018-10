Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74d514bf-1145-4e66-85c2-2821beaf235a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lesz itt füstmentes ország 2100-ra.","shortLead":"Nem lesz itt füstmentes ország 2100-ra.","id":"20181025_Gulyas_lepockolte_Lazar_dohanyzasellenes_javaslatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74d514bf-1145-4e66-85c2-2821beaf235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf62fb4-bef0-4606-8c4e-46ff81108ef5","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Gulyas_lepockolte_Lazar_dohanyzasellenes_javaslatat","timestamp":"2018. október. 25. 11:38","title":"Gulyás lepöckölte Lázár dohányzásellenes javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és partnere, a francia Kristina Mladenovic könnyed győzelmet aratott a szingapúri tenisz WTA-világbajnokság párosversenyének negyeddöntőjében.","shortLead":"A magyar teniszező és partnere, a francia Kristina Mladenovic könnyed győzelmet aratott a szingapúri tenisz...","id":"20181026_babos_timea_krstina_mladenovic_gyozelem_szingapur_wta_tenisz_vilagbajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aac51c-bcae-4e57-acb2-94b026cb4d55","keywords":null,"link":"/sport/20181026_babos_timea_krstina_mladenovic_gyozelem_szingapur_wta_tenisz_vilagbajnoksag","timestamp":"2018. október. 26. 11:38","title":"Babosék már elődöntősök a tenisz-világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9afa6-8c5c-4fa6-bd17-0c418689ba08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi híreknek megfelelően csütörtökön mutatta be a Xiaomi legújabb csúcstelefonját, a Mi Mix 3-at. A világ első 5G-s telefonjaként emlegették, azonban erre a jellemzőre még egy kicsit várni kell. De a kiemelkedő specifikáció terén azért nem kell szégyenkeznie","shortLead":"A korábbi híreknek megfelelően csütörtökön mutatta be a Xiaomi legújabb csúcstelefonját, a Mi Mix 3-at. A világ első...","id":"20181026_xiaomi_mi_mix3_10_gb_ram_5g_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15b9afa6-8c5c-4fa6-bd17-0c418689ba08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74cf0e4-5a0a-4829-be57-0eccfd045a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_xiaomi_mi_mix3_10_gb_ram_5g_2019","timestamp":"2018. október. 26. 08:03","title":"Hivatalos a Xiaomi új telefonja: 10 GB RAM van benne, és majdnem 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f31d90a-ab36-4544-ad49-2259d79b0378","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A meteorológiai szolgálat szerint az Alpok térségében csapadékosra fordul az idő, ami valószínűleg hatni fog a vízállásra. ","shortLead":"A meteorológiai szolgálat szerint az Alpok térségében csapadékosra fordul az idő, ami valószínűleg hatni fog...","id":"20181026_Lejar_az_elsullyedt_hajok_kincsek_es_hidmaradvanyok_ideje_nemsokara_emelkedni_kezd_a_Duna_vizallasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f31d90a-ab36-4544-ad49-2259d79b0378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf4c483-c068-44a0-98eb-078000bcf542","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Lejar_az_elsullyedt_hajok_kincsek_es_hidmaradvanyok_ideje_nemsokara_emelkedni_kezd_a_Duna_vizallasa","timestamp":"2018. október. 26. 18:49","title":"Lejár az elsüllyedt hajók, kincsek és hídmaradványok ideje, nemsokára emelkedni kezd a Duna vízállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzati cég korábban is jelezte, gondok vannak, de nem kapott segítséget az állami holdingtól, így péntek reggeltől 350 ezer ember szemetét nem szállítja el senki.","shortLead":"Az önkormányzati cég korábban is jelezte, gondok vannak, de nem kapott segítséget az állami holdingtól, így péntek...","id":"20181025_Tenyleg_nem_viszik_el_a_szemetet_116_telepulesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72550c6d-a68b-4a56-b347-aaa3f9f2aebc","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Tenyleg_nem_viszik_el_a_szemetet_116_telepulesen","timestamp":"2018. október. 25. 21:53","title":"Péntektől tényleg nem viszik el a szemetet 116 településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26eefae5-ee3d-4d92-8e48-481bd0062366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Jóbarátok sztárja zseniális videóval reagált arra, hogy a hasonmása egy angliai élelmiszerboltból lenyúlt egy tálca sört. ","shortLead":"A Jóbarátok sztárja zseniális videóval reagált arra, hogy a hasonmása egy angliai élelmiszerboltból lenyúlt egy tálca...","id":"20181025_David_Schwimmer_bolti_lopas_korozes_rendorseg_hasonmas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26eefae5-ee3d-4d92-8e48-481bd0062366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d936a6-3e4b-434c-b07d-6bafe7be0c48","keywords":null,"link":"/elet/20181025_David_Schwimmer_bolti_lopas_korozes_rendorseg_hasonmas","timestamp":"2018. október. 25. 09:39","title":"Most már arról is van felvétel, ahogy David Schwimmer sört lop egy boltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen jelentkező volt a 304 millió forintos felcsúti iskolaberuházásra, de így sem sikerült tartani a határidőt.","shortLead":"Egyetlen jelentkező volt a 304 millió forintos felcsúti iskolaberuházásra, de így sem sikerült tartani a határidőt.","id":"20181026_Csuszhat_a_felcsuti_iskolaepites_hiaba_ad_szazmilliokat_az_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537cee30-71ae-49de-9244-79886a316f55","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Csuszhat_a_felcsuti_iskolaepites_hiaba_ad_szazmilliokat_az_allam","timestamp":"2018. október. 26. 07:15","title":"Csúszhat a felcsúti iskolaépítés, hiába ad százmilliókat az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook-oldalakhoz hasonló üzleti (\"rajongói) oldalakat hozott létre a vállalkozások számára a Google népszerű térképszolgáltatásában. A kedvenc helyeket érdemes bekövetni, úgy ugyanis értesítéseket kaphatunk az adott hellyel kapcsolatos új információkról.","shortLead":"A Facebook-oldalakhoz hasonló üzleti (\"rajongói) oldalakat hozott létre a vállalkozások számára a Google népszerű...","id":"20181026_google_terkep_google_maps_helyek_kovetese_kovetem_google_profil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece1083a-4ee5-4075-91dd-37f8690afb4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_google_terkep_google_maps_helyek_kovetese_kovetem_google_profil","timestamp":"2018. október. 26. 15:03","title":"Tettek egy új gombot a Google Térképbe, érdemes itt-ott rábökni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]