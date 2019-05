Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovák kormány kezdett lobbizni, hogy összejöjjön a találkozás, egy tátrai üdülőt már ki is néztek helyszínnek.","shortLead":"A szlovák kormány kezdett lobbizni, hogy összejöjjön a találkozás, egy tátrai üdülőt már ki is néztek helyszínnek.","id":"20190516_Nagyon_talalkoznanak_Macronnal_a_V4_vezetoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d048b79-d5be-426f-ab54-6be894926589","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Nagyon_talalkoznanak_Macronnal_a_V4_vezetoi","timestamp":"2019. május. 16. 07:51","title":"Nagyon találkoznának Macronnal a V4 vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a \"Megtekintés mint\" nevű Facebook-funkció kifejezetten hasznos volt, míg létezett, nagyon sokan nem ezért emlékeznek rá. A közösségi oldal most visszahozta a tavaly szeptemberben kikapcsolt gombot. ","shortLead":"Bár a \"Megtekintés mint\" nevű Facebook-funkció kifejezetten hasznos volt, míg létezett, nagyon sokan nem ezért...","id":"20190515_facebook_megtekintes_mint_funkcio_gomb_serulekenyseg_hiba_biztonsagi_res","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26699c5-3434-4af7-b02c-0efd045177ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce66cb49-db0b-4a5c-af95-404322e7113e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_facebook_megtekintes_mint_funkcio_gomb_serulekenyseg_hiba_biztonsagi_res","timestamp":"2019. május. 15. 08:40","title":"Visszakapcsolta a Facebook a funkciót, amellyel korábban elég nagy baj volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerintük a világ legnézettebb sorozata többet érdemel.","shortLead":"Szerintük a világ legnézettebb sorozata többet érdemel.","id":"20190516_Peticioban_kerik_a_rajongok_a_Tronok_harca_utolso_evadanak_az_ujraforgatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88976b76-81c8-4f9e-8c9b-ea14dcdaa826&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a20e74b-b940-48a7-b714-be07ec041e99","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Peticioban_kerik_a_rajongok_a_Tronok_harca_utolso_evadanak_az_ujraforgatasat","timestamp":"2019. május. 16. 08:10","title":"Petícióban kérik a rajongók a Trónok harca utolsó évadának az újraforgatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76ac3b06-73d2-4775-959d-e5de84e3dd69","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló. Keresse csütörtöktől az újságárusoknál. ","shortLead":"Szubjektív lapajánló. Keresse csütörtöktől az újságárusoknál. ","id":"201920_puha_agyuk_kemeny_csatak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76ac3b06-73d2-4775-959d-e5de84e3dd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01bbe67-248a-4c6f-bbe9-74c4025f4ddf","keywords":null,"link":"/itthon/201920_puha_agyuk_kemeny_csatak","timestamp":"2019. május. 15. 10:50","title":"Jakus Ibolya: Puha ágyúk, kemény csaták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A család most kártérítésért pereli a kórházat, amely szerint azonban nem hibáztak. ","shortLead":"A család most kártérítésért pereli a kórházat, amely szerint azonban nem hibáztak. ","id":"20190516_Rossz_diagnozis_miatt_halt_bele_az_agyhartyagyulladasba_egy_keteves_kisfiu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907644e4-ea6f-4bab-a087-9279d176f33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab20a84-2a46-4949-ad23-25fca8c384bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Rossz_diagnozis_miatt_halt_bele_az_agyhartyagyulladasba_egy_keteves_kisfiu","timestamp":"2019. május. 16. 07:37","title":"Rossz diagnózis miatt halt bele az agyhártyagyulladásba egy kétéves kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511da273-2e88-4de6-9ab1-442bf93f56e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért a verseny első elődöntője, a tizenhét ország közül tízen jutottak tovább.","shortLead":"Véget ért a verseny első elődöntője, a tizenhét ország közül tízen jutottak tovább.","id":"20190514_Eurovizios_Dalfesztival_Papai_Joci_elodonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=511da273-2e88-4de6-9ab1-442bf93f56e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1749ef4-1bc8-4196-949b-1201fbea03a6","keywords":null,"link":"/kultura/20190514_Eurovizios_Dalfesztival_Papai_Joci_elodonto","timestamp":"2019. május. 14. 23:09","title":"Pápai Joci kiesett az Eurovíziós Dalfesztivál elődöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb forduló ment le a Brüsszel és a kormány közötti vitában a babaváró hitelről. A kormány közreadta az egyeztetések kivonatát és kitart amellett, hogy az Európai Bizottság kukacoskodik. Brüsszel viszont állítja, épp azért egyeztet, hogy később ne legyen baj a rendszerből.\r

\r

","shortLead":"Újabb forduló ment le a Brüsszel és a kormány közötti vitában a babaváró hitelről. A kormány közreadta az egyeztetések...","id":"20190514_babavaro_hitel_brusszel_europai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea7867c-f617-45b5-b5bb-c79287b438c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190514_babavaro_hitel_brusszel_europai_bizottsag","timestamp":"2019. május. 14. 19:35","title":"A kormány szerint Brüsszel igenis támadja, Brüsszel szerint épp hogy védi a babaváró hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5a7593-24fd-4466-acc9-cafc2eb2ae32","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Nádasdy Ádám fogta Katona József kétszáz évvel ezelőtt írt drámáját, a Bánk bánt, és fogyaszthatóvá tette. Magyarról magyarra fordítani azonban semmivel sem könnyebb, mint egy Shakespeare-darabot új fazonba rázni. Katona nagy kihívások elé állította Nádasdyt, de a végeredmény magáért beszél: olyan művet kaptunk, amelyhez talán a tanárok, diákok és a színházi rendezők is nagyobb kedvvel fognak hozzányúlni. ","shortLead":"Nádasdy Ádám fogta Katona József kétszáz évvel ezelőtt írt drámáját, a Bánk bánt, és fogyaszthatóvá tette. Magyarról...","id":"20190514_Vegre_valaki_leforditotta_magyarrol_magyarra_a_Bank_bant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b5a7593-24fd-4466-acc9-cafc2eb2ae32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91055eb4-1278-40ee-98c3-a5c1c92e258f","keywords":null,"link":"/kultura/20190514_Vegre_valaki_leforditotta_magyarrol_magyarra_a_Bank_bant","timestamp":"2019. május. 14. 20:00","title":"Végre lefordították magyarról magyarra a Bánk bánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]