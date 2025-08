Újabb rekord felé száguld az e-autók piaca, Németország újra az élen Európában

Újra Németország Európa legnagyobb elektromosautó-piaca: az országban 2025 második negyedévében 136 ezer tisztán elektromos autót (BEV-t) regisztráltak, 32 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában – derül ki a a PwC friss piaci jelentéséből.

A németek ezzel ismét több e-autót vásároltak, mint a britek, az Egyesült Királyságban ugyanis hiába nőtt szintén 26 százalékkal a piac, így is csak 105 ezer járművet regisztráltak áprilistól júniusig, így a németek három negyedév után ismét az első helyre kerültek. A német vásárlások ráadásul az egész első félévet tekintve is felülmúlták a britekét, 249 ezer regisztrált e-autóval szemben a 225 ezerrel.

A növekedés szinte egész Európára jellemző volt, a kontinens országaiban az első és második negyedévben összesen 1,190 millió elektromos autót jegyeztek be, 22 százalékkal jegyeztek be. Az öt legnagyobb európai gazdaságban (spanyol, brit, francia, olasz, spanyol) az év első felében 25 százalékkal több BEV-et (tisztán elektromos autó – Battery Electric Vehicle) adtak el, mint tavaly, és az összes regisztrált jármű 15 százaléka elektromos volt – több, mint korábban bármikor.

A legdinamikusabban a spanyol piac emelkedett, ahol közel megduplázódott idénre az e-autók értékesítése a tavalyi első félévhez képest, ez 84 százalékos növekedést és több mint 46 ezer eladást jelent. A spanyolok ezzel lehagyták az olaszokat, ahol „csak” 28 százalékkal nőtt a piac, és így 45 ezer BEV talált gazdára. A nagy európai piacok közül egyedül a francia nem nőtt, itt 6 százalékkal kevesebb elektromos autót adtak el júniusig, mint 2024-ben.

Töretlen a kínaiak rajongása az elektromos autók iránt: idén csak a második negyedévben több mint 2 millió tisztán elektromos kocsit vásároltak, 42 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor. Az év egészét tekintve már 3,747 milliónál jár a számláló, tavaly az egész világon alig fogyott ennél több június végéig (4,316 millió). Kínában az összes idén eladott autó majdnem 30 százaléka elektromos volt, a plug-in és sima hibrid járművekkel együtt pedig már több e-autót vettek a kelet-ázsiai országban, mind belső égésűt.

Az amerikaiak ugyanakkor továbbra sem akarnak elszakadni a benzin- és gázolajszagtól, öt eladott kocsiból négyet továbbra is belső égésű motor hajt az Egyesült Államokban. Ha a BEV-k nem is, legalább a hibrid autók egyre népszerűbbek az USA-ban, az idei első félévben több mint 1 milliót adtak el belőlük, 41 százalékkal többet, mint tavaly.

Globálisan 37 százalékkal nőtt idén januártól júniusig az eladott elektromos autók száma, így összesen 5,9 millió BEV-t értékesítettek. Ez 1,6 millióval több, mint a tavalyi év azonos időszakára vonatkozó adat, így jó eséllyel az idei is rekordév lehet. Az e-autók eladása globálisan tavaly lépte át először a 10 milliót.

Vásárolj hazait!

Egyre jobban tarol az e-autópatriotizmus: mindhárom nagy piacon egy-egy helyi márka autója volt a legnépszerűbb az év első felében. Európában (a PwC itt csak az EU 4 nagy gazdaságát vizsgálta) az Év autójának is választott Renault 5 ugrott a toplisták élére: júniusig 23,4 ezer darabot adtak el belőle. Úgy látszik, a Tesla is túl van a mélyponton, a Model Y a nehézkes első negyedév után tavaszra újra népszerű lett, így az első 6 hónap összesen 21,3 ezer eladásával ez lett Európa második kedvenc e-autója. A 3-5. helyen egyaránt a Volkswagen járművei vannak.

Az új Renault 5-ös bemutatója Genfben. AFP / Fabrice Coffrini

Kínában is egy új autó, a Geely Xingyuan eddig az év slágerkocsija, az első félévben 204,9 ezer darabot vásároltak belőle, többet, mint bármely más típusból. A tavalyi év legnépszerűbb kínai gyártású autója, a BYD Seagull továbbra is jól fogy, 174,9 ezer eladást regisztráltak júniusig. A tavalyi első Tesla Model Y idén egyelőre stabilan harmadik a kelet-ázsiai országban, igaz, alig 400-al több fogyott belőle, mint a Wuling Hongguang Mini EV-ből.

Az Egyesült Államokba továbbra sem jutott el a hír, hogy a Teslán kívül más elektromos autó is létezik: a Model Y-ból 150,2 ezer, a Model 3-ból 101,3 ezer kelt el, miközben a dobogó aljára a Chevrolet Equinox kevesebb mint 28 ezer eladással is felfért. Az amerikaiak legalább azt belátták a jelek szerint, hogy a Cybertruckba nem éri meg befektetni, az elektromos pickup már a top 10-ből is kicsúszott, nem csoda, hogy a Tesla az eredetileg tervezett évi 250 ezer helyett inkább csak 20 ezret tervez gyártani a típusból idén.

Nem is olyan ritkaföldfémek

Az elemzés készítői az ágazat szempontjából meghatározó ritkaföldfémekre is kitértek, megjegyezve, hogy nevükkel ellentétben valójában nem kimondottan számítanak ritkának: a földkéregben háromszor annyi található belőlük, mint rézből, és 200-szor annyi, mint aranyból. Más fémeknél ugyanakkor kisebb koncentrációban fordulnak elő, ami miatt nehezebb és költségesebb kibányászni őket.

A bolygó ritkaföldfém-tartalékainak ráadásul közel fele, 48 százaléka Kínában található, az ázsiai ország pedig a kitermelésben még ennél is előrébb jár, 69 százalék a részesedése. Ez ellátási kockázatot jelent a világ minden más országa számára – vélik az elemzők.

