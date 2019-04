Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47b4b9e2-30c5-4f3c-b00c-a4408266c45f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a beérkező nyersanyag eddig megfelelt a minőségi elvárásoknak, ennek ellenére átmenetileg felfüggesztették a kőolaj átvételét.","shortLead":"Bár a beérkező nyersanyag eddig megfelelt a minőségi elvárásoknak, ennek ellenére átmenetileg felfüggesztették a kőolaj...","id":"20190426_Szennyezett_olaj_Oroszorszagbol_nem_veszi_at_a_Mol_a_Baratsag_vezeteken_erkezo_koolajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b4b9e2-30c5-4f3c-b00c-a4408266c45f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3460341-a463-4dfb-9aea-f62b22516be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Szennyezett_olaj_Oroszorszagbol_nem_veszi_at_a_Mol_a_Baratsag_vezeteken_erkezo_koolajat","timestamp":"2019. április. 26. 18:42","title":"Szennyezett olaj Oroszországból: nem veszi át a Mol a Barátság vezetéken érkező kőolajat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0237e40b-54df-4cde-91bb-9e9d567b0e39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tibeti autópálya-alagút építésének egyik legkomolyabb nehézsége az oxigénszegény környezetben való munkavégzés volt. ","shortLead":"A tibeti autópálya-alagút építésének egyik legkomolyabb nehézsége az oxigénszegény környezetben való munkavégzés volt. ","id":"20190426_Kozel_5000_meteres_magassagban_epult_alagut_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0237e40b-54df-4cde-91bb-9e9d567b0e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeaeb4f8-45ba-4786-a7dc-934676bddcbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Kozel_5000_meteres_magassagban_epult_alagut_Kinaban","timestamp":"2019. április. 26. 14:29","title":"Közel 5000 méteres magasságban épült alagút Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A muszlimok elleni gyűlöletkeltésre használt egy berlini múzeumban kiállított festményt az Alternatíva Németországért (AfD) nevű szélsőjobboldali párt. Az érintett múzeum most azt követeli, hogy az AfD azonnal szedje le az utcákról az engedély nélkül felhasznált festménnyel illusztrált óriásplakátokat.","shortLead":"A muszlimok elleni gyűlöletkeltésre használt egy berlini múzeumban kiállított festményt az Alternatíva Németországért...","id":"20190427_Botranyt_okoztak_az_AfD_berlini_valasztasi_plakatjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93dba69-10d6-4559-9f69-0656b3811692","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_Botranyt_okoztak_az_AfD_berlini_valasztasi_plakatjai","timestamp":"2019. április. 27. 09:48","title":"Botrányt okoztak az AfD berlini választási plakátjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán szerint nincs ingyenebéd, akinek elutasították a menekültkérelmét, nem kap enni a tranzitzónában – a Guardian cikke erről ugyanúgy megemlékezik, mint a Magyar Helsinki Bizottság álláspontjáról: akár az embertelen bánásmód vagy a kínzás vádja is helytálló lehet arra, ami a magyar határon megy éheztetés ügyben.\r

\r

","shortLead":"Kovács Zoltán szerint nincs ingyenebéd, akinek elutasították a menekültkérelmét, nem kap enni a tranzitzónában –...","id":"20190426_Nincs_ingyenebed__a_Guardian_a_tranzitzonaban_eheztetett_lakokrol_ir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d411e023-b270-43da-8fb1-8d34d9adb099","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Nincs_ingyenebed__a_Guardian_a_tranzitzonaban_eheztetett_lakokrol_ir","timestamp":"2019. április. 26. 12:32","title":"\"Nincs ingyenebéd\" – a Guardian a tranzitzónában éheztetett lakókról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7396711-ad3b-49da-a3a1-c6d8dffafcb7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy ember meghalt, hárman megsebesültek szombaton Szentendrén, amikor két autó frontálisan ütközött.","shortLead":"Egy ember meghalt, hárman megsebesültek szombaton Szentendrén, amikor két autó frontálisan ütközött.","id":"20190427_Itt_tortent_a_tragikus_szentendrei_baleset__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7396711-ad3b-49da-a3a1-c6d8dffafcb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e9a6b5-aa2b-4731-a6bd-7410e742a2e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Itt_tortent_a_tragikus_szentendrei_baleset__fotok","timestamp":"2019. április. 27. 13:06","title":"Itt történt a tragikus szentendrei baleset - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ff3ae4-6537-413c-8650-bee7e5410e5d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Falusi Mariann szerint nagyon nehéz elviselni azokat az embereket, akik megpróbálnak másnak látszani, mint akik. Az énekesnő Veiszer Alindával beszélgetett.



","shortLead":"Falusi Mariann szerint nagyon nehéz elviselni azokat az embereket, akik megpróbálnak másnak látszani, mint akik...","id":"20190428_Falusi_Mariann_Nem_szabad_magad_komolyan_venni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12ff3ae4-6537-413c-8650-bee7e5410e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5818feb-9942-4b73-9891-a12d127355e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190428_Falusi_Mariann_Nem_szabad_magad_komolyan_venni","timestamp":"2019. április. 28. 11:00","title":"Falusi Mariann: Nem szabad magad komolyan venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671a89e5-281d-4d01-a0d1-f9bab5d16a52","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Rohangálnak a patkányok a főváros utcáin, miközben az irtásra szerződött konzorciumi tagok felének lassan már az állami szúnyoggyérítéssel (is) foglalkoznia kellene.","shortLead":"Rohangálnak a patkányok a főváros utcáin, miközben az irtásra szerződött konzorciumi tagok felének lassan már az állami...","id":"20190426_okf_szunyoggyerites_patkanyirtas_kozbeszerzes_budapest_patkanyok_patkanyinvazio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=671a89e5-281d-4d01-a0d1-f9bab5d16a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c12c60-1fe4-427a-b7bb-78115e2dd62d","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_okf_szunyoggyerites_patkanyirtas_kozbeszerzes_budapest_patkanyok_patkanyinvazio","timestamp":"2019. április. 26. 18:00","title":"Állami pénzeken felnőtt szúnyogölőknek kellene megfékezni a budapesti patkányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2017 végén alapított, mindössze 2 fős cég két kínai vállalattal nyerhette el a megbízást a portál szerint. ","shortLead":"A 2017 végén alapított, mindössze 2 fős cég két kínai vállalattal nyerhette el a megbízást a portál szerint. ","id":"20190426_Index_Meszaros_Lorinc_cege_epitheti_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"347e9abe-3e75-42db-a3ed-3fbe0203bdea","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Index_Meszaros_Lorinc_cege_epitheti_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat","timestamp":"2019. április. 26. 16:45","title":"Index: Mészáros Lőrinc cége építheti a Budapest–Belgrád-vasútvonalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]