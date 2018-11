Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten folytatódik a ködös, napközben jellemzően napos, száraz idő. A hét elején helyenként még akár 20 fok is lehet, aztán fokozatos lehűlés várható. Vasárnap néhol napközben is csak 6 fokig melegszik az idő, s ekkor helyenként akár hózápor is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten folytatódik a ködös, napközben jellemzően napos, száraz idő. A hét elején helyenként még akár 20 fok is...","id":"20181111_Kod_es_nap_a_jovo_heten__majd_jon_a_lehules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17a02a4b-a305-40ca-ba3c-05b9cbaafc90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0bfceb-7e4f-4469-a4ce-907ab7e45cbd","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Kod_es_nap_a_jovo_heten__majd_jon_a_lehules","timestamp":"2018. november. 11. 16:27","title":"Köd és nap a jövő héten - majd jön a lehűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten folytatódik a Brutális sorozat a Spektrumon. A dokuműsor a fizika, kémia és biológiai kísérletek után ezúttal a digitális világba kalauzolja a nézőket, „Brutális digitális” címmel. ","shortLead":"Jövő héten folytatódik a Brutális sorozat a Spektrumon. A dokuműsor a fizika, kémia és biológiai kísérletek után...","id":"20181111_brutalis_digitalis_spektrum_magyar_telekom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6bb11c-a68f-4847-a792-cd7a9d12b89d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_brutalis_digitalis_spektrum_magyar_telekom","timestamp":"2018. november. 11. 09:03","title":"Brutális sorozat jön a Spektrumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8a04eb-02fb-4aab-904c-13673e872794","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181111_Lelegzetelallito_kepek_keszultek_a_kodos_Budapestrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8a04eb-02fb-4aab-904c-13673e872794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a56e871b-750e-405f-8b70-228409ede92a","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Lelegzetelallito_kepek_keszultek_a_kodos_Budapestrol","timestamp":"2018. november. 11. 10:58","title":"Lélegzetelállító képek készültek a ködös Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy egyszerű és az elnök szerint biztonságos befektetéssel kezdődött minden, az elnökhelyettes öngyilkossága után viszont kiderült, hogy a pénz nagy része elúszott.","shortLead":"Egy egyszerű és az elnök szerint biztonságos befektetéssel kezdődött minden, az elnökhelyettes öngyilkossága után...","id":"20181112_Eltunt_penzek_utan_nyomoz_a_rendorseg_ket_kozlekedesi_szakszervezetnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3368063b-40c1-455d-94c1-0b1455a1fd76","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Eltunt_penzek_utan_nyomoz_a_rendorseg_ket_kozlekedesi_szakszervezetnel","timestamp":"2018. november. 12. 14:44","title":"Eltűnt pénzek után nyomoz a rendőrség két közlekedési szakszervezetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55abe5c-6e41-434f-ad52-0b269d73024d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csak egy elvetemült alkoholista lesz részeg délután fél kettőre – mondta az Air India egyik vezető pilótája. Szerinte belenyúltak az alkoholteszt eredményébe, a cégen belüli háború miatt függesztették fel a repülési engedélyét.","shortLead":"Csak egy elvetemült alkoholista lesz részeg délután fél kettőre – mondta az Air India egyik vezető pilótája. Szerinte...","id":"20181112_Ketszer_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott_az_Air_India_vezeto_pilotaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e55abe5c-6e41-434f-ad52-0b269d73024d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0c4b41-c481-4938-bf98-9d17309cd19b","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_Ketszer_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott_az_Air_India_vezeto_pilotaja","timestamp":"2018. november. 12. 09:51","title":"Kétszer is megbukott az alkoholteszten repülés előtt az Air India vezető pilótája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Puskás Ferenc Stadionnál szolgálatot teljesítő készenlétisek szúrták ki a férfit, akit bankkártyával visszaélés miatt kerestek. ","shortLead":"A Puskás Ferenc Stadionnál szolgálatot teljesítő készenlétisek szúrták ki a férfit, akit bankkártyával visszaélés miatt...","id":"20181112_Keszenleti_rendorok_ismertek_fel_a_bankkartyatolvajt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e400007-ba3e-4b33-bd9e-c7b856de22e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Keszenleti_rendorok_ismertek_fel_a_bankkartyatolvajt","timestamp":"2018. november. 12. 06:24","title":"Készenléti rendőrök ismerték fel a bankkártyatolvajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42904c0-1046-4ac2-ae79-a41b3d33bbba","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"1918. november 11-én írta alá a vereségét elismerő Németország a franciaországi Compiegne közelében, egy vasúti kocsiban a fegyverszünetet az antanthatalmakkal, ezzel véget ért a négy évig tartó első világháború.","shortLead":"1918. november 11-én írta alá a vereségét elismerő Németország a franciaországi Compiegne közelében, egy vasúti...","id":"20181111_Szaz_eve_lett_vege_az_elso_vilaghaborunak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b42904c0-1046-4ac2-ae79-a41b3d33bbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9303b4d7-970f-4aa4-9c0f-3a8af282fc8e","keywords":null,"link":"/elet/20181111_Szaz_eve_lett_vege_az_elso_vilaghaborunak","timestamp":"2018. november. 11. 07:48","title":"Amikor négy birodalom omlott össze - 100 éve ért véget az első világháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90a0e6e-a137-4fbf-af42-5ace0fb28c20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1975-ben még 14 százalékkal kevesebb volt egy átlagos felnőtt súlya, 1,3 százalékkal alacsonyabb volt, és 6,1 százalékkal kevesebb energiára volt szüksége. ","shortLead":"1975-ben még 14 százalékkal kevesebb volt egy átlagos felnőtt súlya, 1,3 százalékkal alacsonyabb volt, és 6,1...","id":"20181112_Egyre_magasabbak_es_nehezebbek_vagyunk_es_ha_igy_folytatjuk_felfaljuk_az_egesz_vilagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f90a0e6e-a137-4fbf-af42-5ace0fb28c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8feed0d5-6880-4eae-a7e7-de7ac6f91daf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_Egyre_magasabbak_es_nehezebbek_vagyunk_es_ha_igy_folytatjuk_felfaljuk_az_egesz_vilagot","timestamp":"2018. november. 12. 13:31","title":"Egyre magasabbak és nehezebbek vagyunk, és ha így folytatjuk, felfaljuk az egész világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]