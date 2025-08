Rácz András: Hálás vagyok Orbán Viktornak, hogy ráér történészeket rugdosni

Továbbra is egyértelmű, hogy a kárpátaljai Palágykomorócon elkövetett templomgyújtogatás hamis zászlós akció volt, és az is világos, hogy a magyar kormány reakciója ártott a kárpátaljai magyar közösségnek. A magyar álláspont már csak azért is aggasztó, mert sem a kormányban, sem pedig a titkosszolgálatokban nem hülyék ülnek – mondta a HVG-nek Rácz András történész, Oroszország-szakértő. Az elemző arról is beszélt, hogy meddig tarthat Oroszország ukrajnai háborúja, és hogy Ukrajna vagy Oroszország gyengül-e gyorsabb ütemben.