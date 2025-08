Szúnyogapp, nem is akármilyen: megérkezett az AIMA, ön is segíthet lecsapni a veszélyesebb fajtákra

Elkészült az AIMA, amelyet számos európai szakember, így a Pécsi Szúnyog csapata tanította éveken át szúnyogot határozni – közölte a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának projektje a Facebook-oldalán.

A technológiát akár már ön is próbára teheti, sőt, erre is bíztatják a szakemberek: a magyarul is elérhető Mosquito Alert alkalmazásban (iOS, Android) egy jobban sikerült telefonos kép alapján néhány perc alatt meghatározza a Magyarországon is megtelepedett inváziós szúnyogokat.

Mint hangsúlyozzák, ez amellett, hogy a kutatóknak is nagy segítség, önnek is betekintést nyújthat abba, hogy milyen szúnyogok vannak a kertjében vagy lakásában. „A beérkezett adatok alapján lehet bevezetni a célzott védekezést, leszámolni az elviselhetetlen csípésekkel és megelőzni azokat a járványokat, melyekért ezek a szúnyogok lehetnek felelősek a közeljövőben” – hangsúlyozzák.

A beérkezett adatok egy térképen is megtekinthetők, ezt ide kattintva érheti el. A Pécsi Szúnyog bejegyzését Kemenesi Gábor virológus is megosztotta, megjegyezve, hogy „Pécsen már dolgozunk a tigrisszúnyogok vegyszermentes kezelésének első hazai bevezetésén”, ehhez pedig nagy segítség, ha tudják, hol keressék őket.

