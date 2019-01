Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A 20. legjobb idővel ért célba vasárnap a Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős a Peruban zajló Dakar-ralin, de egy GPS-pont kihagyása miatt egyórás büntetést kapott, ezzel végül a 28. helyen zárta a hatodik szakaszt. Összetettben a 25. helyen vannak. A 20. legjobb idővel ért célba vasárnap a Szalay Balázs, Bunkoczi László kettős a Peruban zajló Dakar-ralin, de egy GPS-pont kihagyása miatt egyórás büntetést kapott, ezzel végül a 28. helyen zárta a hatodik szakaszt. Összetettben a 25. helyen vannak.

Az emberi erőforrások minisztere a szociális körülményeken is javítani szeretne.

Kásler szerint 1,5-2 milliós orvosi fizetés lenne a reális

Onnan, hogy már a parkolókapu is reszket.

Honnan tudja egy orosz autós, hogy igazán hideg van?

Az Ötödik Elem című filmben látott autosminkre egyelőre várni kell, a Procter and Gamble viszont közelít ehhez: egy olyan eszközt készítettek, ami képes automatikusan felismerni és elfedni a bőrhibákat.

Mintha a valóságban photoshopolnánk magunkat, úgy tünteti el a bőrhibákat ez a kütyü Az alábbi koncepcióvideó egy notch nélküli iPhone-ról mutat képeket, megfejelve pár figyelemre méltó ötlettel. A felhasználók biztosan örülnének, ha az idei Apple-telefonokban visszaköszönne a szenzorszigetet kiváltó elképzelés.

Ezt a videót az Apple is megszívlelhetné

A gyerek nemét viszont még a szülei sem tudják – állítólag.

Meghan Markle elárulta, mikorra várja a babát

Korábban csak azt mutatta meg a Google fordítója, egy adott szónak/kifejezésnek milyen jelentései lehetnek, most már viszont azt is látni, melyeket milyen gyakran használják mások.

Új funkciót kapott a Google Fordító, precízebb lehet tőle a fordítás

A maginfláció emelkedése viszont erősödő inflációs nyomásról tesz tanúságot - a mögöttes árnyomás miatt a jegybanknak nemsokára lépnie kell.

Az olcsóbb üzemanyag- és ruhaárak nyomták le az inflációt