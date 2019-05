Tragédiával végződött az online közvetített zsiráfszületés a Magdeburgi Állatkertben

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e82d398d-bec1-4f03-b438-f78702d9c3b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, néhány gyártó ráállt a szokottnál magasabb képformátumú kijelzőre. Az egyik ilyen a Sony (amúgy az első volt a sorban), aki állítólag már készül a következő, mozizásra is ideális, középkategóriás telefonjával.","shortLead":"Úgy tűnik, néhány gyártó ráállt a szokottnál magasabb képformátumú kijelzőre. Az egyik ilyen a Sony (amúgy az első volt...","id":"20190522_sony_xperia_20_extramagas_kozepkategorias_telefon_renderelt_kepek_360_fokos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e82d398d-bec1-4f03-b438-f78702d9c3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd176062-8fde-4b16-b052-02d7e26ad4ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_sony_xperia_20_extramagas_kozepkategorias_telefon_renderelt_kepek_360_fokos_video","timestamp":"2019. május. 22. 17:03","title":"Újabb mozis telefont készít a Sony?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf949e3-0464-4b42-919e-fcbe3ce8e36a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy mely gyereküléseket érdemes megvásárolni, és melyeket ajánlott inkább elkerülni.","shortLead":"Mutatjuk, hogy mely gyereküléseket érdemes megvásárolni, és melyeket ajánlott inkább elkerülni.","id":"20190524_31_gyerekules_a_2019es_nagy_tesztben_2_nagyon_elverzett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bf949e3-0464-4b42-919e-fcbe3ce8e36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37a5e0c-d234-4439-b412-a87e7eaa6d4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_31_gyerekules_a_2019es_nagy_tesztben_2_nagyon_elverzett","timestamp":"2019. május. 24. 06:41","title":"31 gyerekülés a 2019-es nagy tesztben, 2 nagyon elvérzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f35211a-338b-4e04-bc83-2a8b7871d039","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kalocsán épülhet az atomerőmű-beruházás külföldi munkásainak szállása, ahol alkoholtilalom elrendelését is fontolgatják. Az \"atomváros\" csúcsidőben több ezer embert tud majd fogadni.","shortLead":"Kalocsán épülhet az atomerőmű-beruházás külföldi munkásainak szállása, ahol alkoholtilalom elrendelését is...","id":"20190522_Kalocsa_laktanya_atomvaros_epitkezes_Paks_alkoholtilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f35211a-338b-4e04-bc83-2a8b7871d039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3a4890-24ac-487e-8830-07044c9193f5","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_Kalocsa_laktanya_atomvaros_epitkezes_Paks_alkoholtilalom","timestamp":"2019. május. 22. 17:07","title":"Kalocsai laktanyában építhetik az \"atomvárost\" Paks II. orosz építőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pedig tartottak a melegházasságról népszavazást, és ott nemet mondtak rá.","shortLead":"Pedig tartottak a melegházasságról népszavazást, és ott nemet mondtak rá.","id":"20190524_Pentektol_hazasodhatnak_a_melegek_Tajvanon_160an_mar_meg_is_tettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5470a676-3e20-4ec0-89c1-7de339617436","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Pentektol_hazasodhatnak_a_melegek_Tajvanon_160an_mar_meg_is_tettek","timestamp":"2019. május. 24. 12:03","title":"Péntektől házasodhatnak a melegek Tajvanon, 160-an már meg is tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928ca6b2-b774-4344-9cd9-368eab710a92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kis borsodi faluban állítólag egy házat bérbe adó cég közölte a vele vitában álló családdal, hogy felmondta a szerződést és jön a rendőrség meg a gyámhivatal. A lakhatási aktivisták szerint ezzel több gond is van, és követelik a hatóságokat és a céget, hogy tartsák be a törvényeket.\r

