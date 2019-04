Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A sodródó csillagközi testek új bolygók magjai lehetnek. Az olyan égitestek, mint a 2017-ben felfedezett Oumuamua, az új csillagrendszerek segítségére lehetnek bolygóik gyors kialakulásában – vélik a németországi Jülichben lévő Supercomputing Centre (JSC) és a belfasti Queens Egyetem kutatói.","shortLead":"A sodródó csillagközi testek új bolygók magjai lehetnek. Az olyan égitestek, mint a 2017-ben felfedezett Oumuamua...","id":"20190415_sodrodo_csillakozi_testek_aszteroidak_uj_bolygok_magjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac66a06-a6f6-4f31-8ccf-147240e894f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_sodrodo_csillakozi_testek_aszteroidak_uj_bolygok_magjai","timestamp":"2019. április. 15. 10:03","title":"Mit keresnek azok a gyanús aszteroidák a Tejútrendszerben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50012fc3-89ac-4598-a6e7-2b5e0859cedd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyhéten szép tavaszi idő várható, eső nem lesz jellemző, és egyre melegszik majd a hőmérséklet.\r

\r

","shortLead":"Nagyhéten szép tavaszi idő várható, eső nem lesz jellemző, és egyre melegszik majd a hőmérséklet.\r

\r

","id":"20190415_Napos_szaraz_egyre_melegedo_ido_lesz_a_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50012fc3-89ac-4598-a6e7-2b5e0859cedd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deaaa3fd-dc87-4f44-b04e-337f155b9515","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Napos_szaraz_egyre_melegedo_ido_lesz_a_heten","timestamp":"2019. április. 15. 05:05","title":"Napos, száraz, egyre melegedő idő lesz a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66372ece-34d0-4f64-8ed2-15e929c10ac9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a horgászok figyelmét, hogy április 15-től újabb hat halfaj fogási tilalmi ideje kezdődik el. A garda, a domolykó a paduc, a szilvaorrú keszeg, a jászkeszeg, valamint a márna fogására vonatkozó korlátozás jövő hétfőtől május 31-ig tart. ","shortLead":"A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a horgászok figyelmét, hogy április 15-től újabb hat...","id":"20190414_Holnaptol_ivas_a_naszidoszak_miatt_ezeket_a_halakat_tilos_kifogni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66372ece-34d0-4f64-8ed2-15e929c10ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137fafd0-5ba7-44aa-b424-3dba5c67b2a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Holnaptol_ivas_a_naszidoszak_miatt_ezeket_a_halakat_tilos_kifogni","timestamp":"2019. április. 14. 15:13","title":"Holnaptól ívás: a nászidőszak miatt ezeket a halakat tilos kifogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4211d691-3bc1-47e9-829f-fb2bac6eba26","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A barna törpék a csillagok és a jóval kisebb bolygók, két nagyon különböző csillagászati objektum közötti átmenetet képviselik. A kutatók eddig nem találtak egyértelmű magyarázatot arra, honnan származnak ezek a különleges égitestek. A Heidelbergi Egyetem csillagászai azonban választ találhattak a kérdésre.","shortLead":"A barna törpék a csillagok és a jóval kisebb bolygók, két nagyon különböző csillagászati objektum közötti átmenetet...","id":"20190413_barna_torpe_bolygok_eredete_nu_ophiuchi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4211d691-3bc1-47e9-829f-fb2bac6eba26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc93706e-8b89-44b0-a99d-70a7c49626b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_barna_torpe_bolygok_eredete_nu_ophiuchi","timestamp":"2019. április. 13. 18:03","title":"Megfejthették az űrben keringő barna törpék rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5227b-0136-4de6-a45b-696c658653ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az esetet eddig az érintettek védelme miatt nem hozta nyilvánosságra a Vöröskereszt, igaz, azt sem tudják biztosan, életben van-e a fogoly. Ez a szervezet eddigi leghosszabb túsztörténete.



","shortLead":"Az esetet eddig az érintettek védelme miatt nem hozta nyilvánosságra a Vöröskereszt, igaz, azt sem tudják biztosan...","id":"20190415_Kiderult_2013_ota_raboskodik_az_Iszlam_Allamnal_egy_ujzelandi_apolono","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65f5227b-0136-4de6-a45b-696c658653ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352dda77-c2f9-46c9-9892-afce2e8dc190","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Kiderult_2013_ota_raboskodik_az_Iszlam_Allamnal_egy_ujzelandi_apolono","timestamp":"2019. április. 15. 10:32","title":"Kiderült, 2013 óta raboskodik az Iszlám Államnál egy új-zélandi ápolónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f975d3-4432-4219-8d70-9ed148f87cab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első blikkre egyszerű távirányítós játékautónak nézhetjük ezt a McLarent, de ezúttal valami nagyon másról van szó. Egy modellről, amelynek árából akár egy normál személyautót is vásárolhatunk. ","shortLead":"Első blikkre egyszerű távirányítós játékautónak nézhetjük ezt a McLarent, de ezúttal valami nagyon másról van szó...","id":"20190415_nem_gyerekjatek_pedig_annak_tunhet_ez_a_pecsi_remekmu_amalgam_mclaren_senna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f975d3-4432-4219-8d70-9ed148f87cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6f5969-d4a2-45e1-8653-ba9de10e6cb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_nem_gyerekjatek_pedig_annak_tunhet_ez_a_pecsi_remekmu_amalgam_mclaren_senna","timestamp":"2019. április. 15. 06:41","title":"Nem gyerekjáték, pedig annak tűnhet ez a pécsi remekmű – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad69b123-da13-43f5-ab7f-ab943903b532","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota nemrégiben bejegyeztette Japánban egy új modell dizájnrajzait, amelyet most valós koncepció formájában is látni lehetett.","shortLead":"A Toyota nemrégiben bejegyeztette Japánban egy új modell dizájnrajzait, amelyet most valós koncepció formájában is...","id":"20190413_toyota_la_coupe_koncepcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad69b123-da13-43f5-ab7f-ab943903b532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a77267b-be48-493c-b493-36fb43d1e120","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_toyota_la_coupe_koncepcio","timestamp":"2019. április. 13. 15:42","title":"Fura, nagyon fura külsejű ez a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baloldali finn Szociáldemokrata Párt (SPD) szerezte meg a legtöbb szavazatot az előzetesen tartott parlamenti választáson.","shortLead":"A baloldali finn Szociáldemokrata Párt (SPD) szerezte meg a legtöbb szavazatot az előzetesen tartott parlamenti...","id":"20190414_A_szocialdemokratak_nyertek_Finnorszagban_az_elozetes_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41320223-9d0c-4dd6-af38-44ff3c3282a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37fd346-f295-40d2-b2b8-243c932dd0f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190414_A_szocialdemokratak_nyertek_Finnorszagban_az_elozetes_valasztason","timestamp":"2019. április. 14. 19:57","title":"A szociáldemokraták nyertek Finnországban az előzetes választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]