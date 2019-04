Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b2914e8-9721-4cc4-b412-24ec4209876d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Brüsszel nem Moszkva. Csak együtt sikerülhet. Védjük meg a független sajtót. Volt idő, amikor nem a bevándorlást állította az európai parlamenti kampány középpontjába a Fidesz. Időutazás az elmúlt 15 év EP-választásai körül, bónusz Schmitt Pál-videóval. ","shortLead":"Brüsszel nem Moszkva. Csak együtt sikerülhet. Védjük meg a független sajtót. Volt idő, amikor nem a bevándorlást...","id":"20190405_europai_valasztas_ep_kampany_fidesz_schmitt_pal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b2914e8-9721-4cc4-b412-24ec4209876d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5e9f6b-b90d-4fda-9aa1-a1c4e99d3903","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_europai_valasztas_ep_kampany_fidesz_schmitt_pal","timestamp":"2019. április. 05. 06:30","title":"Hol van a focizó Schmitt Pál? Új üzenettel támad az EP-választás előtt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430dbba7-5704-411b-90d1-fb9b5f137453","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG ipari robotokai részlege, az LG CNS a Hannover Messe kiállításon mutatta be új megoldásait, köztük intelligens ipari robotkarokat és igen pontosan dolgozó minőség-ellenőrző robotot.","shortLead":"Az LG ipari robotokai részlege, az LG CNS a Hannover Messe kiállításon mutatta be új megoldásait, köztük intelligens...","id":"20190405_lg_ipari_robotika_hannover_messe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=430dbba7-5704-411b-90d1-fb9b5f137453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4be61d0-c9e4-4f78-8790-e4e3627923d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_lg_ipari_robotika_hannover_messe","timestamp":"2019. április. 05. 16:33","title":"Az LG-nek már van olyan algoritmusa, ami 99+ százalékos pontossággal szűri a hibákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03ae69d-fa0e-4579-91a5-2a433a24f8b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felfüggesztett lett a letöltendőből, visszavonták a körözést is.","shortLead":"Felfüggesztett lett a letöltendőből, visszavonták a körözést is.","id":"20190404_Enyhitettek_Tomcat_es_a_tolvajkergetok_bunteteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b03ae69d-fa0e-4579-91a5-2a433a24f8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b3f494-7c0b-4006-808d-2c65068ddcb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Enyhitettek_Tomcat_es_a_tolvajkergetok_bunteteset","timestamp":"2019. április. 04. 12:43","title":"Enyhítették Tomcat és a tolvajkergetők büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8b938d-8bbe-4bd6-9b15-75afd250d386","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kilencéves kerekesszékes ikerpár és édesanyjuk került nehéz helyzetbe. Júniusig menniük kell a lakásból, de nincs hova. ","shortLead":"Egy kilencéves kerekesszékes ikerpár és édesanyjuk került nehéz helyzetbe. Júniusig menniük kell a lakásból, de nincs...","id":"20190403_Kilatastalan_akadalymentes_alberletet_talalni_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc8b938d-8bbe-4bd6-9b15-75afd250d386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53691ab-f4ac-48b6-8146-0c23cb35f588","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Kilatastalan_akadalymentes_alberletet_talalni_Budapesten","timestamp":"2019. április. 03. 20:31","title":"Kilátástalan akadálymentes albérletet találni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pardavi Márta az utóbbi években több rangos civil, jogvédő díjat is kapott, most ismét értékelték a Magyar Helsinki Bizottság élén végzett munkáját. Uniós országból először kapott jogvédő ilyen díjat. ","shortLead":"Pardavi Márta az utóbbi években több rangos civil, jogvédő díjat is kapott, most ismét értékelték a Magyar Helsinki...","id":"20190404_Nyiltan_szembefordul_az_allami_elnyomassal__dijaztak_a_Helsinki_Bizottsag_tarselnoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e072f4cc-a668-44b7-bba8-88c218e99a41","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Nyiltan_szembefordul_az_allami_elnyomassal__dijaztak_a_Helsinki_Bizottsag_tarselnoket","timestamp":"2019. április. 04. 11:06","title":"\"Nyíltan szembefordul az állami elnyomással\" – díjazták a Helsinki Bizottság társelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d12cbc-0b93-4505-9fef-905f87412a1a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nyílik az olló a homoszexualitás megítélésének terén a nyugati demokráciák, illetve a muszlim államok között: Bruneiben éppen akkor lépett életbe a homoszexuális aktusok résztvevőit halállal büntető törvény, amikor megválasztották Chicago első bevallottan leszbikus polgármesterét. A melegek menekülnek Bruneiből, a helyi szultánt nem hatja meg a nemzetközi tiltakozás. Az illiberális államoknak inkább a muszlim példa tetszik.","shortLead":"Nyílik az olló a homoszexualitás megítélésének terén a nyugati demokráciák, illetve a muszlim államok között: Bruneiben...","id":"20190403_Igy_allnak_a_vilagban_a_melegjogok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3d12cbc-0b93-4505-9fef-905f87412a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c61608da-899e-48cc-ac8c-05441a51a4f5","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Igy_allnak_a_vilagban_a_melegjogok","timestamp":"2019. április. 03. 20:00","title":"Rájössz, hogy még a családtagjaid szerint is rendben van, ha megköveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3585b215-e416-4994-963b-eeeb9d4a3304","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A görög sziget szamarai nem bírják felcipelni az egyre kövérebb turistákat a hegyre. A polgármester megelégelte a dolgot.","shortLead":"A görög sziget szamarai nem bírják felcipelni az egyre kövérebb turistákat a hegyre. A polgármester megelégelte...","id":"20190404_El_a_seggetekkel_az_allatoktol__kampany_indult_a_santorini_szamarakert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3585b215-e416-4994-963b-eeeb9d4a3304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54817742-dc33-4553-8c44-aa53a4b7f378","keywords":null,"link":"/elet/20190404_El_a_seggetekkel_az_allatoktol__kampany_indult_a_santorini_szamarakert","timestamp":"2019. április. 04. 10:54","title":"\"El a seggetekkel az állatoktól\" – kampány indult a santorini szamarakért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4eaf679-15c1-4f9b-aae4-af3b3a2cb625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ELTE Sikerek eseménysorozat legutóbbi vendége Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró volt, kevés sorosozás, sok sztorizgatás volt. A felesége szerint 98 százalék, hogy Stumpf nem lesz megint alkotmánybíró.","shortLead":"Az ELTE Sikerek eseménysorozat legutóbbi vendége Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró volt, kevés sorosozás, sok...","id":"20190404_Stumpf_Istvan_Keri_Laszlorol_Szoktuk_egymast_anyazni_de_mindig_megiszunk_egy_Unicumot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4eaf679-15c1-4f9b-aae4-af3b3a2cb625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4511b511-7459-4793-94a2-bb31eccbece1","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Stumpf_Istvan_Keri_Laszlorol_Szoktuk_egymast_anyazni_de_mindig_megiszunk_egy_Unicumot","timestamp":"2019. április. 04. 13:39","title":"Stumpf István Kéri Lászlóról: Szoktuk egymást anyázni, de mindig megiszunk egy Unicumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]