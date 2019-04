Egyre többen tulajdonítják Banksynek, a street art rejtőzködő brit művészének azt a stencilképet, amely a londoni Hyde Parknál, a Marble Arch melletti betonfalon egy éjszaka leforgása alatt tűnt fel – írta pénteken a BBC.

Banksy nem erősítette meg, hogy ő készítette volna a képet, amely egy kislányt ábrázol, mellette felirattal: "From this moment despair ends and tactics begin" ("Ettől a pillanattól vége a kétségbeesésnek és kezdődik a harc").

A hely az Extinction Rebellion (Kihalás Lázadás, vagy Kihalás Forradalma) nevű környezetvédelmi kampánycsoport bázisa, melynek aktivistái az elmúlt hetekben a klímavédelemért tüntetnek. Úgy tűnik, a graffitivel a tiltakozók előtt tiszteleg az alkotó, ugyanis a graffitin szereplő kislány egy növényt ültet, kezében pedig a csoport jelképét tartja.

© AFP / Isabel Infantes

Az Extiction Rebellion bristoli csoportja – ebből a városból való Banksy is – a Twitteren azt írta, szerintük a tiltakozók csütörtök esti "záróünnepélye" alatt készült a graffiti. Az aktivisták egy része, akik a Marble Archnál maradtak egész éjjel, azt mondták, "száz százalékig biztosak abban", hogy a rejtőzködő művész alkotta a képet.