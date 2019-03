Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5a20b6a-0919-40b5-866e-81f75bc11a6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két férfi és egy nő ellen emberkereskedelem és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt nyomoznak a rendőrök. ","shortLead":"A két férfi és egy nő ellen emberkereskedelem és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt nyomoznak a rendőrök. ","id":"20190328_foti_csalad_futtatott_noket_nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5a20b6a-0919-40b5-866e-81f75bc11a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69a1267-eab7-4644-9566-71dbbf3e9fee","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_foti_csalad_futtatott_noket_nemetorszagban","timestamp":"2019. március. 28. 05:58","title":"Fóti család futtatott magyar nőket Németországban – videók az elfogásukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A döntés, amelyet a jövő héttől alkalmaznak, a Facebookra és az Instagram képmegosztó oldalra vonatkozik.","shortLead":"A döntés, amelyet a jövő héttől alkalmaznak, a Facebookra és az Instagram képmegosztó oldalra vonatkozik.","id":"20190328_feher_nacionalizmus_nepszerusito_tartalmak_facebook_betiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28a7f8d-6390-4377-8503-1cb7a98ab9b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_feher_nacionalizmus_nepszerusito_tartalmak_facebook_betiltas","timestamp":"2019. március. 28. 05:32","title":"Betiltja a fehér nacionalizmust népszerűsítő tartalmakat a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség megtiltotta volna, hogy focimeccset rendezzenek a Kossuth téren azok a diákok, akik szerint a kormány aránytalanul sok pénzt költ a sportra, miközben a magyar tudományos életet tönkreteszi. A Fővárosi Törvényszék azonban megakadályozta, hogy a rendőrség ellehetetlenítse a szimbolikus akciót – közölte a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ).","shortLead":"A rendőrség megtiltotta volna, hogy focimeccset rendezzenek a Kossuth téren azok a diákok, akik szerint a kormány...","id":"20190326_foci_meccs_kossuth_ter_parlament_rendorseg_birosag_tasz_tiltakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b62bc4-5728-4439-ab29-ccce0b123a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_foci_meccs_kossuth_ter_parlament_rendorseg_birosag_tasz_tiltakozas","timestamp":"2019. március. 26. 12:40","title":"Lehet focimeccsel tiltakozni a Kossuth téren, hiába próbálta ellehetetleníteni a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A McDonald's a gépi mélytanulásra támaszkodva olyan ajánlatokat akar megjeleníteni a vásárlóknak, amiket biztosan megvesznek.","shortLead":"A McDonald's a gépi mélytanulásra támaszkodva olyan ajánlatokat akar megjeleníteni a vásárlóknak, amiket biztosan...","id":"20190327_mesterseges_intelligencia_mcdonalds_gyorsetterem_dynamic_yield","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35702208-4466-4d1d-b320-9cfe59b6eb1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_mesterseges_intelligencia_mcdonalds_gyorsetterem_dynamic_yield","timestamp":"2019. március. 27. 12:03","title":"Mesterséges intelligenciát vett a McDonald's, de nem a hús és a saláta közé teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c35090-6478-42db-b1ee-48d848c3f57b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lustálkodókat toboroznak a NASA-nál.","shortLead":"Lustálkodókat toboroznak a NASA-nál.","id":"20190327_nasa_esa_kisleret_sulytalansag_agyban_fekves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1c35090-6478-42db-b1ee-48d848c3f57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ff0ba5-3958-4e04-94d3-541aa895a3d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_nasa_esa_kisleret_sulytalansag_agyban_fekves","timestamp":"2019. március. 27. 11:03","title":"5 millió forintot fizet a NASA 60 napnyi semmittevésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411ab5cd-8bc7-4480-8db6-834da285bda4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A wokingi autógyártó legfrissebb büszkesége a Legóból épített 1:1-es méretű McLaren Senna. A valódi autóból is csak 500 példány létezik a világon. ","shortLead":"A wokingi autógyártó legfrissebb büszkesége a Legóból épített 1:1-es méretű McLaren Senna. A valódi autóból is csak 500...","id":"20190326_mclaren_senna_lego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411ab5cd-8bc7-4480-8db6-834da285bda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb8b9b43-f42a-477e-9d32-e7d6340442be","keywords":null,"link":"/cegauto/20190326_mclaren_senna_lego","timestamp":"2019. március. 26. 18:26","title":"Lenyűgöző ez a félmillió Lego-kockából épített McLaren Senna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15cb407-5c9d-40d2-907c-97d6f0e5a0e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatok robbanásszerű, 569 százalékos növekedési üteméről és az adatvédelmi szabályozást bevezető vállalatok közel 50 százalékpontos kiemelkedő növekedéséről számol be a Dell EMC friss, harmadik Global Data Protection Indexe. A kutatás 18 országból, 11 iparágban a több mint 250 alkalmazottat foglalkoztató állami és magánszervezetek 2200 informatikai döntéshozójának bevonásával készült, így átfogó képet adhat az adatvédelem állapotáról és az adatvédelmi stratégiák kidolgozottságáról.","shortLead":"Az adatok robbanásszerű, 569 százalékos növekedési üteméről és az adatvédelmi szabályozást bevezető vállalatok közel 50...","id":"20190328_dell_emc_global_data_protection_index_adatvedelem_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f15cb407-5c9d-40d2-907c-97d6f0e5a0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2faf674d-9791-4bc4-aa84-5b021e2669b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_dell_emc_global_data_protection_index_adatvedelem_jelentes","timestamp":"2019. március. 28. 10:03","title":"150 millióba is kerülhet egy rendszerleállás, de a legrosszabb az, ami utána következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2758b1-7db8-404d-b2e8-cc11df206f81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehek kompakt újdonsága bekerült a hazai konfigurátorba, így már magyar árai is vannak. ","shortLead":"A csehek kompakt újdonsága bekerült a hazai konfigurátorba, így már magyar árai is vannak. ","id":"20190327_ime_a_golfveronek_igerkezo_skoda_scala_hazai_arai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc2758b1-7db8-404d-b2e8-cc11df206f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1952bd-d4a6-4484-a38f-7618034e4bc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_ime_a_golfveronek_igerkezo_skoda_scala_hazai_arai","timestamp":"2019. március. 27. 13:21","title":"Íme a Golf-verőnek ígérkező Skoda Scala hazai árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]