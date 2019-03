Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A poloskák nagyszámú jelenléte igen zavaró tud lenni, főleg akkor, ha a házba is bejutnak. Ahogy közeledik a jó idő, közelednek a poloskás napok is. Épp ezért mutatjuk be amerikai kutatók tanulmányát, melyben kikísérletezték, mekkora az a hézag, amin már nem tudja átpréselni magát az állat.","shortLead":"A poloskák nagyszámú jelenléte igen zavaró tud lenni, főleg akkor, ha a házba is bejutnak. Ahogy közeledik a jó idő...","id":"20190307_poloska_budos_bogar_invazio_vedekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23971843-36af-43d6-933a-d407bcf09ec8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_poloska_budos_bogar_invazio_vedekezes","timestamp":"2019. március. 07. 09:03","title":"A tudósok rájöttek, hogyan lehet távol tartani a poloskákat a lakástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság szerint a 15 éves kamasz példátlanul brutális volt, és mérhetetlen közönyt tanúsított. ","shortLead":"A bíróság szerint a 15 éves kamasz példátlanul brutális volt, és mérhetetlen közönyt tanúsított. ","id":"20190306_15_evre_sulyosbitottak_a_hajlektalanokat_halalra_vero_fiu_bunteteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d3c970-3f25-4e30-8422-6e64886ed15e","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_15_evre_sulyosbitottak_a_hajlektalanokat_halalra_vero_fiu_bunteteset","timestamp":"2019. március. 06. 16:52","title":"15 évre súlyosbították a hajléktalanokat halálra verő fiú büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff1a913-fe69-4387-8231-65eb07b863b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"11 millió euróba kerül a La Voiture Noire, vagyis a „fekete autó”.","shortLead":"11 millió euróba kerül a La Voiture Noire, vagyis a „fekete autó”.","id":"20190305_bugatti_la_voiture_noire_chiron_11_millio_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aff1a913-fe69-4387-8231-65eb07b863b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c435382-381d-459a-b4f2-0de81024b951","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_bugatti_la_voiture_noire_chiron_11_millio_euro","timestamp":"2019. március. 05. 10:52","title":"Bemutatta a Bugatti a világ legdrágább új autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa88951-9636-4d71-b454-e723ad7758dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar szuperautós hierarchia csúcsán évek óta a kanadai Josh Cartu áll, aki Budapesten él és hírhedt Ferrari-gyűjtőként ismert. Gyűjteménye egy újabb limitált szériás darabbal gyarapodott, alig pár órája.","shortLead":"A magyar szuperautós hierarchia csúcsán évek óta a kanadai Josh Cartu áll, aki Budapesten él és hírhedt...","id":"20190305_Josh_Cartu_Ferrari_Pista_Piloti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa88951-9636-4d71-b454-e723ad7758dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3676f480-cfd9-4c07-a61e-66a1c9c30002","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_Josh_Cartu_Ferrari_Pista_Piloti","timestamp":"2019. március. 06. 04:04","title":"Átvette szuperritka Ferrariját a budapesti milliárdos, amelyet csak versenyzők kaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09043a92-4beb-417d-9957-cc324fd98fab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"John Lydon (művésznevén Johnny Rotten) szerint a napokban elhunyt Keith Flint magányos volt és nem volt, aki szeresse őt.","shortLead":"John Lydon (művésznevén Johnny Rotten) szerint a napokban elhunyt Keith Flint magányos volt és nem volt, aki szeresse...","id":"20190306_Johnny_Rotten_szivbe_markolo_szavakkal_bucsuzott_a_Prodigy_frontemberetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09043a92-4beb-417d-9957-cc324fd98fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b690ad4-6cd7-4eec-8295-0c8b804049a5","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Johnny_Rotten_szivbe_markolo_szavakkal_bucsuzott_a_Prodigy_frontemberetol","timestamp":"2019. március. 06. 11:12","title":"Johnny Rotten szívbe markoló szavakkal búcsúzott a Prodigy frontemberétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy embert életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba a mentők.","shortLead":"Egy embert életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba a mentők.","id":"20190307_Robbanas_majd_tuz_utott_ki_egy_maglodi_csaladi_hazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5ef6bd-b521-4db8-9c31-bf4cbecf51b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Robbanas_majd_tuz_utott_ki_egy_maglodi_csaladi_hazban","timestamp":"2019. március. 07. 07:13","title":"Robbanás volt, majd tűz ütött ki egy maglódi családi házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9c1fd9a-a87d-498a-a2b6-ec67ddaafe66","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyugati megyékre lecsap a viharos erejű szél, 70-90 km/h-s széllökések is lehetnek. ","shortLead":"A nyugati megyékre lecsap a viharos erejű szél, 70-90 km/h-s széllökések is lehetnek. ","id":"20190306_Felerosodik_a_szel_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9c1fd9a-a87d-498a-a2b6-ec67ddaafe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07b4c83-d240-4430-aa40-d3595807db17","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Felerosodik_a_szel_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. március. 06. 19:53","title":"Felerősödik a szél, figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae65729-b8ae-4f90-a88d-0338ba9e4771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombathelyi Spiegler Elemér 92 évesen még megvarrta az unokák cipőjét, 101 évesen naponta két újságot olvasott át.\r

\r

","shortLead":"A szombathelyi Spiegler Elemér 92 évesen még megvarrta az unokák cipőjét, 101 évesen naponta két újságot olvasott...","id":"20190306_106_evesen_meghalt_a_legidosebb_magyar_holokauszttulelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ae65729-b8ae-4f90-a88d-0338ba9e4771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a282e7-f866-4b89-b4ad-0ff47d99cef5","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_106_evesen_meghalt_a_legidosebb_magyar_holokauszttulelo","timestamp":"2019. március. 06. 18:02","title":"106 évesen meghalt a legidősebb magyar holokauszt-túlélő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]