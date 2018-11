Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccbff47d-7aa2-4b92-8146-bd1c33099461","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológiai sokféleség drasztikus csökkenésének pusztító következményei lehetnek az emberiségre – figyelmeztet jelentésében az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO).","shortLead":"A biológiai sokféleség drasztikus csökkenésének pusztító következményei lehetnek az emberiségre – figyelmeztet...","id":"20181128_biologiai_sokfeleseg_ensz_eghajlatvaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccbff47d-7aa2-4b92-8146-bd1c33099461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6888a91-b98a-40bb-844e-c587e6bc78d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_biologiai_sokfeleseg_ensz_eghajlatvaltozas","timestamp":"2018. november. 28. 15:03","title":"ENSZ: ha a fajok kipusztulnak, onnan már nincs visszaút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876c12c1-16cd-4fd2-bf4f-43e447fda625","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terroristák nyelvén szólalt meg, állítólag véletlen egybeesés volt.","shortLead":"Terroristák nyelvén szólalt meg, állítólag véletlen egybeesés volt.","id":"20181130_Kirugtak_egy_CNNkommentatort_Izraelellenesseg_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=876c12c1-16cd-4fd2-bf4f-43e447fda625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ef30a0-d65b-4a11-92fe-f16d614bd96e","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_Kirugtak_egy_CNNkommentatort_Izraelellenesseg_miatt","timestamp":"2018. november. 30. 07:08","title":"Kirúgtak egy CNN-kommentátort Izrael-ellenesség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Idén novemberig 10 százalékkal több esetet regisztráltak, mint 2017-ben, akkor pedig 30 százalékkal nőtt a fertőzések száma az előző évhez képest.","shortLead":"Idén novemberig 10 százalékkal több esetet regisztráltak, mint 2017-ben, akkor pedig 30 százalékkal nőtt a fertőzések...","id":"20181129_A_WHO_szerint_lassan_ujra_elkezdhetunk_aggodni_a_kanyaro_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6773c6a-57ad-4283-80fa-e83506ed6783","keywords":null,"link":"/elet/20181129_A_WHO_szerint_lassan_ujra_elkezdhetunk_aggodni_a_kanyaro_miatt","timestamp":"2018. november. 29. 21:29","title":"A WHO szerint lassan újra elkezdhetünk aggódni a kanyaró miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf082d35-53f9-4571-8cb0-732120b34062","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A schengeni övezet országai között az ideiglenes határellenőrzést a mostani 6 helyett először csak 2 hónapra lehet majd bevezetni, az ellenőrzést a jelenlegi két év helyett csak legfeljebb egy évre lehet majd meghosszabbítani, valamint a schengeni zónán belüli határellenőrzések teljes időtartama kettő helyett legfeljebb egy év lehet, ha a Bizottság is jóváhagyja az EP döntését.","shortLead":"A schengeni övezet országai között az ideiglenes határellenőrzést a mostani 6 helyett először csak 2 hónapra lehet majd...","id":"20181129_Megnehezitenek_a_schengeni_ovezeten_beluli_hatarellenorzes_visszaallitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf082d35-53f9-4571-8cb0-732120b34062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a574eab-469a-4927-8e0e-00bcb82deef0","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Megnehezitenek_a_schengeni_ovezeten_beluli_hatarellenorzes_visszaallitasat","timestamp":"2018. november. 29. 17:52","title":"Megnehezítené a schengeni övezeten belüli határellenőrzést az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 40 millió dollárt, átszámítva mintegy 11 milliárd forintot invesztál a Pokémon Gót fejlesztő Niantic cégbe a Samsung, hogy a jövőben minőségi mobiljátékokat készítsenek. A tervnek azonban kellemetlen végeredménye is lehet.","shortLead":"Összesen 40 millió dollárt, átszámítva mintegy 11 milliárd forintot invesztál a Pokémon Gót fejlesztő Niantic cégbe...","id":"20181128_samsung_galaxy_s10_mobiljatekok_niantic_pokemon_go","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409ebcd4-bd23-46c0-b2fc-de971f4664c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_samsung_galaxy_s10_mobiljatekok_niantic_pokemon_go","timestamp":"2018. november. 28. 12:33","title":"Rágyúr a mobiljátékokra a Samsung, 11 milliárd(!) forintot adnak a Pokémon Go fejlesztőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fővárosi klub járt rosszabbul, őket a pénzbüntetés mellett szektorlezárásra is kötelezte a szövetség fegyelmi bizottsága.","shortLead":"A fővárosi klub járt rosszabbul, őket a pénzbüntetés mellett szektorlezárásra is kötelezte a szövetség fegyelmi...","id":"20181129_A_Vidit_es_az_Ujpestet_is_megbuntettek_a_fehervari_stadionavaton_tortentek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d95eb93b-35ef-45a3-8f90-8234ddda0cbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279af571-c977-4869-a6cb-8133f231946a","keywords":null,"link":"/sport/20181129_A_Vidit_es_az_Ujpestet_is_megbuntettek_a_fehervari_stadionavaton_tortentek_miatt","timestamp":"2018. november. 29. 18:32","title":"A Vidit és az Újpestet is megbüntették a fehérvári stadionavatón történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe5908e-2490-4106-a262-ff7afb241721","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Y és a Z generáció az okostelefonok kamerájában tartja a leghasznosabbnak a mesterséges intelligenciára alapuló funkciókat, de nem feltétlenül szeretné, ha az magától generálna tartalmat a közösségi médiába. A Huaweihez tartozó Honor hat európai országban elvégzett kutatásából az is kiderül, hogy az önvezető autók iránt a megkérdezettek közül a magyar fiatalok lelkesednek a leginkább.","shortLead":"Az Y és a Z generáció az okostelefonok kamerájában tartja a leghasznosabbnak a mesterséges intelligenciára alapuló...","id":"20181128_huawei_honor_mesterseges_intelligencia_fogadtatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfe5908e-2490-4106-a262-ff7afb241721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa1b889-f88a-4025-88ef-ae2f08c8f81e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_huawei_honor_mesterseges_intelligencia_fogadtatasa","timestamp":"2018. november. 28. 13:03","title":"Kiderült, mit gondolnak a magyar 15-38 évesek a mesterséges intelligenciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0145fc8-8281-455d-b94d-a8f26155caad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó új kompakt modellje a dízelek kedvező fogyasztását és nagy nyomatékát a benzinmotorok finom járásával kombinálja. A turbó nélküli lágyhibrid meghajtás benzinnel üzemel.","shortLead":"A japán gyártó új kompakt modellje a dízelek kedvező fogyasztását és nagy nyomatékát a benzinmotorok finom járásával...","id":"20181128_megerkezett_az_uj_mazda_3_skyactiv_lagyhibrid_dizel_benzinmotor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0145fc8-8281-455d-b94d-a8f26155caad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06baadb-0960-4578-8816-30f46b1d77c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181128_megerkezett_az_uj_mazda_3_skyactiv_lagyhibrid_dizel_benzinmotor","timestamp":"2018. november. 28. 11:21","title":"Itt az új Mazda 3, ami elmossa a határt a benzines és dízeles autók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]