Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsonyra csupán egy levelet kaptak a jól megszokott jutalom helyett a HírTv munkatársai – értesült a hvg.hu.","shortLead":"Karácsonyra csupán egy levelet kaptak a jól megszokott jutalom helyett a HírTv munkatársai – értesült a hvg.hu.","id":"20181229_Nem_volt_pulykapenz_a_hirTVnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df35f5a5-5dbc-4ae5-babf-fb8d770c9484","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Nem_volt_pulykapenz_a_hirTVnel","timestamp":"2018. december. 29. 13:51","title":"Nem volt pulykapénz a HírTv-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Szendrey Júlia alakjához máig szorosan tapad a hűtlenség bélyege épp úgy, mint az, hogy állítólag az elsők között volt Magyarországon, aki rövidre vágatta a haját, nadrágot hordott és szivarozott. A ma 190 éve született Szendrey Júliáról kevesen tudják, hogy költőként és műfordítóként is elismerték a kortársak. Költői hagyatékának jelentős része viszont elveszni látszott, míg 2010-ben Gyimesi Emese meg nem találta. Az első, teljes kiadás alkalmából beszélgettünk az irodalomtörténésszel. ","shortLead":"Szendrey Júlia alakjához máig szorosan tapad a hűtlenség bélyege épp úgy, mint az, hogy állítólag az elsők között volt...","id":"20181229_Szendrey_Julia_Egy_no_tobb_mint_csak_asszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e430cd3-58d3-4859-8fd7-c5b18453b8f6","keywords":null,"link":"/kultura/20181229_Szendrey_Julia_Egy_no_tobb_mint_csak_asszony","timestamp":"2018. december. 29. 20:00","title":"Szendrey Júlia: Egy nő több, mint csak asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MLSZ elnöke egy interjúban azt mondta, egyre színvonalasabb a női foci, de azért is fontos, mert felkeltik az érdeklődést a gyerekekben a férfi foci iránt. ","shortLead":"Az MLSZ elnöke egy interjúban azt mondta, egyre színvonalasabb a női foci, de azért is fontos, mert felkeltik...","id":"20181230_Csanyi_szerint_a_noi_labdarugok_segitenek_nepszerusiteni_a_ferfi_futballt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=640f39a6-7063-4dbb-a2b3-e6fd55efbe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819904e5-321f-4161-9f35-6294c388ce42","keywords":null,"link":"/elet/20181230_Csanyi_szerint_a_noi_labdarugok_segitenek_nepszerusiteni_a_ferfi_futballt","timestamp":"2018. december. 30. 12:27","title":"Csányi szerint a női labdarúgók segítenek népszerűsíteni a férfi futballt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ha valaki jövőre katás vagy kivás szeretne lenni, vagy alanyi áfamentességet szeretne, még holnap elektronikusan elintézheti. ","shortLead":"Ha valaki jövőre katás vagy kivás szeretne lenni, vagy alanyi áfamentességet szeretne, még holnap elektronikusan...","id":"20181230_Meg_holnap_is_donthetnek_adozasi_formajukrol_a_vallalkozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87389134-9f90-4e3e-ad9a-7155086939c2","keywords":null,"link":"/kkv/20181230_Meg_holnap_is_donthetnek_adozasi_formajukrol_a_vallalkozok","timestamp":"2018. december. 30. 15:46","title":"Még holnap is dönthetnek adózási formájukról a vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f40f81-e42e-4988-a774-c8b4d94325b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Carter Wyles karácsonykor tudta meg, hogy örökbe fogadják.","shortLead":"Carter Wyles karácsonykor tudta meg, hogy örökbe fogadják.","id":"20181228_Karacsony_orokbefogadas_adoptalas_ajandek_kisfiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7f40f81-e42e-4988-a774-c8b4d94325b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c005d4-20d1-4146-8ae7-d53c0be98698","keywords":null,"link":"/elet/20181228_Karacsony_orokbefogadas_adoptalas_ajandek_kisfiu","timestamp":"2018. december. 28. 16:46","title":"A legszebb ajándékot kapta karácsonyra ez a kisfiú: egy családot - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62478e4-0004-4a23-b952-b5f19cd9842c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt a hasonlóságot nem nagyon lehet kimagyarázni. ","shortLead":"Ezt a hasonlóságot nem nagyon lehet kimagyarázni. ","id":"20181230_Nirvana_Marc_Jacobs_per_sarga_smiley_ruha_polo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f62478e4-0004-4a23-b952-b5f19cd9842c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ddbcfeb-adbd-44f5-a1a8-f5857e256216","keywords":null,"link":"/kultura/20181230_Nirvana_Marc_Jacobs_per_sarga_smiley_ruha_polo","timestamp":"2018. december. 30. 14:44","title":"Beperelt a Nirvana egy ruhamárkát, mert ellopták a sárga smiley-logójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c9b91e-7d3c-4989-93e6-9b9568454906","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a különleges orosz járművel a legmélyebb hóban is a legnagyobb magabiztonsággal lehet közlekedni.","shortLead":"Ezzel a különleges orosz járművel a legmélyebb hóban is a legnagyobb magabiztonsággal lehet közlekedni.","id":"20181230_a_lada_niva_a_kanyarban_sincs_ehhez_kepest_a_kulonleges_samarahoz_kepest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9c9b91e-7d3c-4989-93e6-9b9568454906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c648f605-208f-4432-af3b-834c856b4132","keywords":null,"link":"/cegauto/20181230_a_lada_niva_a_kanyarban_sincs_ehhez_kepest_a_kulonleges_samarahoz_kepest","timestamp":"2018. december. 30. 06:41","title":"A Lada Niva a kanyarban sincs ehhez képest a különleges Samarához képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6364c16d-ed58-452b-a77a-aee67be790c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A novemberi díjat a Direkt36 egyik újságírója kapta. ","shortLead":"A novemberi díjat a Direkt36 egyik újságírója kapta. ","id":"20181230_Minosegi_Ujsagirasert_Dij_A_hvghu_munkatarsanak_cikkeit_is_kiemeltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6364c16d-ed58-452b-a77a-aee67be790c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835e0de2-db79-4d33-a112-ad2e35cb5f98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181230_Minosegi_Ujsagirasert_Dij_A_hvghu_munkatarsanak_cikkeit_is_kiemeltek","timestamp":"2018. december. 30. 15:15","title":"Minőségi Újságírásért Díj: A hvg.hu munkatársának cikkeit is kiemelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]