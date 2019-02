Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy egészségbiztosítási pályázatban vázolták föl, hány alkalmazottra kötnék meg a csomagot évente.","shortLead":"Egy egészségbiztosítási pályázatban vázolták föl, hány alkalmazottra kötnék meg a csomagot évente.","id":"20190204_Kiderult_hanyan_fognak_a_paksi_eromuben_dolgozni_2022ig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b939ec-7c0e-448e-91dd-7ce86165d51f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_Kiderult_hanyan_fognak_a_paksi_eromuben_dolgozni_2022ig","timestamp":"2019. február. 04. 14:38","title":"Kiderült, hányan fognak a paksi erőműben dolgozni 2022-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f342716-b4ca-4633-a3e5-d97532d58d96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Májusban kezdődnek a rekonstrukciós munkálatok a Mátyás király út és a Pünkösdfürdő utca között.","shortLead":"Májusban kezdődnek a rekonstrukciós munkálatok a Mátyás király út és a Pünkösdfürdő utca között.","id":"20190205_szentendrei_ut_felujitas_egyiranyu_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f342716-b4ca-4633-a3e5-d97532d58d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0917bdd-e988-426e-9f78-00f265e634f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_szentendrei_ut_felujitas_egyiranyu_kozlekedes","timestamp":"2019. február. 05. 18:05","title":"Autósok, felkészülni! Tavasszal feltúrják a Szentendrei utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9f2e98-c730-441a-ac1e-14e5bd1cf579","c_author":"","category":"kkv","description":"És összességében is, jelentősen bővült tavaly a hazai sörök piaca.","shortLead":"És összességében is, jelentősen bővült tavaly a hazai sörök piaca.","id":"20190205_Egyre_tobb_minosegi_es_izesitett_sort_fogyasztunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c9f2e98-c730-441a-ac1e-14e5bd1cf579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883e764e-8129-4b00-8f69-8d8a5fc71234","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Egyre_tobb_minosegi_es_izesitett_sort_fogyasztunk","timestamp":"2019. február. 05. 09:57","title":"Egyre több minőségi és ízesített sört fogyasztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b0f715-608d-49e9-bad0-f86bf737c8b7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"A fideszmédia a főkurátor szerint is szar. Kirúgták ugyan, de a szag marad.","shortLead":"A fideszmédia a főkurátor szerint is szar. Kirúgták ugyan, de a szag marad.","id":"20190205_Tota_W_Egyszeruen_senkik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3b0f715-608d-49e9-bad0-f86bf737c8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29af250-b941-4974-88af-06b3a4a6fcd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Tota_W_Egyszeruen_senkik","timestamp":"2019. február. 05. 12:20","title":"Tóta W.: Egyszerűen senkik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elutasította és \"nem építő jellegűnek\" minősítette Teherán kedden azokat az aggodalmakat, amelyeket az Európai Unió (EU) fogalmazott meg az iráni rakétaprogram és az ország emberi jogi gyakorlata miatt.","shortLead":"Elutasította és \"nem építő jellegűnek\" minősítette Teherán kedden azokat az aggodalmakat, amelyeket az Európai Unió...","id":"20190205_Iran_visszautasitja_a_raketaprogramja_es_az_emberi_jogi_gyakorlata_miatti_EUs_aggodalmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a51b6f-d3a4-4857-bf94-5c643b75b14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d92dd3-4c27-4222-84e3-e434f4e6fdc2","keywords":null,"link":"/vilag/20190205_Iran_visszautasitja_a_raketaprogramja_es_az_emberi_jogi_gyakorlata_miatti_EUs_aggodalmat","timestamp":"2019. február. 05. 08:52","title":"Irán visszautasítja a rakétaprogramja és az emberi jogi gyakorlata miatti EU-s aggodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a62b1b-1a83-4054-afff-35244d000209","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már nagyon izgulunk.","shortLead":"Már nagyon izgulunk.","id":"20190204_Mordaly_a_Foldon__itt_a_Bosszuallok_uj_teasere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94a62b1b-1a83-4054-afff-35244d000209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e7eda7-a5e9-467f-9847-da435c47e3b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Mordaly_a_Foldon__itt_a_Bosszuallok_uj_teasere","timestamp":"2019. február. 04. 10:21","title":"Mordály a Földön – itt a Bosszúállók: Végjáték új teasere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66654c13-5145-4ce6-be58-dbbde37b42c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kanada legnagyobb kriptovaluta-váltással foglalkozó cégének tulajdonosa hirtelen halálozott el, és csak ő ismerte a hozzáférési utat.","shortLead":"Kanada legnagyobb kriptovaluta-váltással foglalkozó cégének tulajdonosa hirtelen halálozott el, és csak ő ismerte...","id":"20190205_A_sirba_vitte_magaval_a_szef_kulcsat_a_bankar_140_millio_dollarhoz_nem_fernek_hozza_a_tulajdonosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66654c13-5145-4ce6-be58-dbbde37b42c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a174956-66b9-4991-bf68-99c5d6000205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_A_sirba_vitte_magaval_a_szef_kulcsat_a_bankar_140_millio_dollarhoz_nem_fernek_hozza_a_tulajdonosok","timestamp":"2019. február. 05. 13:34","title":"A sírba vitte magával a „széf kulcsát” a bankár, 140 millió dollárhoz nem férnek hozzá a tulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kötvényprogram lezárása óta egyre több külföldi érkezik az országba, akikről nem tudni, miért vannak itt.","shortLead":"A kötvényprogram lezárása óta egyre több külföldi érkezik az országba, akikről nem tudni, miért vannak itt.","id":"20190206_Letelepedesi_kotvenyek_helyett_most_a_tartozkodasi_engedelyeket_szorjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff667a5d-5f4c-4420-bc2a-8e07fc9bcdad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190206_Letelepedesi_kotvenyek_helyett_most_a_tartozkodasi_engedelyeket_szorjak","timestamp":"2019. február. 06. 08:23","title":"Letelepedési kötvények helyett most a tartózkodási engedélyeket szórják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]