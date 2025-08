Idén sem olcsó mulatság a Sziget, de a sör legalább nem drágult, és betétdíjat se kell fizetni

Bár a legnagyobb hazai fesztivál hivatalosan csak szerdán kezdődik, a beköltözés már kedd este óta tart. Azóta 3-4 ezren érkeztek a fesztiválnak otthont adó Hajógyári-szigetre, hogy lecsapjanak a legjobb sátorhelyekre – avatott be minket a keddi bejáráson a Sziget főszervezője, Kádár Tamás.

Az eddigi évek gyakorlatának megfelelően a fesztivál kezdete előtt tartott sajtóbejáráson egy emeletes busszal vitték körbe az újságírókat, hogy szemügyre vehessék a hat napon át tartó buli helyszínét.

Ilyen fesztiválútlevelet kapnak a szórakozni érkezők a beléptetőponton Cabrera Martin

A fesztivál egyik legnagyobb, fedett színpada idén is a Revolut nevét viseli, ottjártunkkor pedig már nagyjából készen várta az első fellépőket. A tavalyi évhez képest jelentős változás, hogy az eddigi piros sátrat egy részben átlátszó burkolatra cserélték, a szervezők várakozása szerint így kevésbé lesz majd odabent fülledt a levegő.

A Revolut Stage Cabrera Martin

A színpadtechnika mellett már az árakat is szemügyre vehettük. Annyi bizonyos, hogy idén sem lesz olcsó alkoholhoz jutni a fesztiválon:

Egy vodkaszóda 3190 forintba,

Egy gin tonic 3490 forintba,

Egy vodka – Red Bull kombó pedig 4190 forintba kerül.

Italárak a 2025-ös Sziget Fesztiválon – nem olcsó mulatság Cabrera Martin

Az itallap legdrágább tétele a Long Island Iced Tea lett, holtversenyben a “Speed” fantázianévre hallgató koktéllal, amely 8 cl vodka, ugyanennyi rum és tequila mellett eperszörpöt, citromlevet és egy Red bullt is magában foglal. A legolcsóbb tétel az 1990 forintos limonádé. A sör ára viszont változatlan maradt a tavalyihoz képest, ezt már a beharangozó sajtótájékoztatón bejelentették a szervezők. Így egy korsó csapolt Dreherért 1730 forintot kérnek, egy dobozosért pedig 1930-at. Sőt, happy hour is lesz, igaz, nem hosszú, délután 3-4 között olcsóbban csapolják a sört.

A tavalyi évhez hasonlóan a kitelepülő vendéglátóhelyektől azt várják el, hogy kínáljanak egy főételt olcsóbb áron, ez az árszint azonban nőtt: 2024-ben 3200 forint volt az olcsó tétel, most 3500 lesz, hacsak nincs valakinek kedve kiállni a sort az ismét kivonuló Aldi grillező részlegénél.

Ami a kávét illeti: egy presszókávét 1300 forintért vesztegetnek, egy cappuccino 1750 forintot kóstál, egy nagyobb jegeskávéért pedig 2400 forinttól fognak megszabadítani minket.

Egy doboz ásványvíz 1090 forint, az üdítőket 1390-ért, az energiaitalt 1690-ért árulják. Jó hír, hogy legalább az 50 forintos betétdíjat nem kell erre megfizetni.

A repoharat viszont igen: a feles (0,4 centiliteres) pohárért 400 forint a betétdíj, a félliteres korsóért 800 – egyébként ez az ár 2023 óta változatlan.

Koktálárak az idei Szigeten Cabrera Martin

A Revolut Stage után a Nagyszínpad következett: itt először a a backstage-be leshettünk be. A fesztiválra látogató világsztárok itt készülhetnek a koncertjeikre, azonban a konténerekben kialakított öltözőkben nyoma sem volt luxusnak. Néhány kanapé, egy hűtő és egy állólámpa, valamint kis asztal, tükör, ruhaakasztó, és persze a nyári forróságban elmaradhatatlan mobilklíma adja a puritán berendezést.

Ilyen öltöző várja majd a fesztiválra érkező sztárokat Cabrera Martin

Az öltözők után a nagyszínpadot jártuk be. Ez igazi szörnyeteg, nemcsak az országban, de az egész régióban egyedülálló méretekkel rendelkezik, szerkezetét több mint 50 tonna fém alkotja.

A Nagyszínpadnak a legkülönbözőbb produkciókat kell befogadnia Cabrera Martin

Az utolsó simításokat végzik a nagyszínpadon Cabrera Martin

Bár a beköltözés már elindult, a vendéglátóhelyek nagyobb része a mai napon még zárva volt, sok helyen még az árakat sem írták ki. A fesztiválhangulat sem költözött még be Óbudára, a bulizni érkezők inkább a sátraik felverésével voltak elfoglalva, és bizonyára sokan döntöttek úgy, hogy a koncertek kezdetéig elkezdik felfedezni Budapestet.

A fesztiválhangulat helyett egyelőre még a készülődésé volt a főszerep Cabrera Martin

A Sziget Fesztiválon idén többek között Shawn Mendes, az Empire of the Sun, illetve Post Malone is fellép, a fesztiválról a HVG-n is beszámolunk majd.

