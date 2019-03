Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ausztriai Seefeldben zajló északisí-világbajnokságon csaptak le.","shortLead":"Az ausztriai Seefeldben zajló északisí-világbajnokságon csaptak le.","id":"20190227_dopping_eszakisi_vilagbajnoksag_ausztria_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9482134-9daf-41a5-89e2-7f2ff3fe8f3f","keywords":null,"link":"/sport/20190227_dopping_eszakisi_vilagbajnoksag_ausztria_ellenorzes","timestamp":"2019. február. 27. 18:25","title":"Vb-n razziáztak a doppingellenőrök, öt sportoló fennakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a21fc82c-c0e0-4f5b-9a47-f9a77ae4e58d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokáig kering már bolygónk körül a Kozmosz-482, egy évtizedekkel ezelőtt meghibásodott szovjet űrszonda. Ez a kisebbik gond. A nagyobb, hogy a leszállóegysége egyben maradt, az pedig 495 kilót nyom. ","shortLead":"Nem sokáig kering már bolygónk körül a Kozmosz-482, egy évtizedekkel ezelőtt meghibásodott szovjet űrszonda...","id":"20190227_szovjet_urszonda_kozmosz_482_leszalloegyseg_venusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a21fc82c-c0e0-4f5b-9a47-f9a77ae4e58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c1c63f6-e62c-416d-89a9-1ccb1dc52ade","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_szovjet_urszonda_kozmosz_482_leszalloegyseg_venusz","timestamp":"2019. február. 27. 19:33","title":"Féltonnás szovjet űreszköz hullhat vissza a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36323cef-2590-41f9-b9ad-a7db88fdff4f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-szövetségesek azt kérik Ukrajnától, hogy teljes egészében fogadja el a Velencei Bizottság ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos javaslatait – ezt Rose Gottemoeller, a NATO főtitkár-helyettese mondta budapesti tárgyalásain. A Velencei Bizottság egyebek mellett azt javasolta, hogy Kijev halassza el a 2017-ben elfogadott, s a nemzeti kisebbségeket hátrányosan érintő törvény életbe léptetését, és vonja ki a szabályozás alól a magániskolákat.","shortLead":"A NATO-szövetségesek azt kérik Ukrajnától, hogy teljes egészében fogadja el a Velencei Bizottság ukrán oktatási...","id":"20190227_A_NATO_Budapest_oldalra_allt_az_ukranmagyar_vitaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36323cef-2590-41f9-b9ad-a7db88fdff4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb15f7c-518c-4c7e-aaeb-a44bb371d096","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_A_NATO_Budapest_oldalra_allt_az_ukranmagyar_vitaban","timestamp":"2019. február. 27. 12:49","title":"A NATO Budapest oldalára állt az ukrán–magyar vitában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f9809e-59dc-40d6-826a-471b06510ece","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A levél szerint még további 18 tulajdonos kapott ugyanilyen felszólítást. Természetesen Orbán mellett az egyet és a spermiumot más szóval is tartalmazta a felirat, amit a tulajdonosnak azonnali hatállyal le kell mosnia.","shortLead":"A levél szerint még további 18 tulajdonos kapott ugyanilyen felszólítást. Természetesen Orbán mellett az egyet és...","id":"20190228_Orbanos_graffiti_kerult_egy_soproni_garazsra_az_onkormanyzat_a_tulajdonosnak_irt_hogy_azonnal_takaritsak_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62f9809e-59dc-40d6-826a-471b06510ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e60e24e5-8f83-4979-8d12-f05c1e3f6e42","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Orbanos_graffiti_kerult_egy_soproni_garazsra_az_onkormanyzat_a_tulajdonosnak_irt_hogy_azonnal_takaritsak_le","timestamp":"2019. február. 28. 09:47","title":"Orbános graffiti került egy soproni garázsra, az önkormányzat azonnal írt, hogy takarítsák le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e656eb-5c1f-41ad-9e94-02bc2a3c818c","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Nem kapott környezetvédelmi engedélyt a budapesti körgyűrű kiváltására szánt M100-ashoz kapcsolódó egyik elkerülő út, ami a tiltakozó pilisi falvak érveit támasztja alá. A kormány lépései miatt egyre követhetetlenebbé válik az M0-s fejlesztésének folytatása, az azonban már látszik: jól járhat Varga Mihály.","shortLead":"Nem kapott környezetvédelmi engedélyt a budapesti körgyűrű kiváltására szánt M100-ashoz kapcsolódó egyik elkerülő út...","id":"20190228_Maris_omladozik_az_Esztergomig_kanyarodo_M0s_otlete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76e656eb-5c1f-41ad-9e94-02bc2a3c818c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582075bc-912e-4f23-b8cf-50f884c59669","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Maris_omladozik_az_Esztergomig_kanyarodo_M0s_otlete","timestamp":"2019. február. 28. 11:35","title":"Máris omladozik az Esztergomig kanyarodó M0-s ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi években megkezdett műhelymunka folytatásaként egy átfogó, 330 pontból álló Versenyképességi programot dolgozott ki a Magyar Nemzeti Bank.","shortLead":"A korábbi években megkezdett műhelymunka folytatásaként egy átfogó, 330 pontból álló Versenyképességi programot...","id":"20190227_Matolcsyek_11_ev_alatt_duplaznak_a_hazai_realbert_es_elernek_Ausztria_fejlettsegenek_8090_szazalekat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43b9c18-0d0e-42c1-a954-3423dd74a3e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Matolcsyek_11_ev_alatt_duplaznak_a_hazai_realbert_es_elernek_Ausztria_fejlettsegenek_8090_szazalekat","timestamp":"2019. február. 27. 11:26","title":"Matolcsyék 11 év alatt dupláznák a hazai reálbért, és elérnék Ausztria fejlettségének 80-90 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f80b9d-cf74-4b1c-8f0b-ac45022696ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A svéd Mérsékelt Párt EP-képviselője, Gunnar Hökmark szerint nem csak őket, a Néppárt minden tagját aggasztja Orbán Viktor politikája, ezért több néppárti képviselővel együtt még múlt pénteken kezdeményezték a Fidesz kizárását az EPP-ből. ","shortLead":"A svéd Mérsékelt Párt EP-képviselője, Gunnar Hökmark szerint nem csak őket, a Néppárt minden tagját aggasztja Orbán...","id":"20190227_Orban_Magyarorszagnak_is_art__a_svedek_szerint_a_Fidesznek_nincs_helye_a_Neppartban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4f80b9d-cf74-4b1c-8f0b-ac45022696ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b787ef40-0c84-4f4f-b09b-4dedb12c83f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Orban_Magyarorszagnak_is_art__a_svedek_szerint_a_Fidesznek_nincs_helye_a_Neppartban","timestamp":"2019. február. 27. 14:09","title":"\"Orbán Magyarországnak is árt\" – a svédek szerint a Fidesznek nincs helye a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Internetkapcsolat nélkül, akár utazás közben, gyorsan és egyszerűen lehet térbeli modelleket készíteni egy magyar startup applikációjával. A Shapr3D alkalmazására az Apple is felfigyelt, a vállalat három nagy sajtóeseményén is feltűnt már. A 2015-ben alapított vállalkozás most a Microsofttal kezdett közös fejlesztésbe, emiatt létszámot is dupláznak.","shortLead":"Internetkapcsolat nélkül, akár utazás közben, gyorsan és egyszerűen lehet térbeli modelleket készíteni egy magyar...","id":"20190228_shapr3d_microsoft_surface_ipad_pro_terbeli_modellek_tervezese_alkalmazas_cad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f63e553-61ef-449b-b1a8-4c9be4b5c04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793b178e-ecc1-4798-a6a6-84b0f85ea159","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_shapr3d_microsoft_surface_ipad_pro_terbeli_modellek_tervezese_alkalmazas_cad","timestamp":"2019. február. 28. 14:33","title":"Van egy kis magyar cég, amelyre az Apple és most a Microsoft is felfigyelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]