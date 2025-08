Netanjahu a Gázai övezet teljes megszállását tervezheti

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Gázai övezet teljes katonai megszállását javasolja a kormányának, annak ellenére, hogy az izraeli hadsereg (IDF) és több vezető biztonsági tisztviselő is ellenzi a lépést – írta helyi hírforrásokra hivatkozva a The Times of Israel.

Az Ynet izraeli hírportál információi szerint egy Netanjahuhoz közel álló magas rangú tisztviselő így fogalmazott: „A kocka el van vetve, a Gázai övezet teljes megszállására készülünk.” Ugyanez a forrás arról is beszélt, hogy ha a vezérkari főnök nem támogatja a tervet, akkor le kellene mondania. A katonai vezető ugyanis állítólag ellenzi az egész övezet elfoglalását, részben a 2023 októberében elhurcolt túszok biztonsága, részben a várhatóan évekig tartó katonai műveletek miatt.

Jelenleg az izraeli hadsereg az övezet nagyjából 75 százalékát tartja ellenőrzése alatt, de az új terv értelmében a még érintetlen területek, köztük a túszok által feltételezetten lakott zónák is izraeli fennhatóság alá kerülnének. Ez súlyos kockázatokat rejt mind a túszok, mind a kétmillió civil lakos számára, akik már így is súlyos humanitárius válságot élnek át.

Netanjahu hétfőn megerősítette, hogy összehívja a kabinetet a következő lépések eldöntésére, de a politikai vezetés is megosztott a kérdésben. A megszállást támogatja például a nemzetbiztonsági miniszter, a pénzügyminiszter és a stratégiai ügyekért felelős miniszter is. Ezzel szemben a béketárgyalások folytatását szorgalmazza többek között a már említett vezérkari főnök, a külügyminiszter, a titkosszolgálat vezetője, valamint a túszmentési ügyért felelős katonai megbízott is.

Az izraeli kormány álláspontja egyébként is változni látszik, egyre inkább hajlanak egy átfogó tűzszüneti megállapodás felé, amely magába foglalná a Hamász lefegyverzését, a Gázai övezet demilitarizálását és a túszok elengedését. Az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff a napokban a túszok családjainak azt mondta, hogy Donald Trump elnök már nem támogat részmegállapodásokat, és csak teljes körű megoldás jöhet szóba. Izraeli források szerint azonban kevés esély van rá, hogy a Hamász elfogadja a feltételeket.

Annak ellenére, hogy a elmúlt napokban az ENSZ és több arab ország kormánya is arra buzdította a Hamászt, hogy tegyék le a fegyvert és mondjanak le a gázai övezet feletti irányításról. Erre azt követően került sor, hogy több nyugati ország is jelezte: készen áll elismerni a palesztin államot. Így tett többek között Franciaország és Kanada is, valamint az Egyesült Királyság is közölte, hogy hajlandó elismerni az államot, ha Izrael nem teljesít bizonyos feltételeket. Izraelt eközben számos kritika érte a gázai övezetben kialakuló humanitárius válság miatt.

A nyitóképen Benjamin Netanjahu látható. Forrás: AFP / Ronen Zvulun.