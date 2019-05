Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b377819-cfb2-4f4d-9f8d-3686668b7ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük féltek a dolgozók és a betegek is, ezért nem beszélt senki a bántalmazásokról. Állítólag az igazgatók sem tudták.","shortLead":"Szerintük féltek a dolgozók és a betegek is, ezért nem beszélt senki a bántalmazásokról. Állítólag az igazgatók sem...","id":"20190508_Az_oda_latogato_erdekvedelmi_szervezet_sem_tudta_mi_tortent_a_mozsgoi_otthonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b377819-cfb2-4f4d-9f8d-3686668b7ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fd2970-2410-40ca-9484-b8f019c8398b","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Az_oda_latogato_erdekvedelmi_szervezet_sem_tudta_mi_tortent_a_mozsgoi_otthonban","timestamp":"2019. május. 08. 22:02","title":"Az odalátogató érdekvédelmi szervezet sem tudta, mi folyik a mozsgói otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nő végső kétségbeesésében írt a miniszterelnöknek. ","shortLead":"A nő végső kétségbeesésében írt a miniszterelnöknek. ","id":"20190509_Kitartast_es_minden_jot__irta_Orban_egy_kilakoltatasra_varo_9_gyerekes_csaladnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688c477d-8ef8-44bb-983f-5cf6d2b3e21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Kitartast_es_minden_jot__irta_Orban_egy_kilakoltatasra_varo_9_gyerekes_csaladnak","timestamp":"2019. május. 09. 11:44","title":"\"Kitartást és minden jót\" – írta Orbán hivatala egy kilakoltatásra váró 9 gyerekes családnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Koreában észlelték, hogy Észak-Koreából kilőttek valamilyen lövedéket. ","shortLead":"Dél-Koreában észlelték, hogy Észak-Koreából kilőttek valamilyen lövedéket. ","id":"20190509_EszakKorea_megint_Japan_fele_lott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b5da0b-9de5-4418-ae20-0ec3a77400b8","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_EszakKorea_megint_Japan_fele_lott","timestamp":"2019. május. 09. 10:44","title":"Észak-Korea megint Japán felé lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4deb58-b9fc-4b9b-9034-4a5d23784902","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Josh Brolin nagyon rácsodálkozott a közép-európai valóságra, meghatódva vette szemügyre a \"háború fognyomait\" Budapest házain.","shortLead":"Josh Brolin nagyon rácsodálkozott a közép-európai valóságra, meghatódva vette szemügyre a \"háború fognyomait\" Budapest...","id":"20190509_josh_brolin_nyugati_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef4deb58-b9fc-4b9b-9034-4a5d23784902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df57e323-408e-4957-885f-d0312a55b5fc","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_josh_brolin_nyugati_ter","timestamp":"2019. május. 09. 18:20","title":"Josh Brolin a gyerekével együtt jelentkezett be a Nyugati térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df7912e2-4e70-4c8d-86bf-e0660462b19b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyetlen példány készült a Peugeot 402 Pourtout Cabriolet-ből. Az 1937-es gyártású autó a közelmúltban 390 ezer dollárért talált gazdára az Egyesült Államokban.","shortLead":"Egyetlen példány készült a Peugeot 402 Pourtout Cabriolet-ből. Az 1937-es gyártású autó a közelmúltban 390 ezer...","id":"20190509_Peugeot_402_Pourtout_Cabriolet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df7912e2-4e70-4c8d-86bf-e0660462b19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a677d79c-208f-4a7b-b6c8-a87c685402d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_Peugeot_402_Pourtout_Cabriolet","timestamp":"2019. május. 09. 12:23","title":"110 millió forintot ért meg valakinek a világ legritkább Peugeot-ja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30577eec-94b1-45af-a58c-9960f07eb3f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér Lászlónak a jövő hétre össze kell hívnia a rendkívüli ülést. ","shortLead":"Kövér Lászlónak a jövő hétre össze kell hívnia a rendkívüli ülést. ","id":"20190509_Rendkivuli_ulest_kezdemenyez_az_ellenzek_a_kilakoltatasok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30577eec-94b1-45af-a58c-9960f07eb3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874bf286-4d1d-4954-a66d-97b89a2e586d","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Rendkivuli_ulest_kezdemenyez_az_ellenzek_a_kilakoltatasok_miatt","timestamp":"2019. május. 09. 11:26","title":"Rendkívüli ülést kezdeményez az ellenzék a kilakoltatások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Okostelefonok akkumulátoros üzemidejét vizsgálta egy tesztlabor, és kiderült, hogy vannak gyártók, akik – mondjuk így – túlbecsülik akkumulátoraik képességeit.","shortLead":"Okostelefonok akkumulátoros üzemidejét vizsgálta egy tesztlabor, és kiderült, hogy vannak gyártók, akik – mondjuk így –...","id":"20190509_which_tesztek_okostelefon_uzemido_gyarto_igerete_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5937f51b-9294-4dfe-a7b5-c66fca7b37d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a03288-3781-4636-8c8e-82ba3de50363","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_which_tesztek_okostelefon_uzemido_gyarto_igerete_valosag","timestamp":"2019. május. 09. 10:03","title":"Kamuzik az Apple? Rövidebb üzemidőt mértek az iPhone-oknál, mint amit a gyártó állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagramon kezdett el terjedni az a videó, amin egy hős – és persze rendkívül becsületes – beluga látható.","shortLead":"Az Instagramon kezdett el terjedni az a videó, amin egy hős – és persze rendkívül becsületes – beluga látható.","id":"20190509_iphone_beluga_feher_delfin_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4968bbe7-079f-46d9-815c-a4b9ea6a61e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_iphone_beluga_feher_delfin_video","timestamp":"2019. május. 09. 09:03","title":"Tengerbe esett egy iPhone, de az sokkal meglepőbb volt, ami ezután történt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]