Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a83c728-95ef-4ab4-82d8-c51529c25e01","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A Magyar Divat és Design Ügynökség (MDDÜ) egy impozáns villában tengeti mindennapjait Budán, az Istenhegyi úton. Közérdekű adatigénylésben kértük ki az ügynökség valamennyi szerződését, így derült ki, hogy az iroda bérleti díja havi 2,5 millió forint, az üzemeltetés további havi 624 ezer forintba kerül.","shortLead":"A Magyar Divat és Design Ügynökség (MDDÜ) egy impozáns villában tengeti mindennapjait Budán, az Istenhegyi úton...","id":"20190426_Tobb_mint_3_millio_forintba_kerul_havonta_az_Orban_Rahelfele_divatugynokseg_budai_irodaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a83c728-95ef-4ab4-82d8-c51529c25e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465d9a1a-f232-42dd-bbc9-55e8fd02b25f","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Tobb_mint_3_millio_forintba_kerul_havonta_az_Orban_Rahelfele_divatugynokseg_budai_irodaja","timestamp":"2019. április. 26. 16:45","title":"Havi 3 millióba kerül az Orbán Ráhel-közeli divatügynökség budai villája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint Kína sem akar lemaradni a NASA mögött, hogy saját Hold-bázisuk legyen. Már ki is nézték a területet, ahová felépítenék a szerkezetet.","shortLead":"A jelek szerint Kína sem akar lemaradni a NASA mögött, hogy saját Hold-bázisuk legyen. Már ki is nézték a területet...","id":"20190426_kina_hold_bazis_holdra_szallas_urkutatas_csango_5_urszonda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3bb0c16-6ed7-4bd2-9635-124904536953","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_kina_hold_bazis_holdra_szallas_urkutatas_csango_5_urszonda","timestamp":"2019. április. 26. 18:03","title":"Kína 10 éven belül megépítené a saját Hold-bázisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A súlyos aszály azonban nem segít: az Alföldön már öntözik a búzatáblákat.","shortLead":"A súlyos aszály azonban nem segít: az Alföldön már öntözik a búzatáblákat.","id":"20190426_Oriasi_dragulas_utan_olcsobbak_lehetnek_vegre_a_zoldsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b512b-2d7e-45f2-b740-59cec7a2d8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c0fd03-1476-4b36-945d-47f4cddba640","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Oriasi_dragulas_utan_olcsobbak_lehetnek_vegre_a_zoldsegek","timestamp":"2019. április. 26. 15:21","title":"Óriási drágulás után olcsóbbak lehetnek végre a zöldségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A televízióban közvetített szombati számsorsolás után kiderült, hogy egy darab Joker telitalálatos szelvény van az ötös lottón.","shortLead":"A televízióban közvetített szombati számsorsolás után kiderült, hogy egy darab Joker telitalálatos szelvény van az ötös...","id":"20190427_Van_itt_egy_telitalalatos_Joker__es_tovabbi_ot_lottoszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e363bdc6-3e6b-4f19-800a-24c67468a61a","keywords":null,"link":"/kkv/20190427_Van_itt_egy_telitalalatos_Joker__es_tovabbi_ot_lottoszam","timestamp":"2019. április. 27. 19:39","title":"Van itt egy telitalálatos Joker - és további öt lottószám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901fa28f-ce6d-4300-b381-39b45317f8fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"30 éve a része a játékvilágnak, de még napjainkban is elképesztő népszerű a Mortal Kombat. A készítők szerint a siker sok mindenen múlik, de van néhány pont, ami kiemelkedik ezek közül. ","shortLead":"30 éve a része a játékvilágnak, de még napjainkban is elképesztő népszerű a Mortal Kombat. A készítők szerint a siker...","id":"20190427_mortal_kombat_11_megjelenes_jatszhato_valaszthato_hosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=901fa28f-ce6d-4300-b381-39b45317f8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44433ac7-4280-4bcf-a81b-05d2512030a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_mortal_kombat_11_megjelenes_jatszhato_valaszthato_hosok","timestamp":"2019. április. 27. 08:03","title":"Miért őrül meg a világ, ha kijön egy új Mortal Kombat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vadőrnél lévő mobiltelefont meglátva \"vágta pózba\" magát az a két nőstény gorilla, amely két lábra állva szelfizett gondozóival a múlt hétvégén a Kongói Demokratikus Köztársaságban lévő Virunga Nemzeti Parkban. A képet már megmutattuk néhány napja, most kiderült az is, milyen körülmények között készült.","shortLead":"A vadőrnél lévő mobiltelefont meglátva \"vágta pózba\" magát az a két nőstény gorilla, amely két lábra állva szelfizett...","id":"20190426_gorilla_virunga_nemzeti_park_vador_szelfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06c29a7-ff6d-49d7-96cc-dec538487a5e","keywords":null,"link":"/elet/20190426_gorilla_virunga_nemzeti_park_vador_szelfi","timestamp":"2019. április. 26. 14:24","title":"A gorillák mindent eldobtak, amikor meglátták, hogy szelfi készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671a89e5-281d-4d01-a0d1-f9bab5d16a52","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Rohangálnak a patkányok a főváros utcáin, miközben az irtásra szerződött konzorciumi tagok felének lassan már az állami szúnyoggyérítéssel (is) foglalkoznia kellene.","shortLead":"Rohangálnak a patkányok a főváros utcáin, miközben az irtásra szerződött konzorciumi tagok felének lassan már az állami...","id":"20190426_okf_szunyoggyerites_patkanyirtas_kozbeszerzes_budapest_patkanyok_patkanyinvazio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=671a89e5-281d-4d01-a0d1-f9bab5d16a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c12c60-1fe4-427a-b7bb-78115e2dd62d","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_okf_szunyoggyerites_patkanyirtas_kozbeszerzes_budapest_patkanyok_patkanyinvazio","timestamp":"2019. április. 26. 18:00","title":"Állami pénzeken felnőtt szúnyogölőknek kellene megfékezni a budapesti patkányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem kapkodnak érte, bár az eladó, aki a Jula nevű orosz netes fórumra felpakolta \"kincsét\", elmondta, hogy többen is érdeklődtek.","shortLead":"Egyelőre nem kapkodnak érte, bár az eladó, aki a Jula nevű orosz netes fórumra felpakolta \"kincsét\", elmondta...","id":"20190426_Harommilio_forintnyi_rubelert_aruljak_Putyin_regi_nevjegykartyajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c52cc3c-5ab3-460a-ac5e-6f252c730aba","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Harommilio_forintnyi_rubelert_aruljak_Putyin_regi_nevjegykartyajat","timestamp":"2019. április. 26. 12:14","title":"Hárommillió forintnyi rubelért árulják Putyin régi névjegykártyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]