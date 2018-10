Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple messze nem piacvezető Kínában, most nagyon bízik ebben a piacban az iPhone XR értékesítése kapcsán: a legyártott „olcsó” idei iPhone-ok nagy részét oda irányítja.","shortLead":"Bár az Apple messze nem piacvezető Kínában, most nagyon bízik ebben a piacban az iPhone XR értékesítése kapcsán...","id":"20181025_apple_iphone_xr_keszlet_ketharmada_kinaba_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d1d139-19f6-44ef-bf94-290a7998baab","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_apple_iphone_xr_keszlet_ketharmada_kinaba_megy","timestamp":"2018. október. 25. 13:03","title":"Elhappolják az olcsóbb iPhone-t mindenki más elől a kínaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b7539c-2fb9-416f-9d40-cdd35a09d9ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassítás nélkül rohant bele az előtte álló kamionba a román határ közelében egy kisbusz tavaly nyáron, a tragédiában három ember meghalt. A férfi könnyeivel küszködött a bíróságon, de hiába, két és fél év börtönre ítélték.","shortLead":"Lassítás nélkül rohant bele az előtte álló kamionba a román határ közelében egy kisbusz tavaly nyáron, a tragédiában...","id":"20181025_44_orat_vezetett_a_tragikus_balesetet_okozo_sofor_nem_kerulhette_el_a_bortont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7b7539c-2fb9-416f-9d40-cdd35a09d9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a931b6-97ed-44fa-8e19-c9901628a80e","keywords":null,"link":"/elet/20181025_44_orat_vezetett_a_tragikus_balesetet_okozo_sofor_nem_kerulhette_el_a_bortont","timestamp":"2018. október. 25. 21:11","title":"44 órát vezetett a tragikus balesetet okozó sofőr, nem kerülhette el a börtönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc345cc9-3960-4634-977a-d516ee60448c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A hosszú hétvége miatt október 31-ig elküldik a támogatásokat.","shortLead":"A hosszú hétvége miatt október 31-ig elküldik a támogatásokat.","id":"20181026_Par_nappal_korabbaan_utaljak_a_novemberi_csaladtamogatasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc345cc9-3960-4634-977a-d516ee60448c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aeac66f-de8b-403b-a2ff-e0dfe4797420","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Par_nappal_korabbaan_utaljak_a_novemberi_csaladtamogatasokat","timestamp":"2018. október. 26. 15:14","title":"Pár nappal korábban utalják a novemberi családtámogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere ezzel oldaná meg a tehermentesítést.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere ezzel oldaná meg a tehermentesítést.","id":"20181025_Kasler_csoportpraxisokkal_mentene_meg_a_surgossegi_osztalyokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b04d359-a751-47c7-a2c0-ed8a0236534d","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Kasler_csoportpraxisokkal_mentene_meg_a_surgossegi_osztalyokat","timestamp":"2018. október. 25. 11:57","title":"Kásler csoportpraxisokkal mentené meg a sürgősségi osztályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Péntektől teljes egészében használható a Csepel-Szigetszentmiklós összekötő úton épült új körforgalom, így az arra közlekedők ismét felhajthatnak az M0-ás autóút mindkét irányába.","shortLead":"Péntektől teljes egészében használható a Csepel-Szigetszentmiklós összekötő úton épült új körforgalom, így az arra...","id":"20181025_csepel_m0_szigetszentmiklos_korforgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bff52c7-ed90-41f9-89b5-37e36d9f57f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_csepel_m0_szigetszentmiklos_korforgalom","timestamp":"2018. október. 25. 14:11","title":"Fellélegezhetnek a Csepel-környékiek, elkészült a körforgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b68179-c74f-4942-a496-c3c0df4e56da","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lakáskassza megszüntetése után Kőszeghy Lea, az MTA tudományos munkatársa a HVG-nek adott interjújában arról beszélt, hogy az egyik napról a másikra történő megszüntetés rossz üzenet, de nem újdonság.","shortLead":"A lakáskassza megszüntetése után Kőszeghy Lea, az MTA tudományos munkatársa a HVG-nek adott interjújában arról beszélt...","id":"20181025_A_kormany_lakastamogatasa_csak_az_egyenlotlenseget_noveli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18b68179-c74f-4942-a496-c3c0df4e56da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dba88df-7939-48e8-8b46-9730e0605b74","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_A_kormany_lakastamogatasa_csak_az_egyenlotlenseget_noveli","timestamp":"2018. október. 25. 14:13","title":"A kormány lakástámogatása csak az egyenlőtlenséget növeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf15f04-184d-433f-b9c7-5c7499251c24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Walabot Home képes detektálni, ha valaki, például egy idős ember elesett az otthonában. A rendszert úgy tervezték, hogy baj esetén azonnal riasszon.","shortLead":"A Walabot Home képes detektálni, ha valaki, például egy idős ember elesett az otthonában. A rendszert úgy tervezték...","id":"20181025_walabot_home_segelyhivo_riaszto_biztonsag_idos_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaf15f04-184d-433f-b9c7-5c7499251c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8663cc7d-4a92-4750-b1c1-4e0a69d27394","keywords":null,"link":"/tudomany/20181025_walabot_home_segelyhivo_riaszto_biztonsag_idos_ember","timestamp":"2018. október. 25. 18:00","title":"Ez a falra ragasztható segélyhívó minden idős ember életét biztonságosabbá teheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mivel vihar volt a cataniai reptéren múlt pénteken, a Budapestről oda tartó Wizz Air-gép Palermoban szállt le. A légitársaság nem gondoskodott Budapestre induló ellenjáratról, de a Palermóban letett utasokat is négy órán át váratta a metsző hidegben. Sokan napokkal később, saját költségen jutottak haza Budapestre, és összefogtak, azt ígérik, beperelik a légitársaságot.","shortLead":"Mivel vihar volt a cataniai reptéren múlt pénteken, a Budapestről oda tartó Wizz Air-gép Palermoban szállt le...","id":"20181024_Tobb_szaz_budapesti_utassal_szurt_ki_a_Wizz_Air_tobben_kozos_pert_terveznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf48a0f-c404-4c9f-b0c5-f883d96e9d99","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Tobb_szaz_budapesti_utassal_szurt_ki_a_Wizz_Air_tobben_kozos_pert_terveznek","timestamp":"2018. október. 24. 16:01","title":"Több száz budapesti utassal szúrt ki a Wizz Air, többen közös pert terveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]