[{"available":true,"c_guid":"52e84058-54fc-4b8b-9fef-48fa51678b99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi a kérdést is visszautasította ezzel kapcsolatban. ","shortLead":"Az Emmi a kérdést is visszautasította ezzel kapcsolatban. ","id":"20181203_A_kormany_szerint_nincs_semmi_kozuk_a_nyilvanos_WCkhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e84058-54fc-4b8b-9fef-48fa51678b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1248b9d-3fdc-4d2e-8204-ed06c193f3f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_A_kormany_szerint_nincs_semmi_kozuk_a_nyilvanos_WCkhez","timestamp":"2018. december. 03. 14:15","title":"A kormány szerint nincs semmi közük a nyilvános WC-khez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a9ddc6-72e7-4f91-b1be-50a8c62c41e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig nem született hivatalos döntés a mártír miniszterelnök Vértanúk terén lévő szobrának áthelyezéséről.","shortLead":"Még mindig nem született hivatalos döntés a mártír miniszterelnök Vértanúk terén lévő szobrának áthelyezéséről.","id":"20181203_Kover_Nem_szeretem_de_tisztelem_Nagy_Imret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7a9ddc6-72e7-4f91-b1be-50a8c62c41e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8ce572-c87f-4f56-8897-98e66812b470","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Kover_Nem_szeretem_de_tisztelem_Nagy_Imret","timestamp":"2018. december. 03. 10:47","title":"Kövér: Nem szeretem, de tisztelem Nagy Imrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9057e449-f4f4-4bdf-9645-8687d4ecb399","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hiánypótló kutatáshoz hat rettenthetetlen önkéntes nyelte le egy-egy figura fejét.","shortLead":"A hiánypótló kutatáshoz hat rettenthetetlen önkéntes nyelte le egy-egy figura fejét.","id":"20181204_Lego_lenyelt_figura_szeklet_gyerek_szervezet_kutatas_tanulmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9057e449-f4f4-4bdf-9645-8687d4ecb399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c02f98a-9ae2-46ac-a090-bfb3d9d6d21a","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Lego_lenyelt_figura_szeklet_gyerek_szervezet_kutatas_tanulmany","timestamp":"2018. december. 04. 13:17","title":"Kiderült, hogy mennyi idő alatt távozik a szervezetből a lenyelt Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Élettel kell megtölteni a 2015-s párizsi klímamegállapodást annak érdekében, hogy két Celsius-fok alatt tartsuk a globális felmelegedést - e szavakkal fordult vasárnap a nemzetközi közösséghez Michal Kurtyka, az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményének 24. éves, katowicei ülésének vezetője.","shortLead":"Élettel kell megtölteni a 2015-s párizsi klímamegállapodást annak érdekében, hogy két Celsius-fok alatt tartsuk...","id":"20181202_Kulcsfontossagu_klimatargyalasok_Katowiceben_a_vilag_utelagazashoz_erkezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9862251c-59c5-481c-ad81-c23cc156332a","keywords":null,"link":"/vilag/20181202_Kulcsfontossagu_klimatargyalasok_Katowiceben_a_vilag_utelagazashoz_erkezett","timestamp":"2018. december. 02. 19:45","title":"Kulcsfontosságú klímatárgyalások Katowicében: a világ útelágazáshoz érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cd0e49-5a5a-4152-abd0-df45aa7d8a03","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"A nagyérdemű ma sokkal szívesebben közelít a filmes előéletű darabokhoz, így a Szegedi Szabadtéri Játékok 2019-es szuperprodukciója a Titanic című Broadway musical lesz. Ám a fesztivál jövőre ugyanúgy kínál az operától kezdve a prózán és a szimfonikus koncerteken át táncbemutatót is. Herczeg Tamást, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatóját kérdeztük. ","shortLead":"A nagyérdemű ma sokkal szívesebben közelít a filmes előéletű darabokhoz, így a Szegedi Szabadtéri Játékok 2019-es...","id":"20181128_interju_Herczeg_Tamassal_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_igazgatojaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07cd0e49-5a5a-4152-abd0-df45aa7d8a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e4adc7-b4a9-42d2-9bfe-9959d0ded2a8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181128_interju_Herczeg_Tamassal_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_igazgatojaval","timestamp":"2018. december. 03. 07:30","title":"„Minden évben próbáljuk egy centivel túlterhelni a közönséget” – interjú Herczeg Tamással, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","shortLead":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","id":"20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931b6247-08d5-4bed-b361-2cb8f21d89a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","timestamp":"2018. december. 03. 13:21","title":"Rendőrautó lett a tuningolt BMW i8-as hibrid sportkocsiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d3cf3b-050d-41a2-a990-2dc98493641d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Liverpool 1–0-ra győzte le a vendég Everton együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának zárómérkőzésén.","shortLead":"A Liverpool 1–0-ra győzte le a vendég Everton együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának zárómérkőzésén.","id":"20181203_jurgen_klopp_liverpool_everton_unneples_premier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13d3cf3b-050d-41a2-a990-2dc98493641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41495106-af3e-4ea0-9a30-f3cff8a423df","keywords":null,"link":"/sport/20181203_jurgen_klopp_liverpool_everton_unneples_premier","timestamp":"2018. december. 03. 10:13","title":"Megőrült Klopp a győztes gól után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b785defb-9ba2-497e-9f50-90488f8f5856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly még csak a nyolcadik helyet szerezte meg a legjobban kereső YouTube-sztárok listáján, idén viszont már ő az első. Mindössze hétéves, és egyvalamit tud, de azt nagyon: játszani.","shortLead":"Tavaly még csak a nyolcadik helyet szerezte meg a legjobban kereső YouTube-sztárok listáján, idén viszont már ő...","id":"20181204_ryan_toys_review_a_legtobb_bevetelt_hozo_youtube_csatorna_a_forbes_listan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b785defb-9ba2-497e-9f50-90488f8f5856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba212491-226f-48bd-8c8c-dd446d11608b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_ryan_toys_review_a_legtobb_bevetelt_hozo_youtube_csatorna_a_forbes_listan","timestamp":"2018. december. 04. 08:03","title":"Hétéves, imád játszani, és most ő keresi a legtöbb pénzt a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]