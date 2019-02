Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e171150b-0cd2-4e82-8c83-141d50148320","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár nem neveztek meg konkrét országot, minden valószínűség szerint a franciaországi sárgamellényes tüntetéseknek üzent elítélő nyilatkozatában az Európai Parlament.","shortLead":"Bár nem neveztek meg konkrét országot, minden valószínűség szerint a franciaországi sárgamellényes tüntetéseknek üzent...","id":"20190214_Az_elharapozo_tunteteseket_es_a_rendori_eroszakot_is_elitelte_az_EP","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e171150b-0cd2-4e82-8c83-141d50148320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d918b98c-a88c-4a42-8f00-21ef670867cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Az_elharapozo_tunteteseket_es_a_rendori_eroszakot_is_elitelte_az_EP","timestamp":"2019. február. 14. 15:16","title":"Az elharapózó tüntetéseket és a rendőri erőszakot is elítélte az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idén 100 éves Bálint György a főváros XVI. kerületében lehetett volna díszpolgár. Nem lett.","shortLead":"Az idén 100 éves Bálint György a főváros XVI. kerületében lehetett volna díszpolgár. Nem lett.","id":"20190214_A_Fidesz_leszavazta_Balint_gazda_diszpolgarsagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136cf0ee-c308-42d6-9884-f3b68664bad4","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_A_Fidesz_leszavazta_Balint_gazda_diszpolgarsagat","timestamp":"2019. február. 14. 15:41","title":"A Fidesz leszavazta Bálint gazda díszpolgárságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ae51d8-8042-4a8b-8336-1a194a192124","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent egy új könyv, amely Mark Zuckerberg néhány éve elküldött e-mailjének részletét is tartalmazza. A levél azért is hangsúlyos, mert a cégvezető világosan kifejti benne, mit tart a Facebook legnagyobb gyengeségének. Az üzenetet még azelőtt küldte a közösségi oldal vezetője, hogy a Facebook felvásárolta az Oculus virtuálisvalóság-szemüvegét. ","shortLead":"Megjelent egy új könyv, amely Mark Zuckerberg néhány éve elküldött e-mailjének részletét is tartalmazza. A levél azért...","id":"20190214_mark_zuckerberg_oculus_szemuveg_virtualis_valosag_innovacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61ae51d8-8042-4a8b-8336-1a194a192124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac74670-f166-4467-bbe6-ed1aa78cfa4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_mark_zuckerberg_oculus_szemuveg_virtualis_valosag_innovacio","timestamp":"2019. február. 14. 15:33","title":"Mark Zuckerberg szerint a Facebooknak van egy igen komoly gyenge pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a645e26e-5225-4902-bf00-143f7907d657","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy előnye biztosan van: mindenki arra költi, amire akarja.","shortLead":"Egy előnye biztosan van: mindenki arra költi, amire akarja.","id":"20190215_Egyre_tobb_munkahelyen_kinalnak_keszpenzt_cafeteriakent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a645e26e-5225-4902-bf00-143f7907d657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378d5027-9f9a-41fd-8051-155f79d35a09","keywords":null,"link":"/kkv/20190215_Egyre_tobb_munkahelyen_kinalnak_keszpenzt_cafeteriakent","timestamp":"2019. február. 15. 11:48","title":"Egyre több munkahelyen kínálnak készpénzt cafeteriaként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cefdc0-a677-4694-b45c-85e6d324138b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bíróság szerint a férfi szándékosan megrongálta az autót. ","shortLead":"A bíróság szerint a férfi szándékosan megrongálta az autót. ","id":"20190215_parkolo_auto_birsag_vak_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66cefdc0-a677-4694-b45c-85e6d324138b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153b9e8d-7820-4d77-ae75-210e0d7cdfaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_parkolo_auto_birsag_vak_ferfi","timestamp":"2019. február. 15. 09:05","title":"Átesett egy vak férfi egy autón, ami megsérült – a bíróság bűnösnek találta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a601f6-8036-4d28-8783-5d502df607f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKK kérdéseket kapott a Lánchíd felújításával kapcsolatban, ezért kitolta a közbeszerzés pályázati határidejét.","shortLead":"A BKK kérdéseket kapott a Lánchíd felújításával kapcsolatban, ezért kitolta a közbeszerzés pályázati határidejét.","id":"20190215_Kerdesek_merultek_fel_a_Lanchid_felujitasa_korul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80a601f6-8036-4d28-8783-5d502df607f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac97256f-190f-4f13-89a3-b5cbff1b5859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Kerdesek_merultek_fel_a_Lanchid_felujitasa_korul","timestamp":"2019. február. 15. 16:49","title":"Kérdések merültek fel a Lánchíd felújításánál, de az októberi kezdés nem csúszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202c900d-d83e-474b-b221-398536b52fd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április 28-án előrehozott parlamenti választást tartanak Spanyolországban, ahol a Pedro Sánchez vezette kormánynak nem sikerült elfogadtatnia a költségvetést a törvényhozásban. A szocialista kormány nem tartott ki sokáig, az új kabinet nyolc hónappal ezelőtt alakult meg, miután a parlamenti bizalmatlansági szavazáson megbukott a néppárti Mariano Rajoy kormánya.","shortLead":"Április 28-án előrehozott parlamenti választást tartanak Spanyolországban, ahol a Pedro Sánchez vezette kormánynak nem...","id":"20190215_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=202c900d-d83e-474b-b221-398536b52fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4000c0fe-890e-4deb-a2bc-65479ecc1f24","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_","timestamp":"2019. február. 15. 10:56","title":"Összeomlott a spanyol kormány, jön az előrehozott választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a69ab5-8e86-4aa6-b452-8d5d97d8829d","c_author":"","category":"kultura","description":"Bukta Imre a vidéki Magyarország sztereotípiáiról, a szocializmus örökségéről és az MMA-val való kapcsolatáról is beszélt a HVG-nek.\r

\r

","shortLead":"Bukta Imre a vidéki Magyarország sztereotípiáiról, a szocializmus örökségéről és az MMA-val való kapcsolatáról is...","id":"20190214_Egy_valsagzona_peremen_vagyunk_de_en_nem_latok_melyszegenyseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7a69ab5-8e86-4aa6-b452-8d5d97d8829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc341e2-200b-41c4-97d9-7adc30b2aa3d","keywords":null,"link":"/kultura/20190214_Egy_valsagzona_peremen_vagyunk_de_en_nem_latok_melyszegenyseget","timestamp":"2019. február. 14. 14:39","title":"„Egy válságzóna peremén vagyunk, de én nem látok mélyszegénységet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]