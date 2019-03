Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9a8ad31-cdf3-45b3-b71b-efda094317b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak alig 30 példány él belőlük a világon.","shortLead":"Már csak alig 30 példány él belőlük a világon.","id":"20190316_Lenyugozo_fotokkal_bucsuztak_a_60_eves_orias_agyaru_elefanttol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9a8ad31-cdf3-45b3-b71b-efda094317b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf70c401-8a15-426d-9c41-166928caea0e","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Lenyugozo_fotokkal_bucsuztak_a_60_eves_orias_agyaru_elefanttol","timestamp":"2019. március. 16. 14:41","title":"Lenyűgöző fotókkal búcsúztak a 60 éves óriás agyarú elefánttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kuruc fricska a labancoknak.","shortLead":"Kuruc fricska a labancoknak.","id":"20190318_Kokardas_48as_cipoben_lotte_elso_goljat_az_osztrak_ligaban_Szoboszlai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51680b8e-5c01-4aab-b139-79afc4e5e2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40620409-ac16-41e8-8f56-17a0159a34f8","keywords":null,"link":"/sport/20190318_Kokardas_48as_cipoben_lotte_elso_goljat_az_osztrak_ligaban_Szoboszlai","timestamp":"2019. március. 18. 08:55","title":"Kokárdás ’48-as cipőben lőtte első gólját az osztrák ligában Szoboszlai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081cdb41-9ae5-48d3-95f4-3ea206e93bff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az 50 emberéletet követelő christchurchi merényletben meghaltak listáját, ám egyre több részlet kerül nyilvánosságra az áldozatokról. Az egyik például egy hároméves fiú, Ibrahim Muszad, aki bátyja szerint imádott nevetni, állandóan mosolygott. A gyilkosról, a 28 éves Brenton Tarrantról is mind többet tudni, az bizonyos, hogy évekig készült a merényletre, és az első bírósági meghallgatáson az is kiderült, nem bánta meg tettét. Christchurch pedig az a város, amelyet úgy hívnak, a legangolabb város Anglián kívül.","shortLead":"A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az 50 emberéletet követelő christchurchi merényletben meghaltak...","id":"20190317_A_legangolabb_varos_Anglian_kivul_miert_eppen_Christchurch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=081cdb41-9ae5-48d3-95f4-3ea206e93bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d95c6a-bf05-4c97-b6dc-054805914309","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_A_legangolabb_varos_Anglian_kivul_miert_eppen_Christchurch","timestamp":"2019. március. 17. 18:00","title":"A legangolabb város Anglián kívül: miért éppen Christchurch?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c065af3-d396-430a-945b-358e9bd82d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szóváltásba került egy férfival, majd megütötte. ","shortLead":"Szóváltásba került egy férfival, majd megütötte. ","id":"20190317_Kutyasetaltatas_kozben_utott_meg_egy_embert_ez_a_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c065af3-d396-430a-945b-358e9bd82d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa28f4bf-5922-4d7e-9c4f-40c481c56f86","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Kutyasetaltatas_kozben_utott_meg_egy_embert_ez_a_ferfi","timestamp":"2019. március. 17. 12:19","title":"Kutyasétáltatás közben ütött meg egy embert ez a férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b67f19-604e-4e32-addb-649729712370","c_author":"Prostamol UNO","category":"brandcontent","description":"Napjainkban szinte nem múlik el hét anélkül, hogy valami új, minden bajra gyógyírként használható növény ne kerülne a figyelem középpontjába. Most nem egy újonnan felfedezett csodabogyót, hanem egy évtizedek óta sikerrel alkalmazott növény jótékony hatásait mutatjuk be. Emellett kitérünk arra is, hogy miért is nő teher alatt az a bizonyos pálma.","shortLead":"Napjainkban szinte nem múlik el hét anélkül, hogy valami új, minden bajra gyógyírként használható növény ne kerülne...","id":"20190306_51_erdekesseg_a_novenyrol_ami_ferfiaknak_es_noknek_is_gyogyir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61b67f19-604e-4e32-addb-649729712370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced6d1e0-2ad4-4377-9bc4-116eebc199bd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190306_51_erdekesseg_a_novenyrol_ami_ferfiaknak_es_noknek_is_gyogyir","timestamp":"2019. március. 18. 07:30","title":"5+1 érdekesség a növényről, ami férfiaknak és nőknek is gyógyír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"3240 millió forint. Egészen pontosan ekkora nyeremény halmozódott föl az ötöslottón. Mutatjuk a nyerőszámokat.","shortLead":"3240 millió forint. Egészen pontosan ekkora nyeremény halmozódott föl az ötöslottón. Mutatjuk a nyerőszámokat.","id":"20190316_Ez_az_ot_szam_most_tobb_mint_harommilliardot_ert_egy_telitalalat_eseten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8ef1b7-2475-43ae-806c-76d676b70192","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Ez_az_ot_szam_most_tobb_mint_harommilliardot_ert_egy_telitalalat_eseten","timestamp":"2019. március. 16. 19:37","title":"Ez az öt szám több mint hárommilliárd forintot érhetett egy telitalálat esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c478d44d-39b0-4898-9d9c-6878221a5c65","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Sajátos hazai rekordokat mondhat magáénak a Budapesten született angol író, Arthur Koestler legismertebb könyve, a Sötétség délben. Miközben a regény a kommunista országokban rendszeresített tiltólista éllovasa volt, az 1976 óta eltelt bő négy évtizedben négy magyar fordítása is született; a legutóbbi a minap jelent meg.","shortLead":"Sajátos hazai rekordokat mondhat magáénak a Budapesten született angol író, Arthur Koestler legismertebb könyve...","id":"201911__arthur_koestler_es_hireshirhedt_konyve__cimtorlodas__lelektani_talany__megtalalt_nyelven","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c478d44d-39b0-4898-9d9c-6878221a5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60153346-6d86-4b90-bc2a-81bc6e77419d","keywords":null,"link":"/kultura/201911__arthur_koestler_es_hireshirhedt_konyve__cimtorlodas__lelektani_talany__megtalalt_nyelven","timestamp":"2019. március. 17. 20:00","title":"Az ínyencek értékelni fogják Koestler antikommunista ikonkönyvének új magyar fordítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3322037-a934-424b-b2d1-4f29b666c826","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az űr mikrogravitációs környezete serkenti az indukált pluripotens őssejtek (iPS-sejtek) átalakulását más típusú sejtekké, a jelenséget a kínai Tiencsou-1 űrmisszió során végzett egérkísérletekben figyelték meg a kutatók. Eredményeik új perspektívákat nyitnak az űrutazások területén.","shortLead":"Az űr mikrogravitációs környezete serkenti az indukált pluripotens őssejtek (iPS-sejtek) átalakulását más típusú...","id":"20190316_mikrogravitacio_ips_sejtek_indukalt_pluripotens_ossejtek_atalakulasa_urutazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3322037-a934-424b-b2d1-4f29b666c826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dfbd51-afd1-4a99-baf0-b190cfde62d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_mikrogravitacio_ips_sejtek_indukalt_pluripotens_ossejtek_atalakulasa_urutazas","timestamp":"2019. március. 16. 20:03","title":"Kínai tudósok egereket vittek az űrbe, és úgy néz ki, megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]