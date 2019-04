Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1","c_author":"","category":"elet","description":"Nehéz időszakon ment keresztül, önként vonult be. ","shortLead":"Nehéz időszakon ment keresztül, önként vonult be. ","id":"20190426_Britney_Spears_mentalis_egeszseg_intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2470b151-a5aa-4a4e-91dc-4ae05705e1c7","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Britney_Spears_mentalis_egeszseg_intezet","timestamp":"2019. április. 26. 14:15","title":"Britney Spears kijött a pszichiátriáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3f9a5c-4136-40eb-aaa5-8f2d4eb4ac71","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddig ismert egyik legnagyobb, teniszlabda méretű nyersgyémántra bukkantak Botswanában, a 350 grammos, 1758 karátos drágakő tisztasága azonban nem a legjobb minőségű, így várhatóan csak a szokásosnál alacsonyabb áron tudják majd értékesíteni.","shortLead":"Az eddig ismert egyik legnagyobb, teniszlabda méretű nyersgyémántra bukkantak Botswanában, a 350 grammos, 1758 karátos...","id":"20190427_Teniszlabda_meretu_nyersgyemantot_talaltak_Botswanaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a3f9a5c-4136-40eb-aaa5-8f2d4eb4ac71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec647858-d56f-4a45-9f18-349fef7bbff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_Teniszlabda_meretu_nyersgyemantot_talaltak_Botswanaban","timestamp":"2019. április. 27. 12:29","title":"Teniszlabda méretű nyersgyémántot találtak Botswanában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671a89e5-281d-4d01-a0d1-f9bab5d16a52","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Rohangálnak a patkányok a főváros utcáin, miközben az irtásra szerződött konzorciumi tagok felének lassan már az állami szúnyoggyérítéssel (is) foglalkoznia kellene.","shortLead":"Rohangálnak a patkányok a főváros utcáin, miközben az irtásra szerződött konzorciumi tagok felének lassan már az állami...","id":"20190426_okf_szunyoggyerites_patkanyirtas_kozbeszerzes_budapest_patkanyok_patkanyinvazio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=671a89e5-281d-4d01-a0d1-f9bab5d16a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c12c60-1fe4-427a-b7bb-78115e2dd62d","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_okf_szunyoggyerites_patkanyirtas_kozbeszerzes_budapest_patkanyok_patkanyinvazio","timestamp":"2019. április. 26. 18:00","title":"Állami pénzeken felnőtt szúnyogölőknek kellene megfékezni a budapesti patkányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783cc6eb-0185-444d-b9c8-bc4ff6c92b94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai DO Global több mint 100 alkalmazása összesen 600 milliós letöltési számmal dicsekedhetett, de a Google most minden alkalmazásukat törli a Google Playből.","shortLead":"A kínai DO Global több mint 100 alkalmazása összesen 600 milliós letöltési számmal dicsekedhetett, de a Google most...","id":"20190426_google_play_androidos_alkalmazas_do_global_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=783cc6eb-0185-444d-b9c8-bc4ff6c92b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d196f96-cbe9-49b8-be70-091a23d08ab7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_google_play_androidos_alkalmazas_do_global_android","timestamp":"2019. április. 26. 20:03","title":"Lecsapott a Google egy kínai fejlesztőcégre, ami androidos alkalmazásokkal verte át a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mind nagyobb problémát jelent az útszéli, illegális szemetelés a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek - mondta Pécsi Norbert Sándor, a cég kommunikációs osztályvezetője a magyar köztévének.","shortLead":"Mind nagyobb problémát jelent az útszéli, illegális szemetelés a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek - mondta Pécsi Norbert...","id":"20190427_Sokba_kerul_es_egyre_tobb_az_illegalis_szemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e7e501-0557-4f79-9342-f53cf23efdb2","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Sokba_kerul_es_egyre_tobb_az_illegalis_szemet","timestamp":"2019. április. 27. 09:55","title":"Sokba kerül és egyre több az illegális szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kiszelly Zoltán politológus szerint tízből kilenc ember számára egyértelmű, hogy Bangóné Borbély Ildikó szocialista országgyűlési képviselő megsértette politikai ellenfele, a Fidesz szavazóit.\r

","shortLead":"Kiszelly Zoltán politológus szerint tízből kilenc ember számára egyértelmű, hogy Bangóné Borbély Ildikó szocialista...","id":"20190427_Kiszelly_Nem_kerdes_hogy_Bangone_megsertettee_a_fideszeseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25e617cd-9595-4e76-9b0b-bb41a659a671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4447ba5-7369-43e6-af42-a11a93235165","keywords":null,"link":"/itthon/20190427_Kiszelly_Nem_kerdes_hogy_Bangone_megsertettee_a_fideszeseket","timestamp":"2019. április. 27. 20:33","title":"Kiszelly a patkányozásról: Nem kérdés, hogy Bangóné megsértette-e a fideszeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a piaci kapitalizáció csak pillanatkép (a részvények értéke állandó mozgásban van), azért megérdemel egy kis figyelmet az a cég, amelyik a napokban lépte át az egybillió dolláros értéket. S bár volt már ebben a helyzetben az Apple is, ezúttal nem róla van szó.","shortLead":"Bár a piaci kapitalizáció csak pillanatkép (a részvények értéke állandó mozgásban van), azért megérdemel egy kis...","id":"20190427_microsoft_reszvenyek_egybillio_dollaros_piaci_kapitalizacio_apple_amazon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b553da09-3817-4944-83f6-7a8f1ee861b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_microsoft_reszvenyek_egybillio_dollaros_piaci_kapitalizacio_apple_amazon","timestamp":"2019. április. 27. 10:03","title":"Itt az egybillió dolláros kérdés: melyik most a világ legértékesebb cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7908965a-ccec-4355-a27f-9da990327fba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twitter-bejegyzéseket látva nem igazán tudnak mit kezdeni az emberek a tejcsatorna és a tejmirigyek látványával. ","shortLead":"A Twitter-bejegyzéseket látva nem igazán tudnak mit kezdeni az emberek a tejcsatorna és a tejmirigyek látványával. ","id":"20190426_Sokkolta_a_netet_egy_kep_a_noi_mell_nyers_valosagarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7908965a-ccec-4355-a27f-9da990327fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef494a59-3651-496c-9c67-ec59e4f273a2","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Sokkolta_a_netet_egy_kep_a_noi_mell_nyers_valosagarol","timestamp":"2019. április. 26. 11:33","title":"Sokkolta a netet egy kép a női mell nyers valóságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]