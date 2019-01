Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lapinformációk szerint a gyászszertartásról elsősorban az özvegye dönthet.","shortLead":"Lapinformációk szerint a gyászszertartásról elsősorban az özvegye dönthet.","id":"20190123_Magyarorszagon_valoszinuleg_csak_bucsuztatjak_Andy_Vajnat_a_temetese_Amerikaban_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b10941-0ac8-4805-8b59-04ac6e75a43e","keywords":null,"link":"/elet/20190123_Magyarorszagon_valoszinuleg_csak_bucsuztatjak_Andy_Vajnat_a_temetese_Amerikaban_lehet","timestamp":"2019. január. 23. 09:56","title":"Magyarországon valószínűleg csak búcsúztatják Andy Vajnát, a temetése Amerikában lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7db25ac-96da-4d89-ab59-19e1691cbd02","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Angela Merkel szerint a világ országainak meg kell őrizniük a nemzetközi intézményeket, s nyitottnak kell lenniük a kompromisszumokra. „A multilateralizmus feladása csak szenvedést hozna” – mondta a német kancellár a davosi Világgazdasági Fórumon mondott beszédében. Hazájáról is beszélt, szerinte az utóbbi hónapokban tapasztalt instabilitás mostanra véget ért.","shortLead":"Angela Merkel szerint a világ országainak meg kell őrizniük a nemzetközi intézményeket, s nyitottnak kell lenniük...","id":"20190123_Merkel_nagyon_ellenzi_a_nemzetek_bezarkozasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7db25ac-96da-4d89-ab59-19e1691cbd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630b096b-8186-4d7f-98e6-dca0e99570e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190123_Merkel_nagyon_ellenzi_a_nemzetek_bezarkozasat","timestamp":"2019. január. 23. 17:21","title":"Merkel nagyon ellenzi a nemzetek bezárkózását és a populizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ nem fog személyes adatokat tárolni, így nem kell attól tartani, hogy az állami szervek az érintettek beleegyezése nélkül hozzáférnek érzékeny információkhoz.","shortLead":"A szervezet szerint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ nem fog személyes adatokat tárolni, így nem kell...","id":"20190123_Turisztikai_ugynokseg_szo_sincs_a_nyaralok_megfigyeleserol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88ca2d9c-4b50-4ca7-8765-60d94db1184d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e930e51-0a49-49da-ba1c-4a4d51a9802e","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Turisztikai_ugynokseg_szo_sincs_a_nyaralok_megfigyeleserol","timestamp":"2019. január. 23. 09:26","title":"Magyar Turisztikai Ügynökség: Szó sincs a nyaralók megfigyeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670f6ea3-28ed-4276-b66a-17ad3277d0bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Johns Hopkins egyetem elnöke azt állítja, akkor beszélt a Corvinus rektorával, amikor Magyarországon járt. ","shortLead":"A Johns Hopkins egyetem elnöke azt állítja, akkor beszélt a Corvinus rektorával, amikor Magyarországon járt. ","id":"20190123_Washington_Post_Lanczi_szerint_ha_Soros_nem_tamogatja_annyira_a_menekulteket_a_CEU_maradhatott_volna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=670f6ea3-28ed-4276-b66a-17ad3277d0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619c3731-f1a7-452e-a83c-e6a863355a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Washington_Post_Lanczi_szerint_ha_Soros_nem_tamogatja_annyira_a_menekulteket_a_CEU_maradhatott_volna","timestamp":"2019. január. 23. 13:04","title":"Lánczi: Ha Soros nem támogatja annyira a menekülteket és a romákat, a CEU maradhatott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb délen, majd északon is megkezdődik a havazás.","shortLead":"Előbb délen, majd északon is megkezdődik a havazás.","id":"20190123_Az_egesz_orszagot_beborithatja_a_ho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b764d7-6d80-4c49-9780-9144c8a7ea13","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Az_egesz_orszagot_beborithatja_a_ho","timestamp":"2019. január. 23. 05:11","title":"Az egész országot beboríthatja a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33489f85-4c2b-4a8e-91f1-9d717e184613","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint egytucatnyi újabb világsztárt jelentettek be a fesztiválbeach szervezői, és az is kiderült, hogy mire készülhetnek a VIP-vendégek.



","shortLead":"Több mint egytucatnyi újabb világsztárt jelentettek be a fesztiválbeach szervezői, és az is kiderült, hogy mire...","id":"20190122_Tovabbi_kenyezteteseket_vezetnek_be_a_nagyon_VIP_fesztivalozoknak_a_Balaton_Soundon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33489f85-4c2b-4a8e-91f1-9d717e184613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8d12fe-6a9a-4451-8850-481292dcfd00","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Tovabbi_kenyezteteseket_vezetnek_be_a_nagyon_VIP_fesztivalozoknak_a_Balaton_Soundon","timestamp":"2019. január. 22. 11:16","title":"További kényeztetéseket vezetnek be a Soundon a nagyon VIP fesztiválozóknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Dabóczi Kálmán felmentését a főpolgármester javasolta az e-jegyrendszerrel kapcsolatos botrány miatt.","shortLead":"Dabóczi Kálmán felmentését a főpolgármester javasolta az e-jegyrendszerrel kapcsolatos botrány miatt.","id":"20190123_A_BKK_vezerigazgatojanak_levaltasarol_donthet_ma_a_Fovarosi_Kozgyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ecd8c7f-3885-4a5b-aad9-d5e53fbc7d24","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_A_BKK_vezerigazgatojanak_levaltasarol_donthet_ma_a_Fovarosi_Kozgyules","timestamp":"2019. január. 23. 05:50","title":"A BKK vezérigazgatójának leváltásáról dönthet ma a Fővárosi Közgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lemossák Orbán magánrepülőzését és az Elios-ügyet.","shortLead":"Lemossák Orbán magánrepülőzését és az Elios-ügyet.","id":"20190122_Igy_sikaljak_el_a_Fidesz_buneit__eltuntetik_a_Momentum_feliratait_a_Legfobb_Ugyeszseg_epulete_elol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f355f9-5cc2-4842-aeff-76d28c1a88de","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Igy_sikaljak_el_a_Fidesz_buneit__eltuntetik_a_Momentum_feliratait_a_Legfobb_Ugyeszseg_epulete_elol","timestamp":"2019. január. 22. 12:49","title":"\"Így sikálják el a Fidesz bűneit\" – eltüntetik a Momentum feliratait a Legfőbb Ügyészség épülete elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]