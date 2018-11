Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A párizsi metróban néha olyan zsúfoltság van, mint Tokióban, ahol miniirodákat rendeztek be a megállókban, hogy a munkahelyére igyekvő 8 millió polgár elintézhessen egy sürgős e-mailt. A Nikkei.com szerint Tokió így készül a 2020-as olimpiára, amikor a napi nyolcmillió utashoz még 1,3 millió sportrajongó is csatlakozik. Franciaország legnagyobb régiója, az Ile de France annyira fellelkesült a japán példán, hogy szerdától új programot hirdet meg a munkavállalóknak és a munkaadóknak – egyelőre kísérleti jelleggel – a La Défense negyedben. Ötmillió forintnyi eurót kap a párizsi kísérletben az a dolgozó, aki nem a reggeli csúcsban megy a munkahelyére Repülővel vitte el a mexikói rendőrség azt a 105 embert, aki vállalta, hogy hazatér, és nem próbál átjutni az Egyesült Államokba, de azt nem mondták el, hogy melyik országba küldték őket. Saját hatáskörben is adhatnak az önkormányzatok Erzsébet-utalványt vagy más fajta karácsonyi támogatást, több helyen élnek is a lehetőséggel. Néhány városban akkor is jár ajándék Erzsébet-utalvány, ha a kormány nem ad Az Audi Hungaria Független Szakszervezet is tiltakozik a Munka törvénykönyvének módosítása ellen, amely szerint az éves túlórakeret a mostani 250-ről 400 órára növekedne, míg a túlmunka elszámolására rendelkezésre álló idő egy évről három évre ugrana. Ritkán látni olyan boldognak a NASA embereit, mint amilyenek hétfőn voltak, amikor a májusban útnak indított szondájuk sikerrel landolt a Mars felszínén. Hogy mit éreztek a NASA emberei, amikor az InSight leszállt a Marson? Mutatjuk – fotók, videó A pocakos Mikulás fiatalabb, mint gondolnánk, de a reklámfilmek jó ideje velünk vannak a karácsonyi szezonban. Kis reklámtörténet zugivó anyukával, hátra szerelhető porszívóval és a konyhában tüsténkedő John Cleese-zel. Szavazzon, melyik a kedvence! Elengedi a kormány a legreménytelenebb lakáshiteladósok kezét, miután bezárja a Nemzeti Eszközkezelőt. Aki viszont már bejutott, az további előnyöket kap. 300-400 ezer ember lakhatása kerül veszélybe a Nemzeti Eszközkezelő bezárásával