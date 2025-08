L. Ritók Nóra a visszavonulásáról: „Nem tudjuk alátámasztani a kormányzati sikerkommunikációt”

Huszonöt év után visszavonul az Igazgyöngy Alapítvány éléről L. Ritók Nóra, a szervezet alapítója, aki az életkorával indokolta a döntését. „Más szerepben folytatom. Szeretném megélni, hogy nélkülem is működőképes az alapítvány, hiszen a probléma, amiben dolgozunk, generációk alatt alakult ki, a megoldás is generációs léptékű, nem elégséges rá egy ember munkában töltött élete. Az operatív feladatokat átadom, de a stratégiaalkotásban, a kommunikációban, az ügyképviseletben, forrásteremtésben továbbra is benne maradok” – mondta a Pénzcentrumnak.

A szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekkel és családokkal foglalkozó szakember kudarcnak éli meg, hogy nem sikerült rendszerszinten változást elérniük, hogy megszerezzék az ehhez szükséges politikai akaratot.

Hiába a mérésekkel igazolt pozitív hatás, mivel mi napi szinten mutatunk rá a rendszer hiányosságaira, és ezt ki is hangosítjuk, körülöttünk is ellenségkép épül. Mi ugyanis nem tudjuk alátámasztani a kormányzati sikerkommunikációt, ha a napi tapasztalatunk ennek ellentmond”

– magyarázta.

L. Ritók arról is beszélt, hogy sokszor elment már a falig, de az utóbbi években visszavett a harciasságából: „Az a politikai klíma, ami kialakult, könnyen ellehetetleníthet minket is, és a családok, a gyerekek iránt érzett felelősség felülírja bennem az értelmetlen konfliktusokba való beleállást”.