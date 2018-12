Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5557e460-0876-4f88-898b-aa3ee4ee1bfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatósági eljárást színlelve állították meg a járművet, felvétel is készült róluk.","shortLead":"Hatósági eljárást színlelve állították meg a járművet, felvétel is készült róluk.","id":"20181214_Fegyveres_rablokat_keres_a_rendorseg__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5557e460-0876-4f88-898b-aa3ee4ee1bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad06c2c7-01bb-458b-ba48-e376c3c52967","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Fegyveres_rablokat_keres_a_rendorseg__video","timestamp":"2018. december. 14. 10:54","title":"Kamu egyenruhában, fegyverrel rabolt ki egy sofőrt három férfi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d38b6e-e24b-403f-a6d0-8937d65f2409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerdán erővel megszavazott, majd csütörtökön emiatt újabb tüntetést kiváltó túlóratörvény ismét megihlette a mémgyárasokat.","shortLead":"A szerdán erővel megszavazott, majd csütörtökön emiatt újabb tüntetést kiváltó túlóratörvény ismét megihlette...","id":"20181214_konnygaz_kejgaz_mem_rabszolgatorveny_tuloratorveny_tuntetes_kossuth_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3d38b6e-e24b-403f-a6d0-8937d65f2409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33517af0-6494-48a4-917f-22eb59248752","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_konnygaz_kejgaz_mem_rabszolgatorveny_tuloratorveny_tuntetes_kossuth_ter","timestamp":"2018. december. 14. 09:33","title":"\"Könnygáz helyett kéjgázt!\" – Újabb nagyszerű mémek jöttek a rabszolgatörvényhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1f6ed7-8f19-4621-a17e-51197e78843b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Robin Thicke és Pharrell Williams ötmillió dollárt (1,4 milliárd forintot) fizethet egy hosszú idő után lezárult szerzői jogi perben. Ön szerint is plágium? Mutatjuk a két dalt.","shortLead":"Robin Thicke és Pharrell Williams ötmillió dollárt (1,4 milliárd forintot) fizethet egy hosszú idő után lezárult...","id":"20181214_Otmillio_dollaros_lopas_Pharell_Williamsek_dala_a_birosag_szerint_plagium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b1f6ed7-8f19-4621-a17e-51197e78843b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a0aa86-6661-44b0-86ca-88675353951a","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Otmillio_dollaros_lopas_Pharell_Williamsek_dala_a_birosag_szerint_plagium","timestamp":"2018. december. 14. 09:29","title":"Ötmillió dolláros lopás: Pharrell Williamsék dala a bíróság szerint plágium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A videófelvételt a Momentum készítette. A felvételen Donáth Anna, a Momentum alelnöke látható, amint füstgránátot tart a kezében, ezután kiemelik és elviszik a rendőrök.","shortLead":"A videófelvételt a Momentum készítette. A felvételen Donáth Anna, a Momentum alelnöke látható, amint füstgránátot tart...","id":"20181213_Video_Arcon_fujtak_a_rendorok_a_fustgranatos_tuntetoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5bee75c-4869-43ce-93b4-69c62d7adf3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c20039-6494-413f-b161-866956748d1d","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Video_Arcon_fujtak_a_rendorok_a_fustgranatos_tuntetoket","timestamp":"2018. december. 13. 22:24","title":"Videó: Arcon fújták a rendőrök a füstgránátos tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad59afa-d7fb-4a81-8be7-7d02e2256ea7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb hírek szerint a Samsung is csatlakozna a blockchain-világhoz, és elképzelhető, hogy ezt már a Galaxy S10-zel is bizonyítaná.","shortLead":"A legújabb hírek szerint a Samsung is csatlakozna a blockchain-világhoz, és elképzelhető, hogy ezt már a Galaxy S10-zel...","id":"20181213_samsung_galaxy_s10_hidegtarca_kriptopenz_tarolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ad59afa-d7fb-4a81-8be7-7d02e2256ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc06c76e-9d95-41e6-a030-e1b91fabd9b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_samsung_galaxy_s10_hidegtarca_kriptopenz_tarolas","timestamp":"2018. december. 13. 18:03","title":"Szokatlan funkció kerülhet a Samsung következő csúcstelefonjába: kriptopénzt is őrizhetne az S10?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddeeefe7-3b0b-4eab-b039-af494c3ccf8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom képviselője a Facebookra írta ki, hogy ha veszélyben érzik a Szent Koronát, a Kossuth térre hívja a Betyársereg háromszáz jól képzett emberét.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom képviselője a Facebookra írta ki, hogy ha veszélyben érzik a Szent Koronát, a Kossuth térre hívja...","id":"20181214_volner_janos_betyarsereg_tuntetes_demonstracio_kossuth_ter_tuloratorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddeeefe7-3b0b-4eab-b039-af494c3ccf8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ea0ae3-edf2-43ca-b138-b870dbfa34d3","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_volner_janos_betyarsereg_tuntetes_demonstracio_kossuth_ter_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 14. 18:07","title":"Volner ráeresztené a Betyársereget a tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e40c6c-71a8-4660-93d0-c57034aac5a5","c_author":"DeLonghi","category":"brandcontent","description":"Az úgynevezett „okos” technológiák már egy ideje kijöttek a spájzból és elkezdték célba venni a konyhákat is. Az alábbiakban bemutatjuk, mire érdemes figyelni, ha úgy döntünk, mostantól intelligens, profi kávéfőzőre bíznánk a koffeinbevitelünket. ","shortLead":"Az úgynevezett „okos” technológiák már egy ideje kijöttek a spájzból és elkezdték célba venni a konyhákat is...","id":"20181212_Funkciok_amiket_lelkiismeretfurdalas_nelkul_elvarhatunk_kavefozonktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3e40c6c-71a8-4660-93d0-c57034aac5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc45680-dabd-4338-88ce-f0d3cdae3d0b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181212_Funkciok_amiket_lelkiismeretfurdalas_nelkul_elvarhatunk_kavefozonktol","timestamp":"2018. december. 14. 07:30","title":"Funkciók, amiket lelkiismeret-furdalás nélkül elvárhatunk kávéfőzőnktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0f0e14-3fe1-4bec-9cf2-53e11709a1c6","c_author":"","category":"kultura","description":"Orbán, Tiborcz, Kósa, Rogán, és Kocsis Máté kerültek a tüntetők helyére","shortLead":"Orbán, Tiborcz, Kósa, Rogán, és Kocsis Máté kerültek a tüntetők helyére","id":"20181214_Kijavitotta_a_Hircsarda_a_Ripost_tuntetoket_gyalazo_cimlapjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e0f0e14-3fe1-4bec-9cf2-53e11709a1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3549c749-002c-4b57-be07-095e2639f954","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Kijavitotta_a_Hircsarda_a_Ripost_tuntetoket_gyalazo_cimlapjat","timestamp":"2018. december. 14. 21:05","title":"Kijavította a Hírcsárda a Ripost tüntetőket gyalázó címlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]