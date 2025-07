Kulja András: csótányok lepték el a Péterfy Sándor Utcai Kórházat

Csótányok lepték el a Péterfy Sándor Utcai Kórházat – írja Kulja András ma reggeli Facebook-bejegyzésében, amihez rovarokról készült képeket is csatolt.

A Péterfy Sándor utcai csótányinvázióról beszámoló poszt egyik képe Dr. Kulja András közösségi oldaláról. Facebook / Kulja András

A Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa állítja, hogy a hétvégén számos intézményből kapott híreket „súlyosabbnál súlyosabb esetekről”, miközben Takács Péter egészségügyi államtitkár fenyegetései miatt a kórházi vezetők sokszor már a problémákat jelenteni is félnek az illetékesek felé.

Kulja értesülései szerint a Péterfy dolgozói is hiába jelentettek a műtőket, kórtermeket és nővérszobákat is elárasztó rovarokról, érdemi válasz helyett azt a szóbeli utasítást kapták Takácstól, hogy az ügyeleti ellátást minden körülmények között biztosítaniuk kell, még ha a körülmények a betegek biztonságát fenyegetik is.

Kulja szerint a kormány a problémák megoldása helyett azok elkendőzésére törekszik, amire példaként a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház esetét hozta fel, ahol két hete a légtechnika hibásodott meg. A minisztérium azóta közölte, hogy a hibát sikerült kijavítani, de Kulja szerint valójában ezen a héten is harminc fok feletti hőmérséklet volt a műtőkben, a légkondicionálás tehát lényegében nem állt helyre.

Az ellenzéki szakpolitikus bejegyzésében külön megszólította Takács államtitkárt, akivel korábban az ATV-n volt – személyeskedéstől sem mentes – nyilvános vitája az egészségügy állapotáról.

Az üggyel kapcsolatban kérdéssel fordultunk a kórházhoz és a Belügyminisztériumhoz is. Ha válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Frissítés:

A Péterfy Sándor Utcai Kórház közleményben tagadja Kulja állításait. Mint írják: „Jelenleg ez a probléma nem áll fenn”. De ha mégis rovarok lepnék el az intézményt, ami – állításuk szerint – a világon bárhol előfordulhat, kész protokollok alapján járnak el.

Közölték azt is, hogy a csótányokról szóló „megtévesztő és rosszhiszemű” állítások miatt rémhírterjesztésért, rágalmazásért és a betegek biztonságos ellátásának veszélyeztetéséért tesznek büntetőfeljelentést Kulja ellen, akit az intézmény jó hírének megsértése miatt külön polgári jogi perbe is fognak.

Közösségi oldalán pedig reagált a vádra Takács Péter államtitkár is, aki leszögezte, hogy minden kórház rendelkezik érvényes kártevő- és rágcsálóirtási szerződéssel, és miután a Péterfyben két éve valóban volt egy csótányinvázió, azóta kéthetente végeznek megelőző irtást a kórházban. Azt is hozzáteszi, hogy senki sem lepődik már meg, ha a „Tisza-Karácsony koalíció vezette fővárosban valahol csótány vagy patkány fordul elő”.