[{"available":true,"c_guid":"8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen a szonda holdjárója látható munka közben.","shortLead":"A Csang'o-4 január 3-án landolt a Hold eddig fel nem fedezett oldalán, most pedig megjött az első videó is, amelyen...","id":"20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ed9d05b-37c8-45c9-be03-41768ba9ed06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d769da9-e2f6-48ae-980e-00756f51de5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_csang_o_4_kina_hold_sotet_oldala_urkutatas_holdjaro","timestamp":"2019. január. 15. 10:33","title":"Jött egy videó a Hold sötét oldalán kalandozó kis kompról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A maginfláció emelkedése viszont erősödő inflációs nyomásról tesz tanúságot - a mögöttes árnyomás miatt a jegybanknak nemsokára lépnie kell.","shortLead":"A maginfláció emelkedése viszont erősödő inflációs nyomásról tesz tanúságot - a mögöttes árnyomás miatt a jegybanknak...","id":"20190115_Az_olcsobb_uzemanyag_es_ruhaarak_nyomtak_le_az_inflaciot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e5cb30-bf66-49ae-b08c-c337a24bf9fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190115_Az_olcsobb_uzemanyag_es_ruhaarak_nyomtak_le_az_inflaciot","timestamp":"2019. január. 15. 10:01","title":"Az olcsóbb üzemanyag- és ruhaárak nyomták le az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eső csak az ország keleti felében várható.","shortLead":"Eső csak az ország keleti felében várható.","id":"20190116_Tovabb_melegszik_az_ido_de_kicsit_meg_marad_a_szel_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a342e4-def8-4701-ac8c-07206cae0dd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Tovabb_melegszik_az_ido_de_kicsit_meg_marad_a_szel_is","timestamp":"2019. január. 16. 05:10","title":"Tovább melegszik az idő, de kicsit még marad a szél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96623aa8-2c78-4b11-a057-9ffbf528a94d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Továbbjutott a csoportkörből a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely 30-30-as döntetlent játszott Egyiptom csapatával a német-dán közös rendezésű tornán.","shortLead":"Továbbjutott a csoportkörből a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely 30-30-as döntetlent játszott Egyiptom...","id":"20190116_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_egyiptom_nagy_laszlo_jamali_iman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96623aa8-2c78-4b11-a057-9ffbf528a94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d034f96-5a98-4273-b6b8-b7232b0b1258","keywords":null,"link":"/sport/20190116_kezilabda_vilagbajnoksag_magyar_valogatott_egyiptom_nagy_laszlo_jamali_iman","timestamp":"2019. január. 16. 19:46","title":"Kézilabda-vb: döntetlenre mentettek Nagy Lászlóék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2bed21-6854-4606-95a5-b4196ed7daa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai ügynökségnek nem tetszik, hogy a Red Dead Redemption 2 kiadója a megkérdezésük nélkül használta fel a cég nevét. ","shortLead":"Egy amerikai ügynökségnek nem tetszik, hogy a Red Dead Redemption 2 kiadója a megkérdezésük nélkül használta fel a cég...","id":"20190116_pinkertons_take_two_red_dead_redemption_2_jogi_csata_pereskedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec2bed21-6854-4606-95a5-b4196ed7daa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3470585-0d12-48d7-a505-15003f791e34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_pinkertons_take_two_red_dead_redemption_2_jogi_csata_pereskedes","timestamp":"2019. január. 16. 15:03","title":"Nagyon furcsa jogi csata kezd kibontakozni a GTA alkotóinak új játéka miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mától kapják postai úton a nyugdíjukat az érintettek, ugyanis fennakadás volt a rendszerben. A postai kézbesítés 12 munkanapon belül történik, szóval január 31-ig is elhúzódhat a dolog.","shortLead":"Mától kapják postai úton a nyugdíjukat az érintettek, ugyanis fennakadás volt a rendszerben. A postai kézbesítés 12...","id":"20190116_Keson_erkezo_nyugdijak_lesz_aki_csak_honap_vegen_kapja_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac55f665-b555-4427-b851-e09565644a53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Keson_erkezo_nyugdijak_lesz_aki_csak_honap_vegen_kapja_meg","timestamp":"2019. január. 16. 12:39","title":"Lesz, aki csak a hónap végén kapja meg a nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aba6e2e-2226-4f44-be33-efa8d0ff87c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kimaxolta a mozgóbér fogalmát a Jobbik képviselőcsoportja: a hvg.hu birtokába jutott összesítés szerint egy erősen hullámzó (ki)fizetési rendszerben akadt olyan munkatárs a frakció mellett, aki kétmillió forintnál is többet tudott keresni havonta. A Fidesz képviselői a fizetési adatok szerint durván túlóráztathatták az alkalmazottakat, míg az alapból is magas fizetéseket adó KDNP karácsonyi jutalommal emelte alkalmazottai bérét egymillió forint fölé. ","shortLead":"Kimaxolta a mozgóbér fogalmát a Jobbik képviselőcsoportja: a hvg.hu birtokába jutott összesítés szerint egy erősen...","id":"20190115_kepviseloi_alkalmazottak_beremelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aba6e2e-2226-4f44-be33-efa8d0ff87c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891f9374-f916-421b-a476-f68c677a7201","keywords":null,"link":"/itthon/20190115_kepviseloi_alkalmazottak_beremelese","timestamp":"2019. január. 15. 06:30","title":"Álommunka állami pénzből: milliókat adtak év végén a munkatársaiknak a frakciók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225966dc-a7bf-4ac2-b1a6-054c3d98dc7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Varga Mihály szerint egyeztetések folynak arról, hogyan lehetne úgy átszabni a KATA-t, hogy több legyen a nyugdíj.","shortLead":"Varga Mihály szerint egyeztetések folynak arról, hogyan lehetne úgy átszabni a KATA-t, hogy több legyen a nyugdíj.","id":"20190116_Emelnek_a_KATAt_hogy_tobb_legyen_a_nyugdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=225966dc-a7bf-4ac2-b1a6-054c3d98dc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685f58ff-8498-4b11-97a2-658ec70b1f5f","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Emelnek_a_KATAt_hogy_tobb_legyen_a_nyugdij","timestamp":"2019. január. 16. 11:01","title":"Kétségbeejtőek a KATA-s vállalkozók nyugdíjkilátásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]