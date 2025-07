Lázárt kifigurázva Magyar Péter magára vállalta a MÁV bűneit

A pártelnök azzal indít, mekkora képtelenség a miniszter részéről összefüggésbe hozni egy éves pártjukat azzal, hogy az Orbán-kormány már három éve leállított minden vasúti fejlesztést.

„Nyilván a mozdonyok átlagéletkora is a TISZA felbukkanása miatt ugrott hirtelen 50 évre, ahogy a váltók is miattunk törnek és a mozdonyokat is mi gyújtjuk fel brüsszeli utasításra. A vonatokon bekrepáló budikat is én tömítettem el, és a Siemens karbantartói közé is én csempésztem ürgebőrbe varrt ukrán szabotőröket, hogy tönkretegyék a balatoni sorompókat” – sorolja.

Sőt, ironizálva bevallja, hogy a szombathelyi InterCity-n az idős hölgy fejére eső lámpabúra csavarjait is ő lazította meg, sőt, saját kezűleg kapcsolta le a klímát a győri kórházban, ahová az asszonyt beszállította a mentő.

Az pedig szerinte csak a véletlen műve, hogy a MÁV „összeomlása” egybeesik Orbán Viktor 15 éves kétharmados kormányzásával.

Június elején Magyar Péter már dalban üzent “MÁV-os Jánosnak”, azt énekelte, hogy “megy a gőzös Batidára” – ezt itt nézheti meg.

Ahogy megírtuk, a nyár beköszöntével az amúgy sem fényesen szereplő MÁV-nál sorjáznak a hibák, az összes erről szóló hírt itt összegyűjtve megtalálja.