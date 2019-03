Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ha valakit megsértett volna a hasznos idióták kifejezéssel. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter reagált Manfred Weber sajtótájékoztatójára, magyarázta az Orbán–Weber-találkozót.","shortLead":"Ha valakit megsértett volna a hasznos idióták kifejezéssel. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter reagált...","id":"20190312_Bejelentettek_Orban_kesz_bocsanatot_kerni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf0bd0e-29f7-437b-b7e1-d92ef393501c","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Bejelentettek_Orban_kesz_bocsanatot_kerni","timestamp":"2019. március. 12. 17:27","title":"Orbán kész bocsánatot kérni a hasznos idiótázásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e7a92a-faf9-4517-b985-9d0d53264aab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt évvel ezelőtt indítottak egy projektet azért, hogy jobban megismerjék a tudósok a városi zajszennyezést, és megoldásokat dolgozzanak ki a csillapítására. Most önkénteseket várnak a programba.","shortLead":"Öt évvel ezelőtt indítottak egy projektet azért, hogy jobban megismerjék a tudósok a városi zajszennyezést, és...","id":"20190312_sonyc_sound_of_new_york_city_zajszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05e7a92a-faf9-4517-b985-9d0d53264aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5500414-4096-4b3b-9142-8c6e3ba88729","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_sonyc_sound_of_new_york_city_zajszennyezes","timestamp":"2019. március. 12. 12:03","title":"Zavarja a város zaja? Most ön is segíthet a csillapításában, pár perc az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0f05c4-e2be-48ff-9f08-f3ff11d2c9ff","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190311_Csunyan_megrongalt_a_szel_egy_allvanyzatot_lezartak_az_Alkotmany_utcat__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f0f05c4-e2be-48ff-9f08-f3ff11d2c9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e58400e-88bc-46f9-a4ee-05f5975e62b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_Csunyan_megrongalt_a_szel_egy_allvanyzatot_lezartak_az_Alkotmany_utcat__fotok","timestamp":"2019. március. 11. 11:51","title":"Csúnyán megrongált a szél egy állványzatot, lezárták az Akadémia utcát - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ccbeb7d-434f-49ef-8150-4168e2632993","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ezek töltenek fel minket a mindennapokban.","shortLead":"Ezek töltenek fel minket a mindennapokban.","id":"20190313_Vannak_pozitiv_fuggosegeink_is_Onnek_mi_az","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ccbeb7d-434f-49ef-8150-4168e2632993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c446552c-2c38-4a84-8258-5e5fa6d7554f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190313_Vannak_pozitiv_fuggosegeink_is_Onnek_mi_az","timestamp":"2019. március. 13. 08:10","title":"Vannak pozitív függőségeink is, Önnek mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 19 éves férfi kicsalta a kislányt a patakpartra, ahol bántalmazta, majd hat ütést mért a fejére","shortLead":"A 19 éves férfi kicsalta a kislányt a patakpartra, ahol bántalmazta, majd hat ütést mért a fejére","id":"20190311_Gondnoksag_alatt_allt_a_hateves_kislany_gyilkosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66c49043-cc25-4ffe-b134-479b6276f276","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Gondnoksag_alatt_allt_a_hateves_kislany_gyilkosa","timestamp":"2019. március. 11. 13:44","title":"Gondnokság alatt állt a szekszárdi gyerekgyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd47a8c-cfaf-4b24-bf2b-e33d836118b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit Sky News hírtelevízió úgy tudja, hogy egy magát IRA-nak nevező szervezettől érkezett bejelentés a gyújtószerkezettel ellátott levelekről.","shortLead":"A brit Sky News hírtelevízió úgy tudja, hogy egy magát IRA-nak nevező szervezettől érkezett bejelentés...","id":"20190312_ira_levelbomba_gyujtoszerkezet_londoni_skot_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cd47a8c-cfaf-4b24-bf2b-e33d836118b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b373deba-833a-4ff7-ab85-f697aeb00753","keywords":null,"link":"/vilag/20190312_ira_levelbomba_gyujtoszerkezet_londoni_skot_rendorseg","timestamp":"2019. március. 12. 11:45","title":"Az IRA vállalta a felelősséget a londoni és glasgow-i levélbombákért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aecd8f4b-67cc-4932-93b5-01bf58d219f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fiatal kongresszusi képviselő, Alexandria Ocasio-Cortez szerint társadalmi berendezkedésünk miatt figyelembe sem vesszük, mennyi mindent nyerünk majd az automatizálással.","shortLead":"A fiatal kongresszusi képviselő, Alexandria Ocasio-Cortez szerint társadalmi berendezkedésünk miatt figyelembe sem...","id":"20190311_robotok_elveszik_a_munkankat_automatizalas_alexandria_ocasio_cortez_sxsw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aecd8f4b-67cc-4932-93b5-01bf58d219f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9ba0d2-9bd6-4b4e-a916-4bad8ef27169","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_robotok_elveszik_a_munkankat_automatizalas_alexandria_ocasio_cortez_sxsw","timestamp":"2019. március. 11. 16:03","title":"A 29 éves demokrata képviselőnő szerint igazából örülnünk kellene, hogy a robotok elveszik a munkánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab0bd91-8f71-4f3c-9986-186a99aa1645","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus a kormányplakátok leszedéséről és a CEU maradásáról beszélt a diákoknak. ","shortLead":"A politikus a kormányplakátok leszedéséről és a CEU maradásáról beszélt a diákoknak. ","id":"20190312_Diakaktivistakkal_allt_le_beszelgetni_Weber__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bab0bd91-8f71-4f3c-9986-186a99aa1645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57bddb21-5b64-44f6-9109-b6044995ebdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Diakaktivistakkal_allt_le_beszelgetni_Weber__video","timestamp":"2019. március. 12. 13:15","title":"Diákaktivistákkal állt le beszélgetni Weber – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]