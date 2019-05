Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c130f667-8e98-4b33-9632-11f11c3a30e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még az autósokat kell felokosítani hozzá, hogy komolyan vegyék a jelzését. ","shortLead":"Még az autósokat kell felokosítani hozzá, hogy komolyan vegyék a jelzését. ","id":"20190509_okoszebra_morahalom_gyalogatkerlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c130f667-8e98-4b33-9632-11f11c3a30e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0067a93a-037f-4c6a-90d3-ff99b70e55ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_okoszebra_morahalom_gyalogatkerlo","timestamp":"2019. május. 09. 09:24","title":"A zebra már okos Mórahalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe73763-43d6-4bd4-aed1-e9ce368a12f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már 1846 kerékpárja és 143 gyűjtőpontja van a kerékpármegosztó szolgáltatásnak. ","shortLead":"Már 1846 kerékpárja és 143 gyűjtőpontja van a kerékpármegosztó szolgáltatásnak. ","id":"20190510_300_bringaval_es_uj_gyujtopontokkal_bovult_a_Bubi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fe73763-43d6-4bd4-aed1-e9ce368a12f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f6c325-8e70-4eb7-804d-2a8255c5444b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_300_bringaval_es_uj_gyujtopontokkal_bovult_a_Bubi","timestamp":"2019. május. 10. 17:09","title":"300 bringával és új gyűjtőpontokkal bővült a Bubi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a715c3c1-9434-43b4-b6cf-74bffc728f7b","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Kallos Bea Bar huszonegy hónapon át naplózta mobiltelefonnal Tel-Avivot. Fekete-fehér képeken jelenik meg a város, ahol együtt és egyszerre van jelen a múlt és a jövő. Huszonegy hónap után még erős a turista életérzés, minden új, izgalmas és szokatlan a Budapesthez szokott szemnek, még ha olykor-olykor egy-egy ismerős forma, arc vagy néhány magyar szó jön is szembe az utcán. A huszonegy hónap képei közül mutatunk be néhányat. ","shortLead":"Kallos Bea Bar huszonegy hónapon át naplózta mobiltelefonnal Tel-Avivot. Fekete-fehér képeken jelenik meg a város, ahol...","id":"20190509_White_City_Journal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a715c3c1-9434-43b4-b6cf-74bffc728f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c785e300-a7f7-4dac-81c9-7207dc168ca6","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190509_White_City_Journal","timestamp":"2019. május. 09. 17:30","title":"Tel-Avivban is magyar szó jön szembe az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénz nélkül próbált a két vádlott hazajönni Csehországból, amikor pedig leszállították őket a vonatról, egy taxisofőrt próbáltak megölni, hogy elvihessenek mindent az autóból.","shortLead":"Pénz nélkül próbált a két vádlott hazajönni Csehországból, amikor pedig leszállították őket a vonatról, egy taxisofőrt...","id":"20190509_Eliteltek_a_ket_ferfit_akik_meg_akartak_olni_egy_taxisofort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cbddfe-ccf8-47ec-bf6c-bb599d3318b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Eliteltek_a_ket_ferfit_akik_meg_akartak_olni_egy_taxisofort","timestamp":"2019. május. 09. 15:44","title":"Elítélték a két férfit, akik meg akartak ölni egy taxisofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Republikon Intézet összegezte a budapesti előválasztás első fordulóját, valamint javaslatokat tett a második forduló elé. Komoly jelöltekre és komoly vitákra van szükség. A Republikon elemzését a hvg.hu ismerteti.","shortLead":"A Republikon Intézet összegezte a budapesti előválasztás első fordulóját, valamint javaslatokat tett a második forduló...","id":"20190509_Komolytalan_jeloltekkel_nem_Tarlos_kihivojat_talalja_meg_az_ellenzek_csak_viccet_csinal_az_elovalasztasbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06c09d-0a00-4001-8cfa-754c91e0fbcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Komolytalan_jeloltekkel_nem_Tarlos_kihivojat_talalja_meg_az_ellenzek_csak_viccet_csinal_az_elovalasztasbol","timestamp":"2019. május. 09. 06:46","title":"Komolytalan jelöltekkel nem Tarlós kihívóját találja meg az ellenzék, csak viccet csinál az előválasztásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67aa948-0502-4d31-adf5-b0135652d86d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil elnök bejelentette, 2020-tól Rio de Janeiro rendezi a Formula–1-es Brazil Nagydíjat.","shortLead":"A brazil elnök bejelentette, 2020-tól Rio de Janeiro rendezi a Formula–1-es Brazil Nagydíjat.","id":"20190509_brazil_nagydij_sao_paulo_interlagos_rio_de_janeiro_f1_jair_bolsonaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d67aa948-0502-4d31-adf5-b0135652d86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439e12b7-21a0-487d-add0-afba775fda4c","keywords":null,"link":"/sport/20190509_brazil_nagydij_sao_paulo_interlagos_rio_de_janeiro_f1_jair_bolsonaro","timestamp":"2019. május. 09. 10:21","title":"Költözik az F1 klasszikus versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Toroczkai már korábban mondta, hogy szükség volna rá.","shortLead":"Toroczkai már korábban mondta, hogy szükség volna rá.","id":"20190509_Magyar_Gardaszeru_onvedelmi_szervezetet_alapit_a_Mi_Hazank_mozgalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7927ac73-1659-47ef-9d88-03f411812a70","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Magyar_Gardaszeru_onvedelmi_szervezetet_alapit_a_Mi_Hazank_mozgalom","timestamp":"2019. május. 09. 09:24","title":"Magyar Gárda-szerű önvédelmi szervezetet alapít a Mi Hazánk mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f841bc-35f6-4c28-921a-059bf013708e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb, lőfegyvert értékesítő férfit fogtak el a Fejér megyei nyomozók a Terrorelhárítási Központ közreműködésével. ","shortLead":"Újabb, lőfegyvert értékesítő férfit fogtak el a Fejér megyei nyomozók a Terrorelhárítási Központ közreműködésével. ","id":"20190509_fegyver_fegyvereladas_sarbogard_tek_rendorseg_rendori_akcio_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45f841bc-35f6-4c28-921a-059bf013708e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54929ce5-ab69-42d7-8b27-ea939d028f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_fegyver_fegyvereladas_sarbogard_tek_rendorseg_rendori_akcio_elfogas","timestamp":"2019. május. 09. 06:21","title":"Újabb, fegyvereket eladó férfira csapott le a TEK – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]