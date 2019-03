Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a97ddce4-78b8-4840-94f1-41bad3e47862","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába szerette volna személyesebbé tenni a Facebookot Mark Zuckerberg, a jelek szerint másként sült el a dolog.","shortLead":"Hiába szerette volna személyesebbé tenni a Facebookot Mark Zuckerberg, a jelek szerint másként sült el a dolog.","id":"20190320_facebook_hirfolyam_algoritmus_newswhip_szemelyes_bejegyzesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a97ddce4-78b8-4840-94f1-41bad3e47862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d0ec83-affe-49c5-b183-cfd72f8c92b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_facebook_hirfolyam_algoritmus_newswhip_szemelyes_bejegyzesek","timestamp":"2019. március. 20. 19:03","title":"Nem jött be a Facebook újítása, továbbra is túl gyakran a szemetet osztják a felhasználók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2459105-08bc-4eae-9ca2-21d76659e58a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Knoch Viktor már nem érzi magában az erőt a folytatáshoz. ","shortLead":"Knoch Viktor már nem érzi magában az erőt a folytatáshoz. ","id":"20190322_Visszavonul_az_olimpiai_bajnok_gyorskorcsolyavalto_egy_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2459105-08bc-4eae-9ca2-21d76659e58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d567a2d-0ca9-4522-8f1f-40e80d64759c","keywords":null,"link":"/sport/20190322_Visszavonul_az_olimpiai_bajnok_gyorskorcsolyavalto_egy_tagja","timestamp":"2019. március. 22. 11:41","title":"Visszavonul az olimpiai bajnok gyorskorcsolya-váltó egy tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2cb27a-7edd-4bdf-98e3-c01ad176699f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A buckalakók a Star Wars szereplői, a Tatuin nevű bolygón élnek, rongyos ruhákban járnak és agresszívak, messze a civilizációtól.","shortLead":"A buckalakók a Star Wars szereplői, a Tatuin nevű bolygón élnek, rongyos ruhákban járnak és agresszívak, messze...","id":"20190321_Sebestyen_Balazsek_buckalakoknak_neveztek_a_lomizokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d2cb27a-7edd-4bdf-98e3-c01ad176699f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bbdb57-384b-4af1-932f-fce02beada16","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Sebestyen_Balazsek_buckalakoknak_neveztek_a_lomizokat","timestamp":"2019. március. 21. 13:05","title":"Sebestyén Balázsék buckalakóknak nevezték a lomizókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f0d5e4-3860-4e8f-a155-5904103482dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a különleges alkalmakhoz mindig valamilyen különleges logót talál ki, amivel a kereső főoldalát díszíti fel. Ezúttal sincs ez másként: ezúttal Johann Sebastian Bach zeneszerző születésnapja előtt tiszteleg a Google, ám a mostani animációt egészen máshogy készítették, mint az eddigieket.","shortLead":"A Google a különleges alkalmakhoz mindig valamilyen különleges logót talál ki, amivel a kereső főoldalát díszíti fel...","id":"20190321_johann_sebastian_bach_zeneszerzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7f0d5e4-3860-4e8f-a155-5904103482dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89340752-f10f-4797-8d5a-05e218baa7c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_johann_sebastian_bach_zeneszerzo","timestamp":"2019. március. 21. 07:33","title":"Miért van ez a fura bábu a Google főoldalán? És hogy jön ide Johann Sebastian Bach?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bed8c76-53a1-428c-a4e0-d97e34fbea99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem fognak leesni, mert bura van fölöttünk.","shortLead":"Nem fognak leesni, mert bura van fölöttünk.","id":"20190322_Laposfoldhivoexpedicio_indul_a_vilag_szelere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bed8c76-53a1-428c-a4e0-d97e34fbea99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331e863b-a6b5-45e5-bfd1-d7e4eb2b3855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_Laposfoldhivoexpedicio_indul_a_vilag_szelere","timestamp":"2019. március. 22. 12:18","title":"Laposföldhívő-expedíció indul a világ szélére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8985dc46-cfe4-4314-ae7f-6db5ea018a6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő Deutsch Tamás az MSZP-s Ujhelyi Istvánnal ült le vitázni, szóba került a Fidesz néppárti felfüggesztése is. ","shortLead":"Az EP-képviselő Deutsch Tamás az MSZP-s Ujhelyi Istvánnal ült le vitázni, szóba került a Fidesz néppárti felfüggesztése...","id":"20190322_Video_Deutsch_igy_magyarazta_a_Fidesz_felfuggeszteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8985dc46-cfe4-4314-ae7f-6db5ea018a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcdb0ec2-0fa5-48c8-a024-77b84e08b5a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Video_Deutsch_igy_magyarazta_a_Fidesz_felfuggeszteset","timestamp":"2019. március. 22. 05:59","title":"Videó: Deutsch így magyarázta a Fidesz felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"F. Hasszánnak hívják, és már ki is hallgatták.","shortLead":"F. Hasszánnak hívják, és már ki is hallgatták.","id":"20190322_iszlam_allam_harcos_magyarorszag_sziria_terrorszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a31eba71-6bbd-4a20-bec1-5ef992a4e0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3ff26a-e301-4b60-b16b-b72a32455fcb","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_iszlam_allam_harcos_magyarorszag_sziria_terrorszervezet","timestamp":"2019. március. 22. 16:46","title":"Már a nevét is tudni az Iszlám Állam Magyarországon elfogott harcosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a jó adatokat hasonlította össze az MSZP csepeli parlamenti képviselője, amikor arról beszélt, hogy egy év alatt 3400 emberrel csökkent a csepeliek száma, írja az Átlátszó.","shortLead":"Nem a jó adatokat hasonlította össze az MSZP csepeli parlamenti képviselője, amikor arról beszélt, hogy egy év alatt...","id":"20190321_Fogyatkozo_csepeliek_Bangone_kicsit_elszamolta_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4649b1-ef03-4619-920b-2733846d37b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Fogyatkozo_csepeliek_Bangone_kicsit_elszamolta_magat","timestamp":"2019. március. 21. 12:18","title":"Fogyatkozó csepeliek: Bangóné kicsit elszámolta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]