Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4699cf24-3f51-49e2-973d-8da4b8f2f4bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics Lászlónak hajszálra annyi megtakarítása van, mint fél évvel korábban. Sőt, megszűnt akadémiai tanácsadói munkáját leszámítva már-már állandónak is mondhatnánk az innovációs és technológiai miniszter vagyoni helyzetét. ","shortLead":"Palkovics Lászlónak hajszálra annyi megtakarítása van, mint fél évvel korábban. Sőt, megszűnt akadémiai tanácsadói...","id":"20190201_Palkovics_Laszlo_vagyonnyilatozat_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4699cf24-3f51-49e2-973d-8da4b8f2f4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcf14f5-39db-43f5-a503-ee36d6834a9b","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Palkovics_Laszlo_vagyonnyilatozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:34","title":"Palkovics László vagyonbevallása szerint is szakított az Akadémiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4596f1-76f7-4609-ba42-7027a3387121","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nyolc bankot vádol kartellezéssel az Európai Bizottság.","shortLead":"Nyolc bankot vádol kartellezéssel az Európai Bizottság.","id":"20190131_Chatszobakban_egyeztethettek_titokban_nyolc_bank_uzletkotoi_a_strategiajukrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f4596f1-76f7-4609-ba42-7027a3387121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115ba20f-5eb4-484b-ad7f-0ddd94de9f34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190131_Chatszobakban_egyeztethettek_titokban_nyolc_bank_uzletkotoi_a_strategiajukrol","timestamp":"2019. január. 31. 19:03","title":"Chatszobákban egyeztethettek titokban nyolc bank üzletkötői a stratégiájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d90c44-1670-4b55-901e-52c92c06fe68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az inforrmatikai szektor egyik legkeresettebb pozíciója a felhasználói felületek tervezésével foglalkozó UI designer, ennek ellenére minimális a képzési lehetőségek száma a szakemberhiánnyal küzdő iparágban – ezzel indokolja a Magyar Képzőművészeti Egyetem márciusban kezdődő új, gyakorlatorientált képzését. A 12 hét során a hallgatók többek között az IBM Labs (volt Ustream), Prezi, Mastercard, Prezi és Frontíra szakembereitől sajátíthatják el a terület alapjait.","shortLead":"Az inforrmatikai szektor egyik legkeresettebb pozíciója a felhasználói felületek tervezésével foglalkozó UI designer...","id":"20190131_magyar_kepzomuveszeti_egyetem_ui_kepzes_uiacademy_felhasznaloi_felulet_tervezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04d90c44-1670-4b55-901e-52c92c06fe68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417afb66-d550-49ae-9d36-459ca1f5340c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_magyar_kepzomuveszeti_egyetem_ui_kepzes_uiacademy_felhasznaloi_felulet_tervezes","timestamp":"2019. január. 31. 12:03","title":"Ez is hiányszakma: kreatív informatikai képzést indít a Képzőművészeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 400 iskola bezárásáról döntöttek szerdán a hatóságok Bangkokban, mert a thaiföldi főváros levegője hetek óta súlyosan szennyezett.","shortLead":"Több mint 400 iskola bezárásáról döntöttek szerdán a hatóságok Bangkokban, mert a thaiföldi főváros levegője hetek óta...","id":"20190130_Tele_van_porral_Bangkok_levegoje_nem_engedik_iskolaba_a_gyerekeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4398271-0bc5-43aa-99f8-541a43fb1825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf318415-1a85-46a9-bfde-81b9838bb602","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_Tele_van_porral_Bangkok_levegoje_nem_engedik_iskolaba_a_gyerekeket","timestamp":"2019. január. 30. 09:09","title":"Tele van porral Bangkok levegője, nem engedik iskolába a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicolas Maduro interjút adott, ebben kifejti, ő hajlana a tárgyalásra, vagy az előrehozott választásra is. Szerinte Trump meg akarja öletni, és az imperialistáknak az ország kőolajára fáj a foga.\r

\r

","shortLead":"Nicolas Maduro interjút adott, ebben kifejti, ő hajlana a tárgyalásra, vagy az előrehozott választásra is. Szerinte...","id":"20190130_A_venezuelai_elnok_szerint_Trump_meg_akarja_olni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c330383-7d01-4619-a7fa-e0729c8a48dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_A_venezuelai_elnok_szerint_Trump_meg_akarja_olni","timestamp":"2019. január. 30. 20:06","title":"A venezuelai elnök szerint Trump meg akarja ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce500fe7-0e92-4779-881e-5e5a59137175","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A bergamói csapat kiütötte a címvédőt az Olasz Kupa szerdai negyeddöntőjében. A Fiorentina is meglepetést okozott.","shortLead":"A bergamói csapat kiütötte a címvédőt az Olasz Kupa szerdai negyeddöntőjében. A Fiorentina is meglepetést okozott.","id":"20190131_juventus_atalanta_fiorentina_roma_olasz_kupa_negyeddonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce500fe7-0e92-4779-881e-5e5a59137175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286ac422-0210-44d7-b269-8e6e11d42691","keywords":null,"link":"/sport/20190131_juventus_atalanta_fiorentina_roma_olasz_kupa_negyeddonto","timestamp":"2019. január. 31. 07:59","title":"Lenullázta a Juventust az Atalanta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság és a Parlament már régóta éles hangon kritizálja Orbánt, de a kormányfőket tömörítő Európai Tanács feltűnően hallgat. A mai EP-vita ébresztőleg kéne hasson rá, és úgy hírlik, a következő féléves EU-elnök Finnország is a bekeményítők pártján áll, írja az EUobserver véleménycikke.","shortLead":"Az Európai Bizottság és a Parlament már régóta éles hangon kritizálja Orbánt, de a kormányfőket tömörítő Európai Tanács...","id":"20190130_EUobserver_a_finn_EUelnokseg_elhozza_a_sanyaru_idoket_Orbannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8feae00-eaff-42a4-857d-cb26d1f78d10","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_EUobserver_a_finn_EUelnokseg_elhozza_a_sanyaru_idoket_Orbannak","timestamp":"2019. január. 30. 14:08","title":"EUobserver: A finn EU-elnökség elhozza a sanyarú időket Orbánnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc46eaca-d038-4a7f-8c5e-36da5c32c6d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dal is jó, a mondanivalója is fontos.","shortLead":"A dal is jó, a mondanivalója is fontos.","id":"20190130_Eurovizio_Marokkoi_szarmazasu_meleg_fiu_kepviseli_Franciaorszagot_egy_jo_dallal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc46eaca-d038-4a7f-8c5e-36da5c32c6d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddeebdcb-ec27-49d5-9dde-81117ec38503","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Eurovizio_Marokkoi_szarmazasu_meleg_fiu_kepviseli_Franciaorszagot_egy_jo_dallal","timestamp":"2019. január. 30. 11:51","title":"Eurovízió: Marokkói származású, meleg fiú képviseli Franciaországot egy jó dallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]